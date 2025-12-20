Miles de trabajadores de BlueOval SK, la empresa proveedora de Ford en su planta de Glendale, Kentucky, podrían ser despedidos luego de que la automotriz decidiera reconvertir el complejo industrial. No obstante, la compañía señaló que una filial prevé contratar a más de 2100 empleados para las nuevas operaciones que se desarrollarán en el mismo predio.

Los despidos en BlueOval SK tras el cambio de estrategia de Ford en Kentucky

Ford Motor Company comunicó el 15 de diciembre que transformará el BlueOval SK Battery Park en una instalación dedicada a fabricar sistemas de almacenamiento de energía en baterías para autos eléctricos, lo que provocará el cierre de la operación actual.

El proceso de despidos aún no fue formalizado mediante el aviso laboral obligatorio correspondiente Google Maps

Andrew Frick, ejecutivo de Ford, explicó a The Courier Journal que BlueOval SK prevé avanzar “próximamente” con el despido de 1500 trabajadores en la planta de Glendale, aunque todavía no se definió una fecha concreta.

Por su parte, la empresa contratista presentó el aviso de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores (WARN, por sus siglas en inglés) que formaliza los recortes masivos de personal.

En un comunicado oficial, Ford señaló que la reconversión permitirá aprovechar capacidad productiva subutilizada y crear una nueva fuente de ingresos. La automotriz prevé invertir cerca de 2000 millones de dólares en los próximos dos años y comenzar a entregar los Sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) en 2027.

El fin del acuerdo de Ford con SK On

La reconversión del complejo de Glendale ocurre días después de que Ford y el conglomerado surcoreano SK On pusieran fin a sus proyectos conjuntos de baterías para vehículos eléctricos. A partir de ese acuerdo, el parque industrial de Kentucky quedará bajo control de una subsidiaria de Ford, que asumirá la propiedad y la operación de la planta.

Según explicó la compañía, la mitad del complejo, conocida como Kentucky 1, se adaptará para producir sistemas de almacenamiento energético a gran escala. La segunda mitad, Kentucky 2, permanecerá inactiva por tiempo indefinido.

Ford decidió cambiar el destino del parque BlueOval SK y abandonar la fabricación de baterías para autos eléctricos Google Maps

La posibilidad de contrataciones futuras en Ford

Ford también aseguró que una filial propia planea contratar a más de 2100 empleados para las nuevas operaciones en Kentucky 1, una vez que la planta entre en funcionamiento dentro de 18 meses. La empresa aclaró que esos puestos pertenecerán a Ford, aunque no precisó si la instalación se sindicalizará tras la reapertura.

“El almacenamiento de energía en baterías es un nuevo y emocionante segmento de mercado para nosotros. Kentucky ha sido un centro neurálgico de fabricación para Ford durante más de 110 años. Esperamos expandir nuestra presencia en el estado”, señaló Jess Enoch, el portavoz de Ford.

Por su parte, los actuales trabajadores de BlueOval SK que ven sus empleos amenazados votaron recientemente a favor de afiliarse a Trabajadores Automotrices Unidos (UAW, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la empresa impugnó el resultado ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés), por lo que el proceso continúa sin definición.

El cambio ocurre tras la disolución del acuerdo entre Ford y la surcoreana SK On Google Maps

Un escenario complejo para la producción de vehículos eléctricos en Estados Unidos

El anuncio se produjo en un contexto adverso para la industria de vehículos eléctricos en EE.UU. Sin ir más lejos, durante 2025, el Congreso eliminó los créditos fiscales federales que reducían el costo de compra de estos autos.

Ford explicó en su comunicado a inversores que su nueva estrategia apunta a priorizar modelos más pequeños y accesibles, junto con vehículos híbridos, debido a la presión sostenida sobre la rentabilidad de los EV, es decir, los vehículos eléctricos de mayor tamaño, cuyos márgenes resultan más ajustados.