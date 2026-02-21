El centavo de dólar de 1798 que puede valer más de US$100.000

La moneda de un centavo 1798/7 figura en los registros del Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés) con un récord histórico de subasta de 103.500 dólares. El ejemplar que alcanzó esa cifra recibió el grado de conservación MS62 y se subastó en septiembre de 2009 por Goldberg Auctioneers.

¿Cómo es el centavo 1798/7 de busto drapeado?

La pieza pertenece a la serie de centavos Draped Bust acuñados entre 1796 y 1807. Su denominación técnica dentro del catálogo es 1798/7 1C, BN (acuñación regular), con número PCGS 1440.

La sobreacuñación “1798/7” indica que el número 7 fue estampado originalmente y luego modificado para marcar el año 1798.

La libertad fue inspirada en un retrato de Ann Willing Bingham pintado por Gilbert Stuart Captura de pcgs

De acuerdo con PCGS, la moneda fue diseñada por Robert Scot y producida en la Casa de la Moneda de Filadelfia.

Presenta borde plano, un diámetro de 28 milímetros y un peso de 10,89 gramos . Está compuesta íntegramente de cobre.

La acuñación total informada para esta variedad fue de 1.841.745 piezas.

Según la guía especializada de My Coin Guides, este centavo grande con busto drapeado representó el cuarto diseño de la denominación y presentó un retrato de la Libertad con una “apariencia más madura” que en versiones anteriores.

De acuerdo con esa fuente, Scot trabajó previamente como ayudante de grabador en la década de 1790 y participó en la elaboración de troqueles del centavo. La guía indica que el acuñador habría basado su representación de la Libertad en una pintura de Ann Willing Bingham realizada por Gilbert Stuart.

En el anverso, Liberty mira hacia la derecha, con el busto cubierto y el cabello recogido con una cinta. Las únicas inscripciones son “LIBERTY” en la parte superior y la fecha en la parte inferior .

. En el reverso, una corona rodea la denominación “ONE CENT”, también expresada como “1/100”, mientras que la inscripción “UNITED STATES OF AMERICA” figura cerca del borde.

La guía agrega que muchas de las letras se perforaron a mano en los troqueles, lo que generó diferencias en su ubicación y dio lugar a numerosas variedades dentro de la serie, una característica que la convirtió en objeto de estudio y colección especializada.

Es un diseño con inscripciones simples y una corona que rodea la denominación Captura de pcgs

Las características del centavo de EE.UU. que puede valer más de 100 mil

El ejemplar que marcó el récord fue definido como MS62BN por PCGS. La sigla MS corresponde a “Mint State”, lo que indica que la moneda no presenta desgaste por circulación, mientras que BN identifica el tono marrón propio del cobre envejecido.

Fue diseñada por Robert Scot y producida en la Casa de la Moneda de Filadelfia Captura de pcgs

El registro de subastas publicado por la entidad evidencia que el lote número 274 de esta variedad se vendió el 9 de septiembre de 2009 por US$103.500 durante la subasta de la Colección Dan Holmes.

Holmes fue un reconocido coleccionista de monedas de cobre estadounidenses, informó el medio especializado Coin World.

Según las estimaciones de rareza publicadas por PCGS, se calcula que sobreviven unas 1500 monedas de la variedad 1798/7 en todos los grados de conservación.