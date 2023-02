Explosión ártica, el fenómeno que podría generar un frío sin precedentes en años en EE.UU.: los estados afectados

escuchar

Después de las condiciones climatológicas que se vivieron en Estados Unidos en el cierre de 2022 y las que afectaron el sur recientemente, este mes de febrero haría más crudo el invierno. Una explosión ártica afectará al noreste del país a días de que las tormentas invernales previas causaron muertes, apagones y carreteras bloqueadas. Este nuevo sistema meteorológico impactará principalmente a Nueva Inglaterra y al norte de la zona del Atlántico Medio.

¿Qué es una explosión ártica?

En sus reportes, el Servicio Metrológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indica que una explosión ártica causará condiciones extremadamente frías en Nueva Inglaterra, donde las temperaturas serían hasta de menos de 10ºF (-12,2ºC). Los efectos se comenzaron a presentar desde el jueves y durante la madrugada de este viernes.

La explosión ártica amenaza el noreste de Estados Unidos con temperaturas extremas y un frío que no se ha visto en décadas Unsplash

En las localidades cercanas a Canadá, se esperaba que la temperatura bajara a los 0ºF (-17,7ºC). El NWS describió también a esta suma de condiciones como “poderoso frente ártico”. Se recomienda evitar salir al exterior. En el caso de Nueva Inglaterra, se dieron los vientos “más fríos que se hayan sentido en décadas”.

Una explosión ártica es un frente frío del norte que causa bajas temperaturas, nevadas, lluvia y vientos. Su nombre es porque el aire frío, que proviene del Ártico, recibe el empuje de las corrientes atmosféricas hacia el sur. Por lo general, se forman a partir de cuerpos de agua. En esta ocasión fue por un vórtice polar.

¿Qué dice el Servicio Nacional sobre las regiones afectadas por la explosión ártica?

Hay una amplia zona en la que se sentirán con más fuerza los efectos de este vórtice polar en Estados Unidos. Comenzará en el norte de Nueva Inglaterra. Es decir, por los estados de Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island. El mal clima perduraría hasta el sábado.

Según el reporte actualizado del NWS, también se afectará a las llanuras del norte y del Medio Oeste. Los efectos se extienden sobre Maine, Boston, Providence y Nueva York. En algunas regiones del último, habría temperaturas de entre -30º F y -60º F (-34,4º C y -51,1ºC) en la madrugada del sábado. Entre las zonas con más afectaciones, está el Monte Washington, en New Hampshire, con temperaturas de -85º F (-65º C), según las estimaciones de Sam Lillo, meteorólogo de la Universidad de Oklahoma.

La explosión ártica duraría poco tiempo, pero sus riesgos no son menores. En su reporte, el Servicio señala que las Llanuras del Norte y del Medio Oeste comenzarán a volver al ambiente estacional desde el sábado. En tanto que en el noreste hasta el domingo. Aproximadamente, la duración sería de 36 horas.

El peligro de la explosión ártica en EE.UU.

Los vientos fríos congelarían el noreste. Actualmente, hay más de 15 millones de personas bajo advertencia. Las alertas comenzaron a ser válidas desde este viernes y se extienden hasta el sábado. Asimismo, estas condiciones climatológicas se dan luego de la tormenta de hielo en el sur esta semana, que dejaron al menos diez muertes.

Más de 400.000 hogares no tenían electricidad el jueves por la mañana, reportó PowerOutage.us. La mayoría de las interrupciones se realizaron en el área de Austin, Texas. De esta forma, a medida que la franja del sur de la nación comenzó a descongelarse, se prepara para la explosión ártica que sumergirá a los habitantes por debajo de los cero grados.

