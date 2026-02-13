Fue al restaurante de Bad Bunny en Miami y contó qué comió por US$164

Una residente de Florida fue a Gekko, el restaurante de Bad Bunny en Miami, y compartió todos los detalles de su experiencia. En el local, ubicado en el barrio de Brickell, gastó 164 dólares por seis bocados, bebidas y postre, y describió todos los detalles.

Dónde está ubicado Gekko, el restaurante de Bad Bunny en Miami

Kristine Villarroel señaló en Business Insider que la ubicación no coincidió con su expectativa inicial. Indicó que el restaurante se encuentra en “una intersección ruidosa y concurrida” frente a un centro comercial animado y una gasolinera. Su localización exacta es en 8 SE 8th St, Miami, FL 33131.

Las referencias al artista son discretas y no condicionan la identidad del espacio

El vecino comercial es Brickell City Centre, que alberga marcas masivas como Bath & Body Works, H&M y Apple. Según describió, en ese lugar los únicos inquilinos de “alto nivel” son Saks Fifth Avenue, Richard Mille y Porsche Design. La comensal afirmó que esperaba un enclave “exclusivo y discreto” acorde con la proyección internacional del artista.

Lo que se puede comer por US$164 en el restaurante de Bad Bunny en Miami

Para ajustarse a un presupuesto limitado, Villarroel optó por un aperitivo y varios nigiris. Ordenó el arroz crujiente de wagyu por US$34, compuesto por cuatro cuadrados de arroz frito con tartar de wagyu crudo y alcaparras crujientes.

También pidió nigiri otoro con cubierta dorada por US$19 cada uno y nigiri surf-and-turf, con wagyu y langosta asados, por US$17 cada pieza.

La cuenta total de US$164 incluyó seis bocados, bebidas, postre, impuestos y propina.

De acuerdo con la experiencia de Villarroel, el aperitivo promedio en la sección de entradas ronda los US$26 y los platos principales comienzan en US$34. Desde su perspectiva, aunque no son precios asequibles, resultan competitivos frente a otros restaurantes de alta gama en Miami.

En contraste, mencionó opciones más costosas, como la “experiencia wagyu” de cuatro onzas por US$598 y un menú omakase por US$350. A su vez, indicó que algunos nigiris con pan de oro o caviar cuestan el doble que versiones sin esos elementos.

El postre que destacó en el restaurante de Bad Bunny

El último plato fue lo que más le gustó de la velada. Por US$24 probó un pastel de lava de miso dulce. Villaroel prometió que volvería “solo por este postre” y lo describió como “intenso” y diferente a cualquier otro que hubiera probado.

Al regresar a su casa, señaló que aún tenía hambre. Aun así, destacó que logró degustar varios platos representativos del restaurante con un presupuesto acotado.

En su evaluación final, describió a Gekko como una propuesta que articula proyección mediática y rigor culinario.

Cómo es el interior del restaurante de Bad Bunny

Para la comensal conseguir mesa resultó sencillo. A diferencia de otras ciudades como Nueva York o Chicago, pudo reservar el día anterior y encontró disponibilidad “en casi todos los intervalos de tiempo de 15 minutos”, tanto en el interior como en el exterior.

En su experiencia, el mostrador central del chef concentra la atención y constituye el punto focal del salón.

Según explicó, los cocineros muestran en tiempo real su trabajo. Los describió como “maestros en su oficio” y afirmó que priorizan la técnica por sobre el espectáculo.

Las referencias a Bad Bunny en el restaurante

Villarroel sostuvo que el concepto combina influencias japonesas, estadounidenses y latinoamericanas. En cuanto a la presencia del artista, indicó que el restaurante parecía “menos influenciado” por el puertorriqueño de lo que esperaba.

Los menús incluyen algunas referencias, como el cóctel “Verano sin ti”, que cuesta US$20 y toma su nombre del álbum homónimo de 2022. Sin embargo, aclaró que el local “no era en ningún caso un parque temático de Bad Bunny”.