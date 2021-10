Duro cruce entre Ernesto Tenembaum y Jorge Rachid, el asesor de Kicillof que insultó a la Sociedad de Pediatría: “Te está saltando la térmica”

Ernesto Tenembaum entrevistó al médico sanitarista Jorge Rachid, asesor del gobernador Axel Kicillof, quien había calificado como “enemigos” a la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) por pedir más evidencias científicas después de que el gobierno bonaerense anunciara la apertura de la vacunación con Sinopharm para niños y niñas de entre 3 y 11 años.

“Hicieron lo mismo con la presencialidad en las escuelas, fueron los que promovieron la judicialización del DNU. Son una manga de gorilas”, había dicho Rachid en relación con la SAP, y agregó: “Que se vayan al carajo”. Sus declaraciones generaron un fuerte rechazo en la comunidad médica.

La entrevista por radio Con vos transitó en los mejores términos hasta que el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? le recordó al entrevistado que fue él quien había dicho que la farmacéutica Pfizer había pedido “recursos naturales” a cambio de vacunas. “Me parece que no estuvo comprobado”, dijo Tenembaum, y preguntó: “¿Qué bienes concretos pedía Pfizer?”.

“Pfizer pedía todos los bienes de la Argentina, como el “Plan Brady”. Si no modificaban la ley, querían que firme el presidente, y el presidente no firmó”, dijo Rachid, y amplió: “Busque el contrato de Pfizer con Brasil, dice ‘bienes soberanos’.”

“Pero eso no tiene nada que ver con los glaciares como dijo usted”, retrucó Tenembaum. En este punto, Rachid dijo, algo ofuscado: “Al que le está saltando la térmica es a usted. En las charlas pidieron los glaciares y los pozos petroleros, no estaba escrito. En el momento que pedían los glaciares, en Chicago se empezaba a cotizar el agua dulce en los contratos a futuro. El acuífero guaraní, en la parte de Brasil, se privatizó. En este mundo violento la Argentina tiene que levantar todos los resguardos posibles para no ser avasallada, nada más”.

El médico asesor del gobernador bonaerense había dicho que los talibanes estaban haciendo "una revolución nacional". Captura de pantalla - C5N

“Pero usted no puede caer en situaciones equívocas o raras. Si alguien dice que Pfizer pidió los pozos petroleros, tiene que tener alguna evidencia”, insistió el periodista.

“La evidencia son mis fuentes de esa reunión con Pfizer”, contestó el asesor. “Esa reunión se hizo cuando estaba Ginés (González García, entonces ministro de Salud). Obviamente, no me lo comentó Ginés, había otros asesores, son fuentes reservadas”.

“Pero yo se lo pregunté a Axel Kicillof y a Nicolás Kreplak y dijeron que no les constaba. No escuché a nadie salvo a usted decir ‘pozos petroleros’”, devolvió Tenembaum.

“No me corrás con eso, Ernesto. Te está saltando la térmica. Yo dije ‘bienes soberanos’. Recursos glaciares, petroleros y pesqueros”, se ofuscó Rachid, y dijo no recordar los nombres de los CEO’s de la farmacéutica que exigieron esos recursos como garantía para firmar un contrato.

“Si un periodista me trae esta información no es que no se la publico, lo mando a TEA (Taller Escuela Agencia) de vuelta, lo mando a estudiar de nuevo”, dijo el conductor. “Yo no soy periodista, soy un sanitarista que hace política. Y soy además alguien que pretende defender los intereses soberanos del pueblo”, contestó el asesor. “Pero defendámoslos bien, porque si tiramos cualquiera…”, replicó el entrevistador.

“¡No! No tiramos cualquiera”, dijo Rachid y emprendió una larga explicación sobre la relación entre los fondos buitres, los laboratorios y las sociedades médicas hasta que se acabó el tiempo y Tenembaum dio por terminada la entrevista.