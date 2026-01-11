En cuánto tiempo prescribe una multa de tránsito en Florida

Cuando un conductor recibe una multa de tránsito en Florida, una de las dudas más frecuentes es si esa sanción “prescribe” o deja de tener validez con el tiempo. La normativa estatal establece un esquema particular: la infracción no caduca automáticamente, pero sí existen plazos concretos para cumplir con las obligaciones derivadas de la citación.

Cuánto tiempo permanece una infracción en el historial de conducción

El sistema de tránsito de Florida diferencia entre infracciones civiles y delitos penales.

, se consideran infracciones civiles no penales. Estas no implican arresto ni condena de cárcel, pero generan consecuencias administrativas que pueden extenderse durante varios años.

No cumplir con el pago de una multa en Florida podría derivar en una suspensión temporal de la licencia Unsplash-Andre Tan/Flhsmv - Unsplash-Andre Tan/Flhsmv

A diferencia de otros ámbitos legales, en el Estado del Sol el concepto de prescripción no se aplica de manera directa a las multas de tránsito comunes. La infracción queda asentada en el historial de conducción y no se borra automáticamente, aun cuando hayan pasado varios años desde su emisión.

Lo que sí tiene un plazo definido es la obligación de responder a la citación. De acuerdo con el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés), desde la fecha en que se emite la multa, el conductor dispone de 30 días para tomar una decisión:

: suele implicar la aceptación de responsabilidad y, en caso de infracciones en movimiento, la asignación de puntos en la licencia. Inscribirse en una escuela de manejo autorizada : en ciertos casos permite evitar la acumulación de puntos. Esta opción no está disponible para todas las infracciones ni puede utilizarse de manera ilimitada, pero es una herramienta frecuente para reducir el impacto en el historial.

: en ciertos casos permite evitar la acumulación de puntos. Esta opción no está disponible para todas las infracciones ni puede utilizarse de manera ilimitada, pero es una herramienta frecuente para reducir el impacto en el historial. Solicitar una audiencia ante un tribunal: en este escenario, un juez evalúa el caso y puede confirmar, reducir o desestimar la multa.

Si el infractor no realiza ninguna de estas acciones dentro del plazo establecido, la consecuencia inmediata no es la prescripción de la multa, sino la aplicación de cargos por mora y la suspensión indefinida de la licencia de conducir hasta que se regularice la situación.

Los conductores disponen de 30 días para resolver sus citaciones Foto de Denny Müller en Unsplash

Qué ocurre si no se paga una multa a tiempo en Florida

Cuando una infracción no se resuelve dentro de los 30 días, el sistema prevé sanciones progresivas. La más relevante es la suspensión de la licencia de conducir, que permanece vigente hasta que se cumpla con el pago y los recargos correspondientes.

Además, la falta de respuesta genera costos adicionales que incrementan el monto original de la infracción. En algunos casos, también puede dificultar la renovación del permiso o el registro del vehículo hasta que la deuda sea saldada.

Es importante destacar que la multa no desaparece con la suspensión. Por el contrario, sigue activa en el sistema y continúa su efecto en el historial del conductor, incluso después de que se restablezca la licencia.

Cuánto tiempo permanecen los puntos en la licencia

Las infracciones de tránsito en movimiento suelen generar puntos en la licencia de conducir. En Florida, estos no se eliminan de inmediato. Para efectos de sanciones administrativas, permanecen activos durante un ciclo de al menos tres años desde la fecha de la condena.

El Flhsmv conserva el registro de estos puntos por cinco años, según se detalla en el sitio web oficial. Durante ese período, el historial puede ser consultado por autoridades, aseguradoras y, en ciertos casos, empleadores.

La acumulación en períodos cortos genera suspensiones automáticas. Por ejemplo, llegar a 12 puntos en 12 meses implica una interrupción de la licencia de 30 días, mientras que umbrales mayores en lapsos más largos conllevan penalizaciones más extensas.

El sistema de puntos, que es la acumulación de infracciones en Florida, afecta las tarifas del seguro y el historial de conducción por varios años Pexels

¿Se puede eliminar una multa del historial?

En Florida, las infracciones civiles comunes no son elegibles para ser selladas ni expurgadas una vez que existe una condena. El pago de la multa o la resolución del caso deja un registro permanente.

Las opciones de sellado o eliminación suelen estar reservadas para ciertos casos penales que fueron desestimados o en los que el acusado fue declarado no culpable. No aplican para la mayoría de las multas de tránsito habituales.

Cómo verificar si existen multas o infracciones pendientes

Los conductores en Florida pueden consultar el estado de su licencia y posibles sanciones a través de herramientas oficiales. El sistema en línea del Flhsmv permite verificar si la licencia está activa o suspendida.

Para obtener un detalle completo del historial de conducción, se puede solicitar un registro oficial por períodos específicos o el registro total. Estos documentos incluyen infracciones, puntos y fechas de resolución.

También es posible consultar infracciones por condado, ya que las multas civiles son gestionadas por el secretario de la corte correspondiente al lugar donde ocurrió la infracción.