San Valentín: grandes amores que terminaron en grandes rupturas

Grandes amores, que no terminaron de la mejor manera Fuente: Archivo

Diario El País SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de febrero de 2020 • 13:33

Nicole Kidman y Tom Cruise

Nicole Kidman y Tom Cruise Fuente: Archivo

Nicole Kidman solo tenía 22 años cuando decidió casarse con Tom Cruise. Se casaron el día de Navidad de 1990 en una boda secreta que tuvo lugar en las Montañas Rocosas (Colorado, Estados Unidos). Se habían conocido unos meses antes rodando la película Días de trueno y adoptaron a dos niños durante su matrimonio: Isabella (hoy de 27 años) y Connor (25). En 2001 se divorciaron. La actriz no pudo asistir al casamiento de su hijo el año pasado por indicación de su exmarido debido a que es considerada una persona no grata para la Cientología, religión que él profesa.

Kidman se volvió a casar con el cantante Keith Urban y Cruise también volvió a pasar por el altar, esta vez, con Katie Holmes, de la que se divorció en 2012.

Jennifer Aniston y Brad Pitt

Brad Pitt y Jennifer Aniston Fuente: Archivo

Jennifer Aniston y Brad Pitt pasaron por el altar en 2000 y formaron uno de los matrimonios más envidiados de Hollywood. Sin embargo, a los cinco años comunicaron su separación: "Nos gustaría anunciar que después de siete años juntos hemos decidido separarnos formalmente". Él se fue con la actriz Angelina Jolie y ella mantuvo relaciones sentimentales con Vince Vaughn y John Mayer. Hasta que en 20011 conoció al actor Justin Theroux. La actriz de Friends contrajo matrimonio con este último en 2015 y dos años y medio después se separaron.

Brad Pitt y Angelina Jolie

Brad Pitt y Angelina Jolie

Brad Pitt y Angelina Jolie se conocieron en el rodaje de Sr. y Sra. Smith en 2004 y no pudieron contener lo que les pasó. Al año siguiente él se separó de Jennifer Aniston. Una década después, los actores contrajeron matrimonio, acompañados de sus seis hijos, tres biológicos y tres adoptados. Sin embargo, dos años después -y en medio de un gran escándalo- decidieron tomar caminos diferentes. Sus negociaciones para divorciarse continúan. En un primer momento, la actriz se hizo cargo de sus hijos y restringió las visitas de su expareja hasta que un juez intervino. Le exigió que mejorase la relación de los menores con el actor o podría perder la custodia. Ahora los dos disfrutan de la custodia compartida y Pitt ha hablado últimamente sobre las adicciones que propiciaron su divorcio.

Leonardo DiCaprio y Gisele Bundchen

Leonardo DiCaprio y Gisele Bundchen Fuente: Archivo

Leonardo DiCaprio y Gisele Bündchen comenzaron a salir en 2000, cuando ella tenía 20 años y él, 25. Hace un año la modelo reveló a la revista Porter el motivo de su ruptura: "Llegó un momento en el que tomé la decisión de no seguir fumando, bebiendo y trabajando demasiado. Comencé a ser consciente de que había muchas cosas que no había tenido en cuenta y ya no quería seguir haciéndolo. ¿Me iba a quedar sola porque quería hacer examen de conciencia mientras él seguía haciendo lo mismo? Al final, por desgracia, la respuesta fue sí". Ella está casada con el jugador de fútbol americano Tom Brady, con el que tiene dos hijos, Vivian y Benjamin, mientras que el actor sale con la argentina Camila Morrone, de 22 años.

Johnny Depp y Kate Moss

Kate Moss y Johnny Depp Fuente: Archivo

Johnny Depp y Kate Moss formaron una de las parejas más famosas de la década de los noventa. La relación de cuatro años siempre estuvo rodeada de un halo de glamour, escándalos y misterio. A la modelo le costó superar la ruptura, tal como confesó en 2013 a la revista Vanity Fair, porque el actor fue la única persona que se ocupó realmente de ella: "Nadie ha podido cuidarme. Johnny lo hizo durante un tiempo. Si yo le preguntaba, él me decía lo que tenía que hacer. Eso es lo que eché de menos". Actualmente Depp batalla en los tribunales para divorciarse de Amber Heard y Moss sale con el fotógrafo Nikolai von Bismark.

