Buenas noticias en California: darán un crédito de entre US$200 y US$2500 por el apagón masivo en San Francisco

Miles de habitantes de San Francisco recibirán un crédito de entre 200 y 2500 dólares de compensación por el apagón masivo que dejó a más de 130 mil hogares sin suministro eléctrico durante varias horas o incluso días. Las autoridades de la compañía en la ciudad de California detallaron el monto para los clientes y cómo serán notificados.

Apagón eléctrico: quiénes recibirán el crédito en San Francisco

La empresa de servicios públicos Pacific Gas and Electric Company (PG&E) emitirá créditos a los clientes que se vieron afectados por el apagón del sábado 20 de diciembre, derivado de un incendio en una subestación eléctrica. La compañía señaló que se trata de compensaciones de US$200 y US$2500 por las molestias y las interrupciones.

PG&E otorgará cheques de compensación a los clientes afectados por el corte de suministro eléctrico

En un comunicado oficial publicado el 22 de diciembre, la empresa indicó que los clientes, tanto residenciales como comerciales, recibirán un crédito en sus facturas. Para los primeros, el monto será de US$200, mientras que para los segundos será de US$2500.

En la jornada del sábado pasado, más de 130 mil hogares se quedaron sin luz y muchos de los semáforos de las calles dejaron de funcionar, por lo que el transporte público se vio interrumpido en la ciudad de San Francisco y hubo complicaciones en el tránsito.

“Reconocemos el impacto significativo que esta interrupción tuvo en nuestros clientes y nos comprometemos a brindar soporte inmediato y eficaz”, sostuvo el vicepresidente senior y director de atención al cliente de PG&E, Vincent Davis.

La compañía de servicios públicos anunció cómo serán emitidos los cheques de compensación a los habitantes de San Francisco Freepik

Esos créditos, detalló la compañía eléctrica, tienen el objetivo de recuperar la confianza en los clientes afectados por el apagón masivo en la ciudad de California.

Para recibir el crédito de compensación de PG&E, los habitantes de San Francisco no deben realizar ningún procedimiento, ya que la empresa los emitirá de forma automática en las facturas de luz. El concepto en el que aparecerán será “Ajuste de satisfacción del cliente”.

Además, la empresa indicó que se pueden solicitar procesos de reclamaciones adicionales para aquellos hogares que experimentan un apagón prolongado.

Cuántos hogares siguen sin electricidad en San Francisco, tras el apagón

En el último reporte de las 17 horas (hora local) del lunes, la mayoría de hogares de la ciudad californiana habían recuperado el suministro eléctrico, a excepción de unos 3800.

En tanto, a las 6 hs de este martes, aún persistían sin energía clientes ubicados en las zonas de Presidio, distrito Richmond, Golden Gate Park y áreas del centro de San Francisco.

Más de 130 mil hogares se quedaron sin suministro eléctrico en San Francisco Freepik

Qué hacer si se corta el suministro eléctrico

La Comisión de Servicios Públicos de San Francisco (Sfpuc, por sus siglas en inglés) compartió una serie de recomendaciones a seguir en caso de que un hogar se quede sin electricidad. Para preservar la seguridad en esas circunstancias, el organismo indicó los siguientes pasos: