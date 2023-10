escuchar

Un grupo de coleccionistas de monedas se interesó en una pieza de Lincoln que, más allá de sus defectos, tenía un llamativo color. De acuerdo con Go Banking Rates, el raro centavo de 1909 atrajo a 37 personas interesadas en una subasta organizada por Herirtage Auctions y se vendió por US$60.000. ¿La razón? Una peculiaridad.

El Lincoln Penny era tan raro como especial. Los observadores y expertos en numismática encontraron que sobre una de sus caras tenía las iniciales grabadas “VDB”, que pertenecen al escultor Victor David Brenner, indicó el medio citado, lo que también sumó al alto valor de la subasta. Sin embargo, ese detalle no fue lo más destacado, sino su color: un rojo intenso en lugar del característico tono cobrizo, ya sea marrón u opaco.

Un penny rojo de Lincoln se subastó en miles de dólares coins.ha.com

Al parecer, no es imposible encontrar más centavos de Lincoln mezclados entre otras monedas. Sin embargo, lo que los hace difícil de reconocer es que su color diferente podría confundirse entre los ejemplares más actuales. Según Go Banking Rates, estos centavos rojos son muy atractivos para los coleccionistas porque no se fabricaron muchos.

“El ejemplo típico se denomina rojo y marrón, aunque a veces se ofrecen monedas marrones completas. Esta es la norma para piezas con superficies originales. Las monedas Full Red son las principales rarezas de esta serie y representan la adquisición más difícil para los coleccionistas de centavos de Lincoln”, explicó la casa de subastas.

Un penny de Lincoln color rojo alcanzó miles de dólares coins.ha.com/

El mismo medio informó que, aunque este centavo alcanzó el valor de una exorbitante cifra, no ha sido el más caro en una subasta: “Otro centavo de Lincoln de 1909, también entintado por Brenner, se vendió en una transacción de Great Collections en 2022 por US$365 mil”. A su vez, otros cuatro marcados con los años 1909 y 1915 alcanzaron un precio cada uno en más de US$100 mil.

El sitio experto en finanzas aconseja revisar el dinero que llegue a las manos para verificar que no haya un tesoro oculto. “La conclusión clave es examinar cuidadosamente sus monedas y buscar detalles oscuros, como las iniciales de Brenner y tintes inusuales”.

La moneda Sacagawea que se subastó en miles de dólares

Un error en el grabado de las plumas hizo que monedas de un dólar de Sacagawea, distribuidas en cajas de cereales Cheerios, valieran más de US$10.000 entre los coleccionistas de monedas. Como ejemplo, una pieza ‘defectuosa’ se vendió en Heritage Auctions por US$11.700 el 15 de diciembre de 2022.

The Spruce Crafts señaló que US Mint utilizó un molde de reverso para producir estos dólares. “Este prototipo varió ligeramente del troquel de producción usado para generar el resto de los dólares en 2000″, se detalla en el sitio web.

Luego, General Mills colocó las monedas en cada una de las cajas de Cheerios, pero no fue sino hasta 2005 cuando el experto Pat Braddick notó los errores en las monedas de dólar Sacagawea comparadas con las que había en circulación. El nombre de esta versión es “águila herida” y se debe a las líneas extra que parecen atravesar al ave.

