Clima hoy en EE.UU.: principales alertas y el nuevo mapa de las nevadas de este jueves 4 de diciembre

Un nuevo episodio invernal avanza este jueves sobre gran parte de Estados Unidos, con nevadas, ráfagas heladas, precipitaciones intensas en el sur y un marcado descenso térmico que podrá desafiar marcas históricas en varias regiones. El panorama del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa un día complejo, con desplazamientos difíciles, cambios bruscos en el tiempo y la activación de alertas por múltiples fenómenos.

Nieve y frío extremo en el norte de Estados Unidos

El NWS explicó que persistirá un patrón típicamente invernal sobre el norte, con la llegada de sucesivos sistemas capaces de dejar nieve moderada y condiciones peligrosas en varios sectores. Durante el jueves, corrientes de aire frío impulsarán nuevas bandas de nieve sobre los Grandes Lagos, donde los vientos favorecerán que las precipitaciones se organicen y generen acumulaciones, especialmente en las zonas ubicadas al este del Lago Superior y del Lago Ontario.

El NWS pronosticó que persistirán las corrientes de aire frío sobre los Grandes Lagos NWS

El organismo también anticipó episodios de nieve ligera sobre las planicies del norte. Serán eventos más aislados, vinculados al paso del segundo sistema que cruzará la región entre la mañana y la tarde. Aunque no se esperan cantidades extraordinarias, sí podrán entorpecer rutas y generar resbalones en superficies frías.

Más al este, el sistema que se alejará hacia el Atlántico dejará un fenómeno adicional: ráfagas intensas y cortas de nieve —conocidas como snow squalls— que avanzarán sobre el interior del noreste estadounidense.

Según el NWS, estas cortinas súbitas de nieve, acompañadas por vientos fuertes, reducirán drásticamente la visibilidad y podrán provocar “condiciones de blanco total”, una situación especialmente peligrosa para quienes circulen por carreteras.

Tormentas, lluvias intensas y riesgo de inundaciones

Otra región afectada durante el día será el Golfo de México y sus alrededores. Allí, la llegada de una onda superior impulsará un flujo húmedo desde el sur que derivará en tormentas dispersas a lo largo del jueves. Las precipitaciones se concentrarán primero en sectores costeros, desde Texas hasta Louisiana, y luego se expandirán hacia el interior.

La llegada de una onda superior al Golfo de México impulsará un flujo húmedo que generará tormentas dispersas concentradas primero desde Texas hasta Louisiana SPC

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) señaló que no habrá un riesgo significativo de tormentas severas porque faltarán los ingredientes atmosféricos esenciales, como inestabilidad marcada y humedad profunda en capas bajas.

Aun así, sí se desarrollarán tormentas de variada intensidad, capaces de dejar acumulados importantes en cortos períodos, lo que aumentará la posibilidad de inundaciones repentinas en áreas vulnerables. Esta actividad se desplazará hacia el sureste durante la noche y persistirá el viernes sobre parte de Alabama, Mississippi, Georgia y la franja noroeste de Florida.

Nevadas considerables en el oeste de EE.UU.

En la parte occidental del país norteamericano, una sucesión de ondas en altura generará un nuevo ciclo de nevadas. Durante el jueves, las precipitaciones se intensificarán en la Cordillera de las Cascadas y en varios cordones de las montañas Rocosas septentrionales, donde se activaron vigilancias por tormenta invernal.

Para estas áreas, el NWS proyectó acumulaciones generales de entre ocho y 14 pulgadas (20 a 35 centímetros), aunque las zonas de mayor altitud podrán superar las dos a tres pies (60 a 90 centímetros). Los valles montañosos recibirán cantidades más moderadas, entre tres a seis pulgadas (7,5 a 15 centímetros).

El sistema que se alejará hacia el Atlántico dejará ráfagas intensas y cortas de nieve —conocidas como snow squalls— sobre el interior del Noreste estadounidense NWS

Hacia el viernes, la nevada se desplazará a las Rocosas centrales, mientras que el noroeste del Pacífico verá un predominio de lluvias por la presencia de aire más templado. Los alrededores de la Gran Cuenca y las Altas Planicies del norte quedarán expuestos a una combinación irregular de precipitaciones invernales, que incluirá tanto nieve como agua-nieve.

Temperaturas muy por debajo de lo normal en buena parte de EE.UU.

Una de las notas destacadas del día será la llegada de aire extremadamente frío. El NWS informó que un frente ártico reforzado empujará este jueves marcas mínimas capaces de desafiar récords históricos en el Medio oeste y, posteriormente, el viernes en el Atlántico medio y Nueva Inglaterra.

Las temperaturas mínimas descenderán hasta valores de un dígito bajo cero Fahrenheit en el centro norte del país norteamericano, mientras que en la costa noreste caerán hasta 10°F (-12°C) o 15°F (-9°C).