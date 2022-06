Silvestre reveló que no tiene vínculo con ninguno de sus seis hijos: “Yo ya perdoné, ahora depende de ellos”

José Luis Rodríguez, el actor y cantante conocido como Silvestre, abrió su corazón y reveló que no tiene contacto con ninguno de sus seis hijos. El actor y cantante se lamentó por la situación y afirmó: “No tengo los teléfonos”.

Este sábado el artista fue invitado al programa PH: Podemos hablar (Telefé), donde fue consultado por sus vínculos familiares. Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff hizo referencia a una carta escrita por Jimena Rodríguez, hija de Silvestre, en 2013. El texto había sido viralizado a través de las redes sociales por el periodista Pablo Layus a través de su cuenta de Instagram. En la misiva, se lee: “Querido padre: Quiero agradecerte el haberme abandonado con tan solo un año, quiero que sepas que realmente agradezco todos los años en que brillaste por tu ausencia (...) Gracias por haber sido claramente un ejemplo a no seguir”.

La dura carta de una de las hijas de Silvestre Instagram @pablolayus

Tras mencionar la carta, Kusnetzoff quiso saber: “¿Vos no tenés relación con ningún hijo tuyo?”. Tajante, Silvestre respondió: “No”, y añadió: “Tengo relación con mi hija del corazón, que es una divina, que es la hija de Patricia, mi mujer”.

Luego, explicó cómo es la situación entre él y sus descendientes. “Con mis hijos de sangre yo hice mis deberes. Lo voy a aclarar: yo ya perdoné todo lo que tenía que perdonar y espero. Ahora depende de ellos, ya son grandes. Que hagan su parte”, justificó. Un poco molesto, Silvestre continuó: “No esperen todo siempre de mí. Hagan su parte, al menos un: `Che viejo, ¿estás bien?’.

Silvestre reveló que no tiene vínculo con sus hijos: “No tengo los teléfonos”

Mientras, el resto de los invitados escuchaba el relato, hasta que uno indagó: “¿Vos no podés llamar?”. Rápidamente, el actor contestó: “No tengo los teléfonos. Por ciertas situaciones, que a mí no me atañen, han cortado todo”, respondió el cantante.

En ese momento, el conductor recordó la historia de Damián De Santo, quien había contado en el programa que 14 años después de no ver a su padre, el hombre lo fue a buscar al colegio para tomar un café y recomponer el vínculo. “Pero yo ya no puedo ir al colegio, mis hijos tienen 36 años, tienen sus familias...”, replicó Silvestre.

Silvestre afirmó que no tiene los teléfonos de sus hijos Captura

Ante la respuesta del cantante, Kusnetzoff retrucó: “¿Pero si querés encontrarlos, los encontrás?”. Nuevamente, Silvestre afirmó: “No”. Algo incómodo con las preguntas, el cantante se sinceró: “No voy a contar lo que pasé. No es fácil que a los 60 años te dejen en pelotas... el trabajo de toda tu vida, que de un día para el otro te quedés en la calle y que todos sean cómplices. No es fácil perdonar eso, una cosa es de la boca para afuera, otra cosa es lo que te duele”.

Para cerrar el tema, Silvestre hizo una especie de reflexión y observó: “Por supuesto, el estúpido fui yo. Pero ya está, tema aparte”. Finalmente, completó: “Yo con las madres (de mis hijos), tuve vidas bárbaras, más allá de que me peleé en su momento, la pasé bárbaro y tuve relaciones increíbles. Puedo tomar un café con Andrea [su expareja], aunque quizás no con la que me dejo en la calle”.

En este sentido, Silvestre hizo referencia a lo que ya había revelado en otras ocasiones, cuando contó que su exmujer Verónica Vieyra, madre de dos de sus seis hijos, tuvo una “estrategia durante todo el matrimonio”, que se ganó su confianza para que él pusiera a su nombre sus propiedades y lo dejó “en la calle”.