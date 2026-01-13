Clima de hoy en EE.UU.: lluvias, tormentas y un marcado cambio de temperatura para este martes 13 de enero de 2026

El clima en Estados Unidos para este martes 13 de enero de 2026 presenta un escenario en el que una configuración de alta presión situada sobre el sector occidental mantiene valores térmicos por encima de los promedios estacionales en gran parte del territorio. Sin embargo, este patrón está próximo a cambiar radicalmente con la aproximación de frentes fríos que modificarán las condiciones en las próximas horas.

Clima en EE.UU.: del calor inusual al regreso del frío invernal

Amplias zonas de los 48 estados contiguos en el centro del territorio estadounidense continúan bajo la influencia de una masa de aire templado. De acuerdo con los informes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la presencia de una extensa cresta de alta presión sobre el oeste es la responsable de este período, que permite que la masa cálida se extienda hacia el centro y el este.

Los registros térmicos de este martes muestran anomalías significativas; las zonas del corazón estadounidense experimentan máximas por encima del promedio estacional NWS

Durante la jornada del 13 de enero, las temperaturas máximas en el centro del país norteamericano se ubican entre los 50°F y 60°F (10°C y 15.5°C), con algunos sectores que alcanzan valores aún más elevados. Estas cifras resultan atípicas para la época y se observan desde las planicies centrales hasta sectores del valle del Ohio.

Sin embargo, esta situación comenzará a modificarse desde la noche del martes, cuando el primer frente frío cruce el área al este del río Mississippi. Su impacto inicial será limitado, aunque marcará el comienzo de una tendencia descendente de las temperaturas. Este sistema se vincula a una vaguada en niveles altos que se amplifica sobre los Grandes Lagos, acompañada por una zona de baja presión.

El cambio más notorio llegará durante el miércoles y se consolidará el jueves, cuando un segundo frente frío, asociado a un ciclón en profundización sobre Quebec, Canadá, empuje aire de origen polar hacia el sur. En ese contexto, varias regiones pasarán de máximas suaves a registros que oscilarán entre los 20°F y 30°F (-6.6°C y -1°C), especialmente en el valle del Ohio y los Apalaches.

El mapa meteorológico muestra alertas por lluvias en varias regiones de EE.UU. y tormenta eléctrica en el sur de Florida NWS

Alertas por tormentas eléctricas y lluvias en el sur de Florida

Mientras el centro y el norte de EE.UU. se preparan para el frío, el sureste enfrenta un escenario distinto. De acuerdo con el pronóstico para el sur de Florida, las condiciones atmosféricas favorecen el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas, especialmente en áreas cercanas a la costa del Atlántico.

Para este martes y miércoles, se esperan temperaturas máximas que rondan entre los 77°F (25°C) en ciudades como Miami. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 20% y el 50%, con posibilidad de tormentas aisladas que podrían generar acumulaciones de lluvia superiores a los promedios locales.

Además, las autoridades mantienen advertencias por riesgo elevado de corrientes de resaca en la costa atlántica del sur de Florida, al menos hasta la noche de este martes.

Por otro lado, un frente frío más intenso que cruzará la península de Florida incrementará la probabilidad de lluvias hasta niveles cercanos al 70% durante la mañana y la tarde del jueves 15 de enero, antes de dar paso a una masa de aire más fría y seca.

Las probabilidades de lluvia en Florida se ubican entre el 20% y el 50% @BHIPolice / Twitter

Lluvias, nieve y precipitaciones mixtas en varias regiones de EE.UU.

Las precipitaciones no se limitarán al sureste. Un amplio corredor que incluye Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Missouri, el sur de Illinois, Indiana, Kentucky y Ohio presenta alertas por lluvias, principalmente entre la noche de hoy y la mañana del miércoles.

En la región del Quad State, este será el único período con probabilidades significativas de lluvia en la semana, particularmente en sectores del oeste de Kentucky y el sureste de Missouri, según el servicio meteorológico.

A partir del miércoles, el avance de la masa fría dará lugar a un escenario invernal más típico en el Medio Oeste y la zona de los Grandes Lagos. Se espera el desarrollo de nieve por efecto de lago en el norte de Indiana y el suroeste de Michigan, impulsada por el contraste entre el aire fresco entrante y las aguas relativamente más cálidas del Lago Michigan.

Este patrón podría extender precipitaciones en forma de nieve hacia otros sectores del Medio Oeste y los Apalaches a lo largo de la semana. Aunque los impactos previstos para el jueves son moderados en la mayoría de las áreas, la caída de temperaturas será generalizada.