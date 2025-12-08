Declaraciones de impuestos 2026: quién puede recibir el crédito de más de 8000 dólares del IRS

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) detalló qué contribuyentes pueden acceder al crédito tributario por ingresos del trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) para la declaración de 2026. El organismo indicó los requisitos y la tabla de los límites de ingresos, con la cantidad máxima a reclamar.

Requisitos y proceso para reclamar el crédito tributario al IRS en 2026

El crédito tributario por ingresos del trabajo del IRS está destinado a los trabajadores y a las familias con ingresos bajos y moderados, con el objetivo de reducir los impuestos adeudados e incrementar el reembolso. La cantidad varía en función de si el contribuyente tiene hijos, personas dependientes o incapacitadas y otros criterios.

El IRS detalló los requisitos para recibir el reembolso en la declaración de 2026 Google Maps

Los requisitos de elegibilidad para optar al EITC son:

Haber devengado o generado ingresos en el año tributario.

en el año tributario. Presentar ingresos de inversión que no superen los límites establecidos, que es de 11.950 dólares para la declaración de impuestos de 2025.

que no superen los límites establecidos, que es de 11.950 dólares para la declaración de impuestos de 2025. Tener un número del Seguro Social válido.

válido. Ser ciudadano estadounidense o extranjero residente en el año tributario.

o extranjero residente en el año tributario. No presentar el formulario 2555, de ingresos devengados en el extranjero.

El IRS detalló los documentos necesarios para presentar la solicitud, con la declaración de ingresos a través de los formularios W-2 o 1099.

Los contribuyentes peticionarios deben completar el formulario 1040, Declaración de impuestos de EE.UU. sobre los ingresos personales, o el 1040 SR, destinado a personas de 65 años o más.

Por otra parte, si el peticionario tiene un hijo calificado, debe añadir a su solicitud el anexo EIC con el formulario 1040 SP, con los datos de las personas incluidas.

El IRS señaló los requisitos para recibir el crédito tributario en la declaración de impuestos de 2026 Google Maps

Cuáles son los créditos de reembolso máximos que se pueden reclamar al IRS en 2026

El IRS indicó cuál es la cantidad máxima del crédito tributario por ingreso del trabajo en la actualidad que los contribuyentes pueden reclamar. La tabla quedó conformada de la siguiente forma:

Los contribuyentes que no tienen hijos calificados : pueden recibir hasta US$649.

: pueden recibir hasta US$649. Si tienen un hijo calificado : hasta US$4328.

: hasta US$4328. Si tienen dos hijos calificados : hasta US$7152.

: hasta US$7152. Si tienen tres o más hijos calificados: hasta US$8046.

Cuáles son los límites establecidos para optar al crédito tributario del IRS por trabajo Freepik

Cuándo se recibe el reembolso por ingresos del trabajo del IRS

El organismo federal advirtió que los reembolsos pueden demorarse en las solicitudes del crédito tributario por ingreso del trabajo. “Conforme a la ley, tenemos que esperar hasta mediados de febrero [de 2026] para poder emitir reembolsos a contribuyentes que reclaman este crédito", puntualizó la agencia en su sitio oficial.

En ese sentido, el IRS detalló cómo se puede obtener el reembolso de una forma más rápida: al presentar la declaración de impuestos en línea y solicitar que se ejecute a través del depósito directo.

La agencia también destacó que existen fechas límite para emitir la reclamación de un reembolso de años anteriores, que consta de tres años posterior al vencimiento de la declaración de impuestos.

Para 2023: la declaración de impuestos debe presentarse antes del 15 de abril de 2027.

la declaración de impuestos debe presentarse antes del 15 de abril de 2027. Para 2022: la fecha límite de presentación está fijada para el 15 de abril de 2026.