Cuándo vuelve La Casa de los Famosos en Telemundo: fecha de estreno y los conductores oficiales para 2026

La Casa de los Famosos en Telemundo vuelve en este 2026 con una nueva temporada. El reality que ha reunido a decenas de celebridades, ya tiene fecha de estreno y presentó a sus conductores oficiales. Aquí los detalles del program que llegará al horario estelar.

¿Cuándo empieza La Casa de los Famosos?

La cadena de televisión anunció que inicia en febrero con nueva programación estelar, encabezada por el estreno de La Casa de los Famosos y un thriller de acción original que llevará como nombre: Lobo, Morir Matando.

Aunque el día exacto en que comienza la nueva temporada del reality show todavía no ha sido revelado, ya se sabe que para el segundo mes del 2026 regresa el programa y los conductores que llevarán la batuta.

Javier Pons, Chief Content Officer & Head de Telemundo Studios, indicó: “Con estos dos esperados estrenos, Telemundo continúa su compromiso con una narrativa audaz y cautivadora, ofreciendo televisión de alto impacto que mantendrá a la audiencia al filo de sus asientos, noche tras noche”.

“La Casa de los Famosos y Lobo, Morir Matando marcan el inicio de un sólido 2026 para la cadena, con una parrilla de programación diseñada para generar impulso, participación y relevancia cultural a lo largo del año”, añadió el directivo de la cadena.

Acerca de los participantes del reality de Telemundo

Acerca de los participantes, solo se dio a conocer que esta nueva temporada regresa con “un elenco dinámico de personalidades” bajo vigilancia las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo que confirma que el formato seguirá como en las ediciones anteriores.

“Completamente aislados del mundo exterior, los nuevos habitantes vivirán juntos mientras compiten por un gran premio en efectivo”, indicó la cadena de televisión, sin embargo, no dio más detalles de la cifra que estará en juego.

Carlos Cruz ‘Caramelo’ fue el ganador de la última edición de La Casa de los Famosos All-Stars Instagram @jimenagallegotv - Instagram @jimenagallegotv

Recordemos que el influencer dominicano Carlos Cruz ‘Caramelo’ se coronó como el ganador en la última edición de La Casa de los Famosos All-Stars, y se llevó 200 mil dólares.

Hasta ahora, se sabe que el formato del reality seguirá en el mismo camino, con nominaciones, salvaciones y eliminados cada semana, además de permitir que los espectadores interactúen en redes sociales y voten por el famoso que quieran apoyar.

¿Quiénes serán los conductores oficiales para 2026?

En los últimos años, el reality show ha cambiado de conductor, para la cuarta temporada llamaron a Nacho Lozano, mientras que la quinta fue presentada por Javier Poza. Para esta nueva edición vuelven Jimena Gállego y Poza como conductores.

“Regresan como conductores de este fenómeno cultural, la franquicia más exitosa de la televisión hispana, reconocida por su poderoso formato multiplataforma para los fanáticos de todas las edades”, indicó al respecto Telemundo.

Jimena Gállego y Javier Poza regresan como conductores Telemundo - Telemundo

De acuerdo con la cadena que produce el programa, una vez más, “el público vivirá emociones sin filtros a medida que se forman alianzas, se intensifican las rivalidades y se desarrollan dramas inesperados y estrategias de juego cada semana”.

Como en otras ediciones, la audiencia podrá unirse a la conversación en las redes sociales, a través de las cuentas de Instagram, Facebook, TikTok, y X.