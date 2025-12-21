Freno a Tesla en California: el DMV amenaza con cerrar sus concesionarios por publicidad engañosa

El término “Autopilot” que utilizó Tesla en la promoción de varios de sus vehículos podría provocar que la empresa tenga prohibido vender autos en California durante 30 días. Las autoridades del Estado Dorado consideran que la compañía cometió una “publicidad engañosa”, que les hizo creer a sus clientes que las unidades contaban con “conducción autónoma total”.

Por qué el DMV de California puede cerrar los concesionarios de Tesla

Steve Gordon, director del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés), aseguró que Tesla tiene 60 días desde el martes 16 de diciembre para corregir su publicidad engañosa, según un comunicado. “Queremos darles una oportunidad más para que puedan remediar la situación”, enfatizó el funcionario.

Tesla tiene 60 días para corregir el error, o no podrá vender autos en California por un mes

Si bien la empresa de Elon Musk aseguró que no realizó ningún engaño, la agencia local declaró que no debería describir su tecnología de asistencia al conductor como “piloto automático” o “conducción autónoma total”.

La advertencia fue recomendada por un juez administrativo, que también aconsejó al DMV frenar la fabricación de estos vehículos en el Estado Dorado. Sin embargo, la entidad optó por no hacer uso de esa opción por el momento.

La insistencia de la autoridad se basa, principalmente, en que los conductores deben estar listos para tomar el control en cualquier momento al utilizar la asistencia. Si bien les permite dirigir, frenar y navegar con la tecnología, no se pueden desligar por completo.

“Creo que sería sin duda más eficiente para Tesla cumplir con las normas y seguir vendiendo”, manifestó Gordon a Sfgate. En esa misma línea, agregó: “Tienen una presencia enorme, con más de 70 concesionarios en el estado de California”.

Antecedente: no es la primera vez que el DMV advierte a Tesla por publicidad engañosa

El DMV ya había advertido en 2023 a Tesla por “anuncios falsos”. Desde ese momento, la marca dejó de utilizar el término “capacidad total de conducción autónoma” y lo reemplazó por “conducción autónoma total (supervisada)”.

La advertencia del DMV a Tesla ya tiene larga data en California David Zalubowski - AP

A pesar de la modificación, la Oficina de Audiencias Administrativas local llevó a cabo una audiencia ante un juez administrativo en julio de 2025. Esto desembocó en la propuesta emitida en noviembre al DMV sobre las sanciones que podrían aplicarse a la empresa de Musk.

“Por estatuto, esa decisión propuesta está sujeta a revisión por parte del DMV y la decisión de hoy adopta la decisión del juez administrativo, con la multa modificada descrita anteriormente”, explicó la agencia.

El impacto que podría tener la advertencia del DMV de California en Tesla

En caso de que la empresa no corrija su publicidad y se aplique la sanción de 30 días, eso no impediría que los californianos compren uno de sus vehículos en otra jurisdicción y lo ingresen en el Estado Dorado.

Los precios de Tesla bajaron un 2% después del aviso del DMV Chris Carlson - AP

Aun así, Gordon reconoció que espera que la compañía pueda acatar el pedido. El funcionario entiende que la marca realizó una gran inversión en el estado y tiene numerosas ventas allí, con sus más de 70 concesionarios.

Este martes 16 de diciembre, las acciones de Tesla cerraron con un récord histórico en la bolsa, promovido por el lanzamiento de los robotaxis sin conductor que fueron probados en Austin, Texas, según informó Sfgate. Aunque bajaron un 2% tras el anuncio del DMV de California, luego volvieron a subir de manera parcial.