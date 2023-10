escuchar

Todos quieren saber el lado B de las estrellas de Hollywood: qué pasa cuando las cámaras se apagan, qué secretos esconden, sus amores, sus escándalos, cómo es la vida de una celebridad fuera del set y cuál es el verdadero peso de la fama. Y para poder conocer a fondo sus secretos, nada mejor que una historia contada en primera persona. Aquí, un repaso por las últimas memorias publicadas del mundo del espectáculo que causaron gran impacto.

Britney Spears: una dolorosa ruptura y una decisión “angustiante”

La tapa del libro que cuenta la historia de Britney Spears

Si los fanáticos de Britney Spears esperaban encontrar en su flamante autobiografía detalles de los años que la princesa del pop pasó relegada y sin poder decidir nada sobre su vida, ella no solo les dio lo que querían sino mucho, muchísimo más. En The woman in me, su autobiografía que salió a la venta el pasado 26 de octubre, la cantante no solo habló sobre el infierno que vivió durante los 13 años que pasó bajo la tutela de su padre sino que además, reveló detalles inéditos sobre su relación con Justin Timberlake y abrió la puerta del detrás de escena de sus problemas de adicción.

Con respecto a la historia de amor con el cantante, Britney contó que quedó embarazada y que en la determinación de abortar los sentimientos de él tuvieron un peso más importante que los de ella . “Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, escribió. “Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Hasta el día de hoy es una de las cosas más angustiantes que he experimentado en mi vida”, detalló. Además, dijo que cuando tenía 12 años compartía tragos con su mamá y que raparse la cabeza fue una forma responder las constantes críticas que caían sobre ella.

Jada Pinkett Smith y una separación secreta

No fue hasta el famoso cachetazo de Will Smith a Chris Rock en los premios Oscar 2022 que la historia de Jada Pinkett Smith cobró trascendencia. Y lejos de quedarse con el mal trago del momento, la actriz supo aprovechar el hecho de haber quedado en el centro de la escena: un año después publicó Worthy, un libro autobiográfico en donde desnudó toda la intimidad de su matrimonio con el protagonista de Hombres de negro.

Además de contar su historia familiar, por qué se llama Jada y revelar que su padre fue un poeta autodidacta adicto al alcohol y a las drogas que estuvo muy ausente, pero la cautivó con sus escritos, la actriz le dedicó un importante espacio a su historia con Smith, de quien confirmó que está separada desde hace siete años. “A finales de 2016, Will y yo nos miramos a los ojos y decidimos separarnos en todos los sentidos excepto el legal. Seguiríamos siendo una familia fuerte, no perderíamos nuestra amistad y mantendríamos nuestra política de total transparencia, es decir, sin secretos sobre lo que estábamos haciendo y con quién lo hacíamos”, escribió. También confesó que al principio pensó que la famosa cachetada era una parodia y que el rapero Tupac Shakur le llegó a proponer matrimonio.

John Stamos: un abuso sexual y un matrimonio infeliz

John Stamos escribió If You Would Have Told Me y contó desde un abuso sexual hasta el infierno que vivió con su ex, Rebecca Romijn Archivo

El actor estadounidense que saltó a la fama por ser el simpático y apuesto tío Jesse Katsopolis en la serie Full House desnudó sus dolores más profundos en If You Would Have Told Me (Si me lo hubieras dicho), un libro en el que, entre otras revelaciones, contó que fue víctima de abusos sexuales por parte de su niñera y habló de su corta e intensa historia de amor con la exmodelo y actriz Rebecca Romijn : “No podía creer cuánto la odiaba y cómo había arruinado mi vida . Me destruyó. Esa sensación me duró años y años”, aseguró durante la presentación de sus memorias.

