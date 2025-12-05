Para frenar al ICE: la estrategia de Gavin Newsom contra los abusos de los agentes en California
Las personas en el Estado Dorado ahora podrán denunciar posibles “actividades ilegales” de los funcionarios de inmigración ante el Departamento de Justicia estatal
- 4 minutos de lectura'
Gavin Newsom anunció el lanzamiento de un nuevo portal en línea para denunciar las malas prácticas de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en California. Este sitio permite enviar videos y fotos, que serán utilizados por el Departamento de Justicia estatal para crear un registro de posibles conductas ilegales.
La estrategia de Newsom para descubrir las prácticas ilegales del ICE en California
A través de un comunicado oficial, Newsom comunicó la creación de una página web para "ayudar al público a compartir información con el Departamento de Justicia estatal sobre posibles actividades ilegales de agentes y oficiales federales en todo el estado“.
“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras los agentes federales abusan de su autoridad en California. Este nuevo portal ofrece a los californianos una forma fácil y segura de alzar la voz, compartir lo que ven y ayudarnos a exigir responsabilidades. Nadie está por encima de la ley”, enfatizó el mandatario estatal demócrata.
Por su parte, el Fiscal General estatal Rob Bonta expresó reconoció que “los agentes federales pueden hacer cumplir las leyes federales y nadie debe interferir con su trabajo”, pero subrayó que "deben hacerlo legalmente y en cumplimiento de la Constitución”.
En esa misma línea, indicó que si un ciudadano cree que un agente federal actuó de manera ilegal, puede denunciarlo en la página web de su oficina. De todas maneras, enviar información o presentar una queja en el portal no significa que Bonta necesariamente tomará alguna medida en particular.
Entre los ejemplos de mala conducta, el Fiscal General incluye:
- Uso excesivo de la fuerza.
- Registros o arrestos ilegales.
- Detenciones injustificadas.
- Interferencia en el proceso electoral.
- Otras violaciones de los derechos civiles.
Cómo obtener un abogado en California para enfrentar al ICE
En el comunicado, la oficina del gobernador remarcó que el Fiscal General tiene prohibido por ley representar a particulares o proporcionar asesoramiento legal, investigación legal o análisis legal a particulares, incluso en procedimientos de inmigración.
Para las personas que deseen obtener asistencia legal, el gobierno ofrece los siguientes recursos:
- Conseguir una referencia a un servicio de abogados certificado mediante un llamado al Colegio de Abogados del Estado al 1-866-442-2529 o a través de su sitio web.
- Si no se puede pagar un abogado privado, es posible ponerse en contacto con su oficina local de asistencia legal.
Otro golpe de Newsom al ICE en California, para proteger a los migrantes
Lejos de tratarse de una medida aislada, la creación de este portal se alinea con otras iniciativas impulsadas por Newsom para proteger a los migrantes.
Desde que Trump asumió la presidencia el 20 de enero de 2025, California presentó 48 demandas para impugnar acciones, lo que resultó en el bloqueo de varias medidas federales.
A su vez, promulgó distintas leyes para preservar los derechos de las familias migrantes en el Estado Dorado. Una de las más importantes es la SB 627, que prohíbe a agentes federales, incluidos los del ICE, actuar con el rostro cubierto.
Estos son los puntos más relevantes de la normativa:
- Es un delito que agentes locales, estatales o federales utilicen coberturas faciales opacas que impidan reconocerlos durante el ejercicio de sus funciones.
- Cada agencia de seguridad que opere en California deberá, antes del 1° de julio de 2026, publicar y mantener una política escrita que regule estrictamente el uso de coberturas.
- Solo se permitirán excepciones en casos específicos: operaciones encubiertas autorizadas, situaciones tácticas que requieran protección física, uso de equipos médicos como mascarillas N95, operaciones bajo condiciones ambientales riesgosas o pertenencia a equipos SWAT.
- Quienes incumplan de forma deliberada podrán enfrentar sanciones que van desde infracciones hasta delitos menores. Además, si un agente comete abusos, como arrestos falsos o privación ilegítima de la libertad, mientras oculta su rostro, la víctima tendrá derecho a reclamar una indemnización mínima de 10.000 dólares.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Del sueño europeo a la incertidumbre: la familia argentina que quedó atrapada por un cambio de las leyes migratorias
- 2
Con el aguinaldo: qué día cobro mi jubilación en diciembre
- 3
Los votos opositores que le allanaron el camino a Axel Kicillof para lograr el endeudamiento
- 4
Eben Etzebeth, estrella de la selección de rugby de Sudáfrica, fue suspendido por la World Rugby