Gwyneth Paltrow y Chris Martin

Gwyneth Paltrow y Chris Martin Fuente: Archivo

Gwyneth Paltrow y Chris Martin estuvieron una década casados. Se conocieron en octubre de 2002 y contrajeron matrimonio apenas un año después, en diciembre de 2003. Ella era una actriz en la cumbre del éxito que, a sus 30 años, acababa de perder a su padre y él un respetado músico de 25 gracias a la banda británica Coldplay. Después de una década casados y con dos hijos en común -Apple, de 15 años, y Moses, de 13-, en 2014 anunciaron su separación. Paltrow lo vivió como un "fracaso" y preocupada por sus hijos y Martin estuvo "un año deprimido tras la ruptura", pero ahora son amigos. La actriz se casó hace más de un año con el productor Brad Falchuk y el cantante sale con la actriz Dakota Johnson.

Jennifer Lopez y Marc Anthony

Jennifer Lopez y Marc Anthony Fuente: Archivo

En julio de 2011 y después de siete años de matrimonio, Jennifer Lopez y Marc Anthony anunciaron su separación. Aunque al principio fue duro, con el paso del tiempo los cantantes han demostrado lo unidos que están gracias a sus hijos, Emme y Maximilian. "Marc y yo somos muy grandes amigos (...). Es mi amigo y el padre de mis hijos, algo que será siempre. Mi responsabilidad como madre es hacerles saber a mis hijos que su papá los ama y acercarlos a él siempre que pueda. De la misma manera que si mi trabajo no me lo permite él me los acerca", dijo la artista en una entrevista hace tres años, acallando los rumores que los relacionaban de nuevo. Anthony volvió a casarse en 2014 con Shannon de Lima, de la que se divorció hace tres años, y Lopez está comprometida con el exjugador de béisbol Alex Rodriguez.

Selena Gomez y Justin Bieber Selena

Selena Gomez y Justin Bieber Fuente: Archivo

Selena Gomez y Justin Bieber mantuvieron un noviazgo intermitente entre 2011 y 2018. Recientemente la cantante ha revelado en el podcast de Lulu Garcia-Navarro en National Public Radio que fue "víctima de ciertos abusos" por parte de su expareja. Solo unos meses después de hacer oficial su noviazgo, en marzo de 2018, se supo que habían roto de nuevo y que el artista comenzaba una relación con la modelo Hailey Baldwin, con quien se casó en secreto en septiembre de ese mismo año. Bieber respondió el año pasado a los trolls que criticaban su matrimonio: "Amé y amo a Selena, ella siempre tendrá un lugar en mi corazón, pero estoy locamente enamorado de mi esposa y ella es absolutamente lo mejor que me ha pasado nunca".

Robert Pattinson y Kristen Stewart

Robert Pattinson y Kristen Stewart Fuente: Archivo

El pasado mes de noviembre Kristen Stewart admitió que Robert Pattinson fue su primer amor y podría haberse casado con él si se lo hubiera pedido. Se conocieron durante el rodaje de Crepúsculo y los rumores sobre su relación comenzaron en 2008. La primera vez que ella se pronunció sobre su noviazgo fue, precisamente, cuando terminó, en un comunicado en el que pedía disculpas después de que en el verano de 2012 se hicieran públicas unas imágenes de la actriz con Rupert Sanders, el director de la Blancanieves y la leyenda del cazador. Stewart sale actualmente con la guionista Dylan Meyer y él, con la actriz Suki Watterhouse.

Miranda Kerr y Orlando Bloom

Miranda Kerr y Orlando Bloom Fuente: Archivo

Miranda Kerr y Orlando Bloom comenzaron a salir en 2007, a los tres años se casaron y en 2013 anunciaron su separación. Fruto de su matrimonio nació en enero de 2011 su único hijo, Flynn. Llevaban con discreción su relación, pero formaban una de las parejas más envidiadas de Hollywood. Ahora el actor está comprometido con la cantante Katy Perry, con la que comenzó a salir en 2016, y espera que su futuro matrimonio sea más próspero que el anterior, a pesar de que sus profesiones les impiden pasar mucho tiempo juntos. La modelo se casó con Evan Spiegel, fundador de Snapchat, en 2017 y tienen un hijo en común, Hart.