En cuanto al abuso que vivió cuando era niño, el actor, quien hoy tiene 60 años, compartió que fue el puntapié inicial para compartir su historia: “Empecé a escribir y ahí fue cuando de repente todo me vino”. A lo largo de las páginas, Stamos revivió esa situación. “Sentía que tenía que hablar de esto. Era raro. Fue algo cuando yo tenía, creo, 10 u 11 años. Nunca tendría que haber lidiado con esos sentimientos”, escribió y aseguró que decidió revivir esa situación para poder ayudar a otros niños: Stamos es embajador de la organización ChildHelp, que se encarga de proteger a los niños de cualquier tipo de abuso.

Kerry Washington: de su dismorfia corporal a sus pensamientos más oscuros

La actriz estadounidense Kerry Washington reveló los problemas que vivió por los trastornos alimenticios que comenzó a padecer en la Universidad MICHAEL TRAN - AFP

La actriz de Scandal siempre se ocupó de mantener su vida privada lejos de la mirada pública. Sin embargo, decidió abrir su corazón y dar luz a sus peores demonios a través de Thicker Than Water, el libro de memorias que llegó a las librerías de Estados Unidos el pasado 26 de septiembre. Allí contó en detalle su dismorfia corporal y sus problemas con la comida y reveló que tuvo pensamientos suicidas y que se hizo un aborto.

Sobre sus trastornos de alimentación, Washington recordó que sus problemas comenzaron durante sus años como universitaria y que su relación con la comida se “había convertido en un ciclo tóxico de autoabuso”. “Utilizaba las herramientas del hambre, los atracones, la obsesión por el cuerpo y el ejercicio compulsivo”, detalló y se sinceró sobre lo que llegó a sentir entre tanto dolor: “que no quería estar allí”. Sobre el aborto, reconoció que lo hizo porque pensó que un hijo le arruinaría la carrera. “Es muy importante para mí que el aborto no sea una mala palabra y que mi aborto no sea una cosa más en la lista de cosas de las que me avergüenzo”, sentenció.

Matthew McConaughey y las agresiones sexuales que vivió de niño

El actor estadounidense, Matthew McConaughey, reveló varios aspectos privados de su vida en su autobiografía

Greenlights, la autobiografía de Matthew McConaughey, está llena de recuerdos que el actor fue recopilando a lo largo de su vida. “Desde que aprendí a escribir llevo un diario en el que escribo cualquier cosa que me entusiasme o me desagrade, lo que me hace reír, llorar y las preguntas que me mantienen despierto durante la noche. Hace dos años finalmente me armé de valor y me encerré con todos esos diarios para ver qué tenía ahí y regresé con un libro”, explicó antes de que el proyecto se convirtiera en realidad, en octubre de 2022. Entre los recuerdos que recopiló, uno llamó particularmente la atención: el actor reveló que fue víctima de agresiones sexuales en varias oportunidades cuando era adolescente.

“Fui chantajeado para tener sexo la primera vez, tenía 15 años . Estaba seguro que me iría al infierno por el sexo premarital. Hoy, tengo la certeza de que espero que eso no suceda”, escribió. También compartió otro doloroso episodio que vivió a los 18 años cuando un hombre se aprovechó de él luego de golpearlo, dejarlo inconsciente y subirlo a una camioneta. Sin embargo, en la misma publicación explicó que logró superar esos episodios. “Nunca me sentí una víctima. Tengo muchas pruebas de que el mundo ha conspirado para hacerme feliz”, escribió.

Jennette McCurdy: “Me alegro de que mi madre haya muerto”

Jannette McCurdy celebra el éxito de sus memorias I'm Glad My Mom Died @jennettemccurdy/Instagram

La biografía de Jennette McCurdy, una de las actrices infantiles más reconocidas por sus papeles en series de Nickelodeon y su interpretación de Sam Puckett en iCarly (2007), se presenta como reveladora ya desde su título: “ Me alegro de que mi madre haya muerto” . A través de sus 352 páginas, la actriz construye un relato tan desgarrador como hilarante en el que narra las dificultades que atravesó al comenzar su carrera a tan temprana edad, sus trastornos alimentarios, sus adicciones, la complicada relación con su madre y cómo retomó el control de su vida.

