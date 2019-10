Escandalosos, profundos, pasajeros: uno a uno, los amores de Pampita Ardohain

Pampita Arodahin se casa con Roberto García Moritán, dejando atrás una ola de amores

"Creo que el amor de tu vida llega cuando tiene que llegar", había dicho Pampita Ardohain en su programa Pampita Online hace poco. ¡Y llegó con un flechazo fulminante! La modelo sorprendió a todos al anunciar que se casa con Roberto García Moritán , a dos meses de haber blanqueado el noviazgo.

Antes de este repentina noticia, hubo una lista de grandes amores en la vida de la conductora. Ésta es la segunda vez que Pampita dará el sí, y se muestra muy feliz por apostar de lleno a su relación.

Martín Barrantes, el primer marido de Pampita

El 30 de octubre de 2002, a los 24 años, Ardohain contrajo matrimonio con Barrantes. Pero el amor no duró mucho, ya que en 2004 anunciaron su separación.

La ruptura no fue en buenos términos, todo lo contrario. Muchas declaraciones cruzadas, reclamos sobre la sexualidad en la pareja, y un juicio por adulterio de por medio que terminó ganando el empresario. Lo que sucedió es que la modelo encontró un nuevo amor: el actor chileno Benjamín Vicuña, y al poco tiempo, quedó embarazada.

Ahí surgió la controversia: aunque Barrantes y Ardohain ya se habían separado "de hecho", no habían firmado todavía el divorcio, entonces, ¿se podía considerar adulterio?. Quince años después de la polémica, en su programa, Pampita Online por la pantalla de KZO, la conductora habló de su escandaloso divorcio junto a su abogada, Ana Rosenfeld.

"Yo hace 15 años me casé. Vamos a contar un poco la historia porque hasta el día de hoy sigue tergiversada", anunciaba en octubre de 2017, dispuesta a contar su verdad. "Me separé, conocí a otra persona, rehíce mi vida y quedé embarazada. Pero todavía el divorcio no había salido en ese momento porque había que esperar un tiempo", contextualizó.

Pampita habló por primera vez de su divorcio con Martín Barrantes

Después hizo su descargo: "Yo, con la inocencia de la juventud, no sabía que tenía que esperar al papel firmado para quedar embarazada, y que en ese momento eso era adulterio, a pesar de que estaba separada, que ya no vivíamos juntos y yo vivía en otro país. Yo no sabía que había ciertas reglas o que me podía pasar algo así. Tampoco sabía que la otra persona iba a hacer uso de la ley".

Rosenfeld se mostró enojada por el resultado de la sentencia, y explicó su punto de vista: "Fuiste un caso testigo que dejó reflejado una 'no realidad'. El hombre podía mostrarse públicamente con muchas mujeres, pero la mujer no. La Justicia te culpa. Deberíamos pedir la prescripción". La conductora rápidamente acotó: "No, ya pasó, olvidate". Por último, ambas derribaron el mito de que Pampita había tenido que abonarle a su ex una millonaria suma en compensación.

Los años pasaron y la modelo se toma con más liviandad el asunto, al punto de que incluso contó una anécdota que protagonizó junto al diseñador Benito Fernández, del día de su casamiento con Barrantes. "Casi no llegamos a la iglesia. Fue un capricho de esta chica. Ella quería entrar en un auto descapotable que le mandaba Pancho Dotto desde Capital (el casamiento fue en La Pampa), y hasta que no apareciera el auto ella no iba a ir de ninguna manera", contó Fernández, mientras la modelo se tentaba recordando aquella situación.

Pampita Ardohain reveló una curiosa anécdota del día de su casamiento con Martín Barrantes - NET TV

Vicuña: 10 años de amor coronados con la palta y la manta de nepal

A menos de un año de separarse de Barrantes, Pampita ya se mostraba feliz con su nueva relación con Vicuña, intentando dejar atrás los escándalos. Sin embargo, a lo largo de los 10 años que estuvieron juntos, hubo varias situaciones mediáticas que envolvieron a la pareja. Sin embargo, de todos los rumores de infidelidad, lo que pasó a la historia como nunca antes en la vida de la modelo, fue el episodio que involucra a la China Suárez.