Ben Affleck y Jennifer Garner

Ben Affleck y Jennifer Garner Fuente: Archivo

Se casaron en 2005 y tras 10 años de matrimonio Ben Affleck y Jennifer Garner anunciaron su separación. Pero no fue hasta 2018 cuando estuvieron oficialmente divorciados. Juntos tuvieron tres hijos: Violet, de 14 años; Seraphina, de 11, y Samuel, de 7. La actriz convenció en varias ocasiones al intérprete, incluso ya separados, de que entrase en rehabilitación por sus problemas con el alcohol. En 2017, Affleck admitió públicamente en un comunicado sus adicciones: "Quiero que mis hijos sepan que no hay de qué avergonzarse por buscar ayuda cuando la necesitas".

Jude Law y Sienna Miller

Jude Law y Sienna Miller Fuente: Archivo

Jude Law y Sienna Miller mantuvieron una relación de idas y venidas. Estuvieron tres años separados, después de que el actor la engañara con la niñera de sus hijos, y en 2009 decidieron darse una segunda oportunidad después de trabajar juntos en varias obras en Broadway. Ese mismo año se casaron en Laos mediante el rito llamado 'Baci', en el que un chamán bendice unos brazaletes, blanco y rojo, con los que los enamorados se prometen amor eterno. Sin embargo, dicho amor finalizó al año siguiente. El pasado mes de mayo, Law contrajo matrimonio con la psicóloga Phillipa Coan, mientras que Miller sale con el galerista Lucas Zwirner.

Justin Timberlake y Britney Spears

Justin Timberlake y Britney Spears Fuente: Archivo

Justin Timberlake y Britney Spears eran los ídolos adolescentes a principios de 2000. Ambos fueron en su niñez presentadores del programa Mickey Mouse Club, donde también trabajaron otras estrellas como Ryan Gosling y Christina Aguilera. La pareja acudía a todos los eventos juntos e incluso combinaban sus estilismos. Pero en 2002 cortaron. El cantante se casó diez años después con la actriz Jessica Biel, mientras que la artista batalla contra diferentes frentes desde que se separó del bailarín Kevin Federline en 2006. El pasado mes de septiembre, un juez redujo la custodia que Spears tenía sobre sus dos hijos -Sean Preston y Jayden James, de 13 y 12 años respectivamente- después de que su exmartido acusara a Jamie Spears, padre de la cantante, de presuntos abusos físicos a sus nietos.

Emma Stone y Andrew Garfield

Emma Stone y Andrew Garfield Fuente: Archivo

Emma Stone y Andrew Garfield se conocieron durante el rodaje de 'The Amazing Spiderman', donde ambos eran los protagonistas. Salieron juntos desde entonces, en 2012, y hasta 2015. Que su amor se rompiera no significa que lo hiciera su buena relación, que se ha mantenido a lo largo de los años. Ella ha dicho que Garfield es una persona a la que quiere mucho; él, por su parte, dijo que era "su apoyo y su mayor fan". "Adoro a Emma", confesó el actor sobre la ganadora de un Oscar. El pasado mes de diciembre, la actriz anunció su compromiso con Dave McCary, guionista del programa de humor Saturday Night Live.

Ryan Gosling y Rachel McAdams

Ryan Gosling y Rachel McAdams Crédito: GROSBY GROUP

Ryan Gosling y Rachel McAdams se conocieron en el rodaje de Diario de una pasión. Al principio no podían trabajar juntos, constantemente tenían que parar la grabación de la película. Pero en la conflictiva relación intervino el director Nick Cassavetes que mantuvo una charla con ellos y logró calmar las cosas. Tanto, que al poco tiempo comenzaron a salir juntos. Mantuvieron un noviazgo de dos años. Luego, él inició una relación con la actriz Eva Mendes, con la que se casó en 2016 y con la que comparte dos hijas, Esmeralda y Amada. En 2016 McAdams comenzó a salir con el actor Jamie Linden y fue madre dos años después.