El aliado de Ron DeSantis que busca sucederlo en la gobernación, pero no cuenta con su apoyo en Florida

La carrera por la gobernación de Florida ya empezó a tomar forma de cara a los comicios de 2026, pero uno de los nombres que parecía mejor posicionado enfrenta un obstáculo inesperado: la falta de un respaldo explícito clave. Jay Collins, actual vicegobernador y considerado un aliado cercano de Ron DeSantis, lanzó su candidatura con la expectativa de heredar parte del capital político del mandatario, aunque hasta ahora ese apoyo no se hizo público.

Quién es Jay Collins y por qué no tiene el apoyo de DeSantis

La situación quedó en evidencia durante una reciente conferencia de prensa en Tampa, donde el propio gobernador evitó confirmar si respaldará a algún aspirante en las primarias republicanas.

Jay Collins apuntó contra la inmigración ilegal

Según consignó Tampa Bay Times, DeSantis fue consultado directamente sobre si tiene un candidato favorito y respondió con ambigüedad: “Creo que todo el mundo sabe que cuando tengo algo en mente, lo hago saber. No vamos a ser tímidos… Si siento la necesidad de hacer algo, lo hago. Así que pueden quedarse mirando”.

Collins estaba presente en el evento. El vicegobernador, que compite por la nominación republicana, dejó en claro que busca ganarse ese respaldo, aunque reconoció que aún no lo tiene asegurado, según consignó Tampa Bay Times.

La postura del gobernador no es nueva: ya en enero, cuando Collins anunció su candidatura, había evitado comprometerse, aunque lo describió como “un buen tipo” que “sirvió admirablemente al país como Green Beret”.

Elecciones en Florida: la interna republicana y el factor Trump

El escenario electoral dentro del Partido Republicano es más complejo de lo esperado. De acuerdo con el Miami Herald, al menos dos candidatos mantienen la esperanza de recibir el respaldo del gobernador: Collins y el ex presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Paul Renner. Ambos entienden que el aval de DeSantis podría inclinar la balanza en una primaria que promete ser competitiva.

Jay Collins va por el puesto de DeSantis en Florida: su historia

Sin embargo, hay otro factor determinante en juego: el apoyo del presidente Donald Trump a Byron Donalds, actual congresista. Este respaldo no es menor, ya que el candidato cuenta con una estructura financiera sólida, con más de 45 millones de dólares recaudados, y lidera la mayoría de las encuestas con ventaja de dos dígitos.

En ese contexto, Collins intentó relativizar la importancia del apoyo de Trump, al asegurar que el de DeSantis sería “igual de fuerte” en Florida, explicó Miami Herald.

Las cifras respaldan la influencia del mandatario estatal. Según una encuesta de Emerson College citada por el Tampa Bay Times, más de la mitad de los consultados aprueba la gestión de DeSantis, mientras que cerca del 46% tiene una opinión favorable de Trump.

Aun así, DeSantis parece optar por una estrategia de espera. “Si me involucro en la primaria, lo sabrán. Será en el momento y lugar que yo elija”, dijo anteriormente, al dejar en claro que cualquier definición llegará bajo sus propios términos.

Mientras Collins busca el apoyo de DeSantis, Byron Donalds fue respaldado por Donald Trump Archivo

Cómo nació la relación entre DeSantis y Collins

La relación entre DeSantis y Collins se remonta a agosto de 2025, cuando el gobernador lo eligió como vicegobernador, en una decisión que fue interpretada como un movimiento estratégico para proyectar un posible sucesor. Según informó Associated Press en ese momento, el mandatario lo describió como un “aliado” y un conservador con principios firmes.

Durante el anuncio, DeSantis destacó que buscaba a alguien capaz no solo de acompañar su gestión, sino también de asumir el liderazgo del estado si fuera necesario. “Lo que estaba buscando era alguien que pudiera ayudar a lograr más victorias para la gente de Florida”, explicó.

Collins, por su parte, asumió el cargo con un discurso alineado con la agenda del gobierno, en donde prometió contribuir a consolidar lo que describió como el modelo conservador del estado. “El objetivo es ayudarlo a terminar la misión y mantener a Florida fuerte”, afirmó entonces.