La conductora y el actor fueron padres de cuatro hijos: Benicio (4), Beltrán (7), Bautista (11) y Blanca. La tragedia invadió a la pareja cuando su hija falleció a los 6 años luego de sufrir una neumonía hemorrágica. Ambos intentaron sobreponerse y continuar manteniendo sólida la familia frente a la gran pérdida.

A pesar de que lograron sostener la relación y festejar juntos una década de amor, el mayor de los escándalos llegó en 2016, cuando la modelo fue a saludarlo un día al set de grabación de El Hilo rojo, la película que estaba filmando Vicuña con Suárez. Pampita aseguró que los encontró en pleno momento íntimo, y a partir de ese episodio, no hubo vuelta atrás.

Lo que siguió fueron los tuits de la modelo con imágenes de las cámaras de seguridad de la casa de ambos -para demostrar que el actor seguía manteniendo una relación con ella mientras ya le estaba siendo infiel con la ex Casi Ángeles-; decenas de móviles en programas de televisión explicando cada una de las partes las versiones cruzadas; y guardias periodísiticas a los tres protagonistas de la historia para obtener más declaraciones.

Lo cierto es que no se escribieron más páginas en la historia de amor de la top y el chileno. Ese fue el punto final del amor con el padre de sus hijos.

De Pico Mónaco a Mariano Balcarse

Mientras ella mantuvo un breve affaire con Nacho Viale, Vicuña ya no ocultaba que estaba en pareja con Suárez, -con quien hoy son padres de Magnolia-. A fines de 2016 Pampita volvió a apostar al amor con el extenista Juan "Pico" Mónaco.

Pampita Ardohain, junto a Pico Mónaco Fuente: Archivo

Al principio vivieron el romance en las sombras, pero luego abrieron las puertas de su noviazgo al mundo, y confirmaron la relación con fotos de su escapada a Ibiza. Este amor duró dos años, ya que en enero comunicaron su ruptura a los medios. Luego hubo un intento de volver, pero finalmente no funcionó y siguieron caminos separados.

Pampita: "Estoy en crisis con Pico Mónaco" - Fuente: eltrece

Dos meses después, llegó a su vida el empresario Mariano Balcarce, con quien se repitió la historia de esconderse durante unas semanas, y luego blanquear a viva voz que estaban muy enamorados . El noviazgo fue muy fugaz, ya que tres meses más tarde oficializaron su ruptura.

Pampita contó que está distanciada de Mariano Balcarce - Fuente: eltrece

Durante el mes que estuvo sola, la calificaban como "la soltera más codiciada", aunque ella negaba sentirse identificada con ese rótulo. Hubo varios pretendientes en el camino, pero el que conquistó su corazón fue el empresario gastronómico Roberto García Moritán, con quien está en pareja hace dos meses.

Ahora sí, llegó la propuesta de ensueño

Ardohain confirmó en sus redes que volverá a contraer matrimonio y que el afortunado es García Moritán: "Sí, nos vamos a casar", escribió en su Instagram junto a emojis de corazón y un video que muestra cómo fue la propuesta de casamiento de su novio en Punta Cana.

La glamorosa propuesta de casamiento a Pampita. Fuente: Instagram

En un destino paradisíaco, con todos los detalles posibles, García Moritán obtuvo el "Sí" de Ardohain. La propuesta contó con fuegos artificiales, un cartel luminoso gigante que decía "Casate conmigo", la cortina musical de violines en vivo, y cámaras que filmaron la emoción de la conductora cuando supo de qué se trataba.

Hace poco, Susana Giménez tuvo un picante comentario sobre la vida amorosa de la conductora mientras entrevistaba a Barby Franco y Fernando Burlando: "Pampita tiene un novio nuevo cada 5 minutos". La modelo, lejos de enojarse, le había dado la razón: "Sí, Su, éste fue un año movido, pero te prometo que ahora va a salir bien". Al parecer, todo sigue a paso firme, y se viene uno de los grandes casamientos del mundo del espectáculo.