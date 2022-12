El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 26 al 30 de diciembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 26 al 30 de diciembre para sus seguidores en YouTube. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Estos días están marcados por la lectura de las cartas del tarot, del arcángel y de la suerte. Mhoni también reveló lo que hay que hacer para terminar el 2022 con abundancia.

ARIES

Tendrás un cierre de año positivo, lleno de logros y energía positiva. Se recomienda que te cortes el cabello. Cómprate unos zapatos o tenis nuevos para estrenarlos antes de Año Nuevo. Organiza tus finanzas y tus pertenencias personales para mover la energía.

Números mágicos: 07 y 21.

TAURO

Estarás protegido por los astros, pero aun así cuida tu salud y ten bien presentes tus metas. Ponte al día con todos tus pendientes. Además, prepárate para la gran carga de energía positiva con la que iniciarás el 2023.

Números mágicos: 06 y 33.

GÉMINIS

Deja atrás las cosas que te detienen este año, es momento de que te prepares para el entrante. Protege tu patrimonio y arregla todos los problemas económicos. Podrás curar y sanar aquello que no te gusta de tu cuerpo, mente y espíritu. Trata de evolucionar, madurar y creer en ti.

Números mágicos: 04 y 19.

CÁNCER

Cierra los capítulos de tu vida que ya no son para ti, el pasado te retrasa. El próximo año podrás tener tres deseos, escríbelos para que se hagan realidad. Todos los días transfórmate, toma la energía negativa para convertirla en algopositivo.

Números mágicos: 05 y 27.

LEO

No hay nada que pueda salirte mal esta semana, así que deja la angustia, la depresión. Trata de buscar estimulaciones sanas para ti. No esperes más para sentirte bien, te lo mereces. Paga tus deudas y ahorra más de lo que ya lo haces.

Números mágicos: 03 y 50.

VIRGO

Has pasado por momentos difíciles, pero el siguiente año será lo mejor. Sé paciente. También se impone que tengas más comunicación con las personas que te rodean. Cuida tu salud y trata de despejar tu mente. Cerrarás el año de manera increíble.

Números mágicos: 01 y 22.

LIBRA

Habrá cambios en tu entorno en los próximos días. Intenta transformar tus vibras y limpia todas tus pertenencias que ya no usas para que la energía se modifique para bien. Ten fe, lo que quieres se va a lograr. Crecerás en cuestiones laborales y en el amor.

Números mágicos: 11 y 40.

ESCORPIO

No platiques tus deseos ni tus metas, pero mantenlas en la mente al iniciar el año. Aprende a seleccionar a tus amigos y seres queridos. Se aproximan momentos de éxito, empezarás a progresar. Recuerda, hay que cambiar la forma de ser y aprender a tener abundancia. El 2023 será uno de tus mejores años.

Números mágicos: 17 y 50.

SAGITARIO

No arrastres problemas del pasado, recibe el año lleno de prosperidad y objetivos a futuro. Recuerda no aferrarte a amores que no eran para ti. Se aproximan situaciones en tu trabajo que cambiarán tu forma de pensar y que no se vislumbran a tu favor, pero tendrás que ser fuerte.

Números mágicos: 19 y 66.

CAPRICORNIO

Los astros te dicen que tienes que cuidar tu casa y tu mente de todas las energías negativas. Es necesario que cambies de peinado y de estilo para quitarte de encima todo eso que te atrasa. Por otro lado, aprende a no mentir y a no perdonar que no te digan mentiras.

Números mágicos: 02 y 30.

ACUARIO

No te detengas, es momento de tratarte para sanar los problemas que tienes en la espalda. Será un fin de año maravilloso: estarás increíble en el amor y organizado en las finanzas. Aunque, la recomendación es que no te engañes a ti mismo en el tema amoroso.

Números mágicos: 15 y 18.

PISCIS

El fin de año será muy bueno para ti. Ese buen augurio aumentará si te preocupas por estar sano y rehabilitar tu energía. No pierdas el tiempo con personas que no te aportan nada positivo. Las cartas prevén para ti un 2023 estable en las finanzas.

Números mágicos: 08 y 70.