“Durante toda mi juventud me sentí muy explotada. Todavía reacciono de manera nerviosa cuando lo digo. Hubo casos en los que las personas tenían buenas intenciones y otros en los que sabían exactamente lo que estaban haciendo conmigo”, explicó en relación al abuso que sufrió por parte de quien nombró como “el creador”. También habló del calvario que vivió en su casa, donde su madre abusaba sexualmente de ella y ejercía actos de violencia que la actriz pudo poner en palabras en sus memorias.

Demi Moore atravesó un infierno

La tapa del libro autobiográfico de Demi Moore

Detrás de su exitosa carrera, sus historias de amor y la hermosa familia que logró construir junto a sus tres hijas, Demi Moore atravesó un infierno que decidió compartir en Inside Out, la biografía que escribió con la periodista Ariel Levy. Allí, la protagonista de Ghost reveló que padeció una enfermedad renal que atravesó sus días de niña, que sus padres tenían actitudes autodestructivas, que vivió episodios de violencia y abandono y que las adicciones de todo tipo fueron moneda corriente en su vida durante mucho tiempo. Muchas de aquellas heridas las sanó junto a algunas de sus parejas y su abuela paterna. Otras no.

En las tres etapas en las que decidió dividir su texto -“Supervivencia”, “Éxito” y “Rendición”-, la estrella cuenta desde su infancia hasta su presente. Entre las historias más duras que relata, se encuentra el aborto que sufrió cuando estaba en pareja con Ashton Kutcher y esperaba a su cuarta hija, a la que ya había bautizado con el nombre de Chaplin: a los cinco meses de gestación descubrió que ya no había latidos en su corazón y en ese momento su mundo de derrumbó, perdió el control y volvió a consumir. Después de tres años de arduo trabajo para reconstruirse, Demi logró recuperar a Rumer, Tallulah y Scout, las tres hijas que tuvo con el actor y uno de los grandes amores de su vida, Bruce Willis.

En otro tramo de sus memorias la actriz también reconoce: “Entre el mal recibimiento del film [Hasta el límite], la ruptura con Bruce [Willis] y mi madre al borde la muerte, a finales de 1998 quedé destruida. Me sentía fatal”.

Joan Collins y la advertencia de Marilyn

En Mis diarios sin reservas la gran diva de la televisión estadounidense se despachó con revelaciones de sus colegas de Hollywood

En Mis diarios sin reservas, la última de las publicaciones de Joan Collins, la actriz inglesa echó mano a sus diarios personales escritos entre 1989 y 2009 para construir un retrato mordaz y muy entretenido de los entretelones de la industria hollywoodense. El libro combina historias hilarantes con revelaciones jugosas de grandes celebridades del mundo del espectáculo en donde muchos de sus colegas y directores no quedan bien parados.

A lo largo de la publicación, la mujer que le dio vida a Alexis Carrington en Dinastía habla de los dientes postizos de Sophia Loren -”parecen de marfil”, escribió-, tilda de “payaso descortés” a Donald Trump y revela el afán de Shirley MacLaine por saber si su hermano, Warren Beatty, era un buen amante. También describe con lujo de detalle varias fiestas descontroladas, como la del cumpleaños número 5 de Cara Delevigne, su ahijada, que se realizó en St Tropez y en donde el dueño del lugar “empezó a sacar botellas gigantes de Dom Perignon y rociar la terraza” con el champagne.

Y Collins no agotó todo el material que guarda en su memoria sobre lo que pasa detrás de las bambalinas de Hollywood en sus libros. Así, por ejemplo, este año en una columna que escribió para el Daily Mail reveló la advertencia que le hizo Marilyn Monroe el día que la conoció y la propuesta indecente de Richard Burton.

