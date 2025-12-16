¿Boxing Day en USA? Es latino y revela la fecha exacta para aprovechar descuentos en Victoria’s Secret en fin de año

Aunque el Boxing Day no es una festividad reconocida en Estados Unidos, varias marcas lanzan rebajas inmediatamente después de Navidad. En este contexto, un creador de contenido latino especializado en ahorros explicó cuándo comenzaría la venta semianual de Victoria’s Secret y por qué se perfila como la última gran oportunidad para encontrar descuentos antes de que termine el año.

El día exacto para encontrar ahorros en las tiendas de Victoria’s Secret en EE.UU.

“Anota muy bien esta fecha porque esto ocurre dos veces al año”, anticipó el influencer, identificado en redes sociales como latinosenusa82. “La primera fue en junio y esta es la última vez que pasa en este año. Se estima que comenzará el 26 de diciembre”, reveló.

Un latino reveló la fecha exacta para aprovechar descuentos en Victoria's Secret antes de fin de año

En EE.UU., el 26 de diciembre no figura en el calendario como feriado oficial bajo el nombre de Boxing Day. Sin embargo, para miles de consumidores esa fecha marca el inicio de una de las etapas de descuentos más importantes del cierre de año.

“Esta es una de las ventas más esperadas por todas las personas en el país norteamericano para aprovechar y comprar en esta tienda”, aseguró.

Según explicó en redes sociales, aunque Victoria’s Secret no anuncia formalmente un “Boxing Day” como ocurre en Reino Unido, la empresa mantiene desde hace años una política de rebajas masivas que comienzan justo después de Navidad.

Estas promociones forman parte de su temporada de liquidaciones de invierno boreal y suelen arrancar el 26 de diciembre.

Victoria’s Secret y su venta semianual de fin de año: productos con descuentos

La llamada “semi-annual sale” de Victoria’s Secret ocurre dos veces por año y se consolidó como uno de los eventos comerciales más relevantes de la marca.

En diciembre, esta liquidación coincide con el período posterior a las fiestas navideñas, cuando las tiendas ajustan inventarios y lanzan descuentos en una amplia gama de productos.

La venta semianual de Victoria's Secret se desarrollará simultáneamente en dos formatos: tiendas físicas y plataforma en línea Freepik

Durante esta etapa, suelen incluirse artículos como:

Lencería

Pijamas

Ropa interior

Fragancias

Accesorios

Las promociones se aplican tanto en tiendas físicas como en la plataforma online. Según explicó el creador de contenido, las mejores condiciones suelen encontrarse en las compras a través de internet.

“Cuando lo haces en sus sitios web, aplican código de descuento, por lo que se consiguen precios aún más bajos que en tiendas físicas”, aseguró el latino.

¿Qué es el Boxing Day y por qué no se celebra en Estados Unidos?

De acuerdo con la enciclopedia británica, el Boxing Day es una jornada festiva que se celebra cada 26 de diciembre en Reino Unido y en varios países que integran o integraron la Commonwealth, como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Cuando esa fecha cae en fin de semana, el feriado suele trasladarse al lunes siguiente.

La temporada de descuentos posterior a las celebraciones de diciembre representa uno de los momentos más estratégicos para realizar compras en el mercado estadounidense Freepik

El origen del evento se remonta al siglo XIX. Una de las explicaciones más apoyadas señala que ese día se entregaban regalos o bonificaciones a trabajadores, sirvientes y comerciantes que habían prestado servicios durante la Navidad.

Otra versión asocia el nombre a las cajas de limosnas que se abrían en las iglesias para distribuir donaciones entre personas necesitadas.

En la actualidad, el Boxing Day mantiene su condición de feriado en varios países y se ha transformado en una fecha central para el comercio minorista y los eventos deportivos.

En el Reino Unido, por ejemplo, es habitual que se jueguen partidos de fútbol y otras competencias, además de grandes jornadas de rebajas comparables al Black Friday.