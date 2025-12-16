En Florida: el senador de origen latino que es el “arma secreta” de los demócratas para conseguir votos

A medida que avanza el segundo mandato de Donald Trump, el Partido Demócrata comienza a reorganizar su estrategia con foco en el electorado latino. En ese escenario, el senador por Arizona Rubén Gallego gana visibilidad como uno de los referentes llamados a tender puentes con la comunidad migrante de Latinoamérica, incluso fuera de su estado, con apariciones recientes en Florida.

La estrategia demócrata para recuperar el voto latino en Florida: “Nuestra arma secreta”

Rubén Gallego, actual senador por el estado de Arizona, no representa a Florida en términos institucionales. Sin embargo, su participación activa en campañas locales dentro del Estado Soleado lo posicionó como una figura relevante para los demócratas que buscan recuperar terreno en regiones con alta concentración de votantes hispanos.

El Partido Demócrata ha identificado en Rubén Gallego a una figura estratégica para revertir la tendencia que llevó a amplios sectores de la población hispana a inclinarse por el Partido Republicano Facebook Ruben Gallego

Su presencia en barrios de Miami y su apoyo a candidaturas locales forman parte de una estrategia más amplia orientada a reconectar con comunidades que el partido azul considera clave.

“Rubén Gallego va a ser nuestra arma secreta, no tan secreta”, dijo María Cardona, una veterana agente demócrata y miembro del Comité Nacional Demócrata, a AP News.

El senador fue uno de los que más viajes realizó durante 2025 a estados con alta presencia latina. Entre estos destinos se encuentra Florida, que se consolidó en los últimos ciclos electorales como un territorio complejo para los demócratas.

En Miami, participó activamente en actividades de campaña en vecindarios mayoritariamente hispanos, donde acompañó a candidatos de su partido en elecciones municipales. En ese sentido, Gallego respaldó la candidatura de Eileen Higgins en Miami, quien resultó victoriosa y se convertirá en la primera demócrata en alcanzar el cargo en casi tres décadas.

La alcaldesa electa de Miami contó con el apoyo del senador de Arizona durante su candidatura Instagram/@eileenhigginsmiami

Chuck Rocha, quien movilizó a los latinos durante la candidatura de Gallego en 2024, destacó la figura del congresista: “Arriesgó su vida por su país, creció en un hogar de inmigrantes sin recursos y ahora es senador estadounidense. Ese es el tipo de persona que quieres a tu lado”.

Quién es Rubén Gallego, el arma secreta del Partido Demócrata

Rubén Gallego nació el 20 de noviembre de 1979 en Chicago, en una familia de inmigrantes con raíces colombianas y mexicanas, y fue criado por una madre soltera. Durante su infancia y adolescencia, atravesó situaciones de dificultad económica y trabajó en distintos empleos para contribuir al sostenimiento de su hogar, según su sitio web.

Fue el primero de su familia en acceder a la educación superior y se graduó en la Universidad de Harvard. Posteriormente, se incorporó al Cuerpo de Marines de EE.UU. y fue desplegado en Irak en 2005 como parte de una unidad de infantería.

Tras regresar de su servicio militar, inició su carrera política en Arizona. En 2010, fue electo a la Cámara de Representantes del estado, donde impulsó