“Después de un par de martinis, me advirtió sobre el acoso en Hollywood y los lobos en esta ciudad. Respondí que estaba muy acostumbrada a ellos, a sus palmaditas en el trasero y sus ojos en nuestro escote, después de varios años en la industria cinematográfica británica. ‘Eso no es nada comparado con los poderosos jefes de los estudios, cariño. Si no consiguen lo que quieren, cancelarán tu contrato’, respondió ella”, escribió la actriz sobre las palabras que le dijo Marilyn. En cuanto a Burton, Collins recordó cómo la acosó cuando filmaron 1957, Sea Wife, “Richard me dijo que si no me acostaba con él rompería su récord, ya que se había acostado con todas sus protagonistas”.

Elliot Page: un explosivo romance y una agresión

Para Elliot Page publicar sus memorias no fue solo un negocio, ni una forma de liberar sus demonios ni una estrategia para volver al ruedo. Para Elliot Page contar su historia fue liberador . El actor, quien se declaró como una persona transgénero en 2020, compartió en Pageboy su transición hasta llegar a convertirse en quién es hoy. Además, dedicó varios capítulos a revelar algunos secretos que hasta el momento permanecían ocultos: el explosivo romance que vivió con una compañera de elenco a la que decidió llamar Ryan para preservar su verdadera identidad, su romance con Kate Mara y el desagradable episodio que vivió con otra estrella de Hollywood.

En uno de los capítulos del libro, el actor recordó cuando otra celebridad lo agredió de forma verbal dos meses después de hablar de su sexualidad en una fiesta de cumpleaños. El hecho sucedió en Los Ángeles, en 2014. “No sos gay, eso no existe. Solo tenés miedo de los hombres “, recordó que le dijo. Esa persona, además, le aseguró en ese momento que iba a tener sexo con él para que se diera cuenta de que no era gay. Unos días después le aclaró que no tenía “ningún problema con los homosexuales”. “Muchas personas queer y trans lidian con eso sin cesar”, reconoció, y aseguró que se trata de momentos “horribles”.

Matthew Perry: sus graves problemas de salud y la frase de la que se arrepintió

Matthew Perry contó su infierno por las adicciones en su libro autobiográfico

Mientras en la pantalla Chandler Bing hacía reír a los fanáticos de Friends con su sarcasmo y su ironía cuando las luces se apagaban la vida de Matthew Perry se convertía en un tormento. A casi 20 años del final de la exitosa serie, la que lo llevó a convertirse en una celebridad en todo el mundo, el actor decidió dar a conocer sus días más oscuros, en donde la droga y el alcohol se convirtieron en sus compañeros más fieles y la muerte se le acercó en varias oportunidades.

“Tuve que esperar hasta que estuviera bastante sobrio y lejos de la enfermedad activa del alcoholismo y la adicción para escribirlo todo. Y lo principal era que estaba bastante seguro de que ayudaría a la gente”, explicó el actor sobre Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, Matthew, el libro que salió a la venta en noviembre de 2022 y que está lleno de revelaciones dolorosas, incluida su breve disfunción eréctil inducida por el alcohol, y otra en la que Perry cuenta que tuvo que llevar sus dientes superiores al dentista en una bolsita en el bolsillo de sus jeans: mordió una tostada y se le cayeron, escribió: “Sí, todos”.

El libro de Perry causó gran sensación y el actor se mostró muy satisfecho. Sin embargo, le significó un pequeño trago amargo: en sus páginas incluyó una desafortunada frase en la que involucró a Keanu Reeves de la que luego se arrepintió. “¿Por qué es que pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger mueren, pero Keanu Reeves todavía camina entre nosotros?”, escribió. Las críticas de los lectores y fans del protagonista de Matrix no tardaron en aparecer, y Perry no solo salió a pedir disculpas públicas sino que se comprometió a eliminar el nombre de su colega de las futuras ediciones.