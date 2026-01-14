Cuál es el precio de Starlink en EE.UU. en enero de 2026

Starlink, empresa de Elon Musk, dispone del servicio de internet satelital en todo el territorio de Estados Unidos, con precios que varían según el plan y ubicación del usuario. En enero de 2026, las tarifas por mes van desde US$80 hasta US$165 y, en algunas regiones, hay promociones para obtener el equipo de instalación sin costo inicial.

Starlink en EE.UU.: el precio en enero de 2026

En su página web oficial, la compañía indica que el primer paso es comprar un equipo, que incluye la antena o satélite (conocida como ”Dish”), el router wifi y todos los cables.

El equipo se comercializa a través de Starlink y minoristas autorizados, como Home Depot, donde su precio de referencia es de US$350.

Starlink, de Elon Musk, brinda conexión a internet a lugares remotos y de difícil acceso X: @starlink

Luego, los usuarios pueden optar por distintos planes.

Residential Lite : US$80 por mes. Disponible en determinadas áreas, tiene datos limitados y una calidad de internet más baja en horas pico.

: US$80 por mes. Disponible en determinadas áreas, tiene datos limitados y una calidad de internet más baja en horas pico. Residential : US$120 por mes. Para uso doméstico completo, datos ilimitados con prioridad normal.

: US$120 por mes. Para uso doméstico completo, datos ilimitados con prioridad normal. Roam 50GB : US$50 por mes. Para conexiones móviles y uso temporal. Después de usar los 50GB el usuario puede pagar internet extra. Funciona en carretera o diferentes locaciones dentro del país.

: US$50 por mes. Para conexiones móviles y uso temporal. Después de usar los 50GB el usuario puede pagar internet extra. Funciona en carretera o diferentes locaciones dentro del país. Roam Unlimited: US$165 por mes. Para uso móvil, intenso o constante, con datos ilimitados mientras el cliente se mueve. Permite usar internet mientras se desplaza.

Para empresas, Starlink ofrece planes Priority Local, orientados a operaciones terrestres y en viajes regionales, pero no está optimizado para mar o global. Los precios varían de US$65 (50 GB) hasta US$540 por mes.

La otra opción es la de Global Priority, que incluye movilidad internacional. En este punto, los valores van desde US$250 hasta US$2150 mensuales.

El plan de 12 meses de Starlink para contratar internet en EE.UU.

Una alternativa un poco más económica consiste en un plan de 12 meses, disponible en ciertas áreas del país norteamericano, según la empresa.

El cliente se compromete a mantener el servicio durante un año y a cambio obtiene el kit de manera gratuita.

El plazo de 12 meses comienza en la fecha de activación, después del período de prueba.

Esta promoción está disponible exclusivamente para nuevos clientes o usuarios existentes que se registren para una nueva línea de servicio de internet.

Las personas pueden contratar un plan de internet de 12 meses de Starlink en ciertas partes de EE.UU.

La compañía aclara en su página web oficial que durante el servicio con el plan Residential de 12 meses, se cobrará una tarifa por uso alternativo ante cualquiera de las siguientes situaciones:

Cambiar la dirección del servicio.

Cancelar el servicio.

No pagar el recibo a tiempo.

Intentar transferir el kit a otro usuario.

Cancelar el servicio durante el periodo de prueba de 30 días y no devolver el equipo.

Cómo contratar e instalar internet de Starlink en EE.UU. en enero de 2026

Para contratar un servicio de la empresa, en primer lugar la persona debe verificar que exista cobertura en su área dentro del sitio web oficial.

Esto es necesario porque la disponibilidad del plan depende de su ubicación y del satélite que cubre su región.

Al proceder con ese paso, la página mostrará si su dirección es elegible para Residential, Lite, o planes Roam.

Una vez confirmada la elegibilidad, el usuario tendrá que elegir el plan que desea contratar. Esto se tiene que hacer en función de las necesidades de su hogar o su trabajo.

Cuando el kit de Starlink llega a su hogar en EE.UU., el cliente debe colocar la antena en un lugar despejado que apunte al cielo

Tras seleccionar el método y avanzar con el pago, recibirá un correo de confirmación con detalles del envío. Cuando el kit llega a su hogar, el proceso de la instalación es fácil e implica la modalidad “plug‑and‑play”:

Colocar la antena en un lugar despejado con buena vista al cielo .

en un lugar . Conectar el router y los cables .

. Encender el equipo y abrir la aplicación de Starlink (iOS o Android) para configurar.

y (iOS o Android) para configurar. La app guía el proceso de calibración y conexión a internet.

Una vez instalado el equipo, la persona puede conectarse al Wi‑Fi o mediante cable Ethernet al router y disfrutar del plan de internet que contrató.