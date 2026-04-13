Anuncio oficial: el IRS suma nuevos empleos que quedan exentos de pagar impuestos sobre las propinas

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) sumó nuevos empleos que quedan exentos de pagar impuestos sobre las propinas. En la lista final figuran más de 70 ocupaciones, que permiten una deducción de hasta 25.000 dólares. Para aplicar, el ingreso debe cumplir con ciertas características establecidas por la agencia.

IRS: nuevas reglas sobre propinas y beneficios fiscales para trabajadores

El pasado viernes 10 de abril, a falta de pocos días para la fecha límite de impuestos, el IRS emitió regulaciones finales que influyen en quiénes califican para la deducción “sin impuesto sobre las propinas”.

Además, el reglamento definitivo especifica cuáles son los ingresos que los contribuyentes elegibles pueden reclamar como deducción.

Las nuevas normas del IRS agregan más empleos a la exención de las propinas, con categorías definidas para cada ocupación Imagen ilustrativa generada con IA

La normativa final enumera más de 70 ocupaciones distintas de trabajadores que aplican a la deducción, desde camareros hasta operadores de taxis acuáticos.

Además, aclara la definición de propinas calificadas, así como también proporciona orientación sobre otros requisitos establecidos en la sección de la ley tributaria.

“Los contribuyentes ya se benefician de la exención de impuestos sobre las propinas, dado que el IRS ya está emitiendo reembolsos a los trabajadores que cumplen con los requisitos”, declaró Frank J. Bisignano, director ejecutivo de la agencia recaudadora.

“Dada la gran variedad de empleados que reciben propinas, estas regulaciones finales contribuyen a implementar un importante beneficio fiscal para los trabajadores estadounidenses”, agregó.

Lista de ocupaciones incluidas en la normativa del IRS sobre ingresos por propinas

Según el anuncio del IRS, la normativa final agrupa las ocupaciones en ocho categorías, cada una con su código específico:

100s – Servicio de bebidas y alimentos

200s – Entretenimiento y eventos

300s – Hostelería y servicios para huéspedes

400s – Servicios para el hogar

500s – Servicios Personales

600s – Apariencia personal y bienestar

700s – Recreación e instrucción

800s – Transporte y Entrega

La agencia encargada de recaudar los impuestos en EE.UU. indicó que esta decisión amplía la lista para incluir a artistas visuales y diseñadores florales en la categoría de servicios personales.

También añade a los empleados de gasolineras en la categoría de transporte y reparto.

Los empleos que quedan exentos de pagar impuestos al IRS sobre las propinas

Requisitos del IRS para deducir ingresos por propinas en EE.UU.

El documento compartido por el IRS remarca que un trabajador solo puede reclamar la deducción por propinas calificadas. Para entrar en esta categoría, el ingreso debe cumplir con ciertas características:

Deben abonarse en efectivo o en un medio equivalente , como cheque, tarjeta de crédito o de débito, tarjeta de regalo, fichas tangibles o intangibles fácilmente canjeables por una cantidad fija en efectivo, u otra forma de pago electrónico o aplicación móvil.

, como cheque, tarjeta de crédito o de débito, tarjeta de regalo, fichas tangibles o intangibles fácilmente canjeables por una cantidad fija en efectivo, u otra forma de pago electrónico o aplicación móvil. Deben recibirse de los clientes o, en el caso de un empleado, a través de un acuerdo obligatorio o voluntario para compartir las propinas, como un fondo común de propinas .

o, en el caso de un empleado, a través de un acuerdo obligatorio o voluntario para compartir las propinas, . Tienen que ser pagadas voluntariamente por el cliente y no estar sujetas a negociación. Las propinas calificadas no incluyen los cargos por servicio, a menos que el consumidor tenga la opción de ignorarlos o modificarlos.

El documento menciona también un ejemplo de los ingresos que no entran en la deducción y están calificados como “cargos por servicio”.

Para que los contribuyentes comprendan la norma, señala los casos en los que un restaurante que impone un recargo automático del 18% para grupos grandes y distribuye esa cantidad entre los meseros, ayudantes de mesero y personal de cocina.

En este escenario, si el monto se agrega sin que el cliente tenga la opción de ignorarlo o modificarlo, no puede ser incluido como deducción.

Para aplicar a la deducción, las propinas deben cumplir con ciertas características, como abonarse en efectivo o en un medio equivalente Freepik

A su vez, se aplican límites por cantidad de salario. El dinero comienza a eliminarse gradualmente para los contribuyentes solteros con ingresos brutos ajustados modificados superiores a 150 mil dólares y por encima de US$300 mil para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta.

De este modo, disminuye en US$100 por cada US$1000 por encima del umbral.

Cuando una persona percibe US$400 mil y presenta una declaración de manera individual, se elimina por completo el beneficio.