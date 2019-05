La semana intensa de Graciela Alfano: llantos, peleas, reconciliaciones y golpes

La actriz y exmodelo se incorporó como panelista en Los ángeles de la mañana y dio mucho de qué hablar Crédito: Instagram

Desde el lunes 20, día en el que Graciela Alfano debutó como panelista en Los ángeles de la mañana, la actriz no paró de ser noticia: llantos, peleas, reconciliaciones y golpes fueron algunas de las "perlitas" que dejó su primera semana al aire del ciclo de Eltrece.

Primero, junto a las "angelitas", recordó su paso por la escena nacional y sus casi 50 años de carrera compartiendo elencos con los capocómicos más reconocidos. Ahí nomás tiró algunos dardos venenosos hacia Laura Fidalgo, Pampita y Cinthia Fernández, marcando de algún modo el rol polémico que ocupará en el ciclo.

El martes volvió a ser noticia por el cruce con Sofía, la hija de su archienemigo, Aníbal Pachano. "Vos me llevás a un lugar tierno, recuerdo a tus 13 años cuando preparabas una sopa en tu casa familiar", lloró al recordar aquellos años previos a la mediática guerra que se montó cuando el padre de la actriz y ella eran jurados del "Bailando por un sueño 2010".

El miércoles, directamente se dio el encuentro más esperado: Pachano y Alfano se pasaron factura y lloraron al aire. Y es que, hace casi 10 años, tuvieron varios enfrentamientos violentos que los pararon en veredas opuestas, y que alcanzó su punto límite cuando, en medio de una discusión, ella lo golpeó y le arrojó un vaso de agua frente a cámaras. "Yo siento que lo traicioné. Logré perdonarme a mi misma, pero escuchando y viendo lo que hice. Mirarse a uno mismo es una obligación moral en esta vida, por eso le agradezco a Aníbal que no me lo haya perdonado. Si me lo hubieras perdonado, me hubiera pasado como siempre que por hacerme la graciosa me paso y lastimo amigos", le dijo al coreógrafo.

El jueves recordó cómo fue el primer encuentro sexual con Diego Maradona, cuando el exfutbolista aún estaba casado con Claudia Villafañe: "Guillermo Cóppola nos prestó su departamento. Dijimos: 'Todo el mundo dijo que lo hicimos, tenemos que hacerlo'. Nos estábamos perdiendo la mejor parte. Yo la pasé muy bien, brutal. Cuando Diego está en Maradona es tremendo, es difícil, es duro, pero cuando es Diego, te lo comés".

El último día de la semana tampoco pasó desapercibido. Mientras festejaban los 800 programas de LAM, la exvedette volvió a estar en el foco de las miradas. Primero, porque una de las invitadas fue Cinthia Fernández, quien acusó a Alfano de encerrarla en un camarín, varios años atrás. "Esto pasó en el 2007, cuando entré al 'Bailando' para reemplazar a Catherine Fulop y Graciela dijo que yo era una nenita que no iba a resistir ni 15 días. Me encerró en un camarín y me gritaba cosas irreproducibles hasta que el Chato Prada y Hoppe pudieron rescatarme", señaló la ex de Matías Defederico.

"Yo no me acuerdo de nada, no me importa esto que pasa. Lo lamento profundamente", respondió Alfano. "Pienso que una chica tan joven, que tenías 20 años en ese momento, lo interpretaste distinto. Vos magnificado y yo minimizado porque ni recuerdo que te haya encerrado, imagínate que mucho menos me voy a acordar del motivo", le respondió mientras bostezaba aburrida.

Unos minutos antes, mientras le hacían en vivo una entrevista al actor Albert Baró, Alfano le disparó una pregunta incómoda al español y Karina Iavícoli le dijo algo por lo bajo que no se llegó a escuchar pero a lo que la actriz respondió con un manotazo. Finalizada la nota y ya en otro tema, todo fue incomodidad: su compañera se quejó del dolor que le dejó el golpe que le dio la nueva panelista.

"Me duele el brazo del golpe que me dio en medio de la nota con Albert Baró. Me dolió. Me pegaste fuerte, te lo tengo que decir porque no tengo por qué aguantármelo. Me molestó", lanzó Karina. "A mí me molesta que me interrumpan cuando estoy hablando", se excusó Alfano. Furiosa, la periodista le dijo, señalándola con el dedo: "No me lo hagas nunca más. Te lo digo porque, como dice Moria Casan, todo lo que entra tiene que salir y como lo hiciste al aire, te contesto al aire: no me lo hagas nunca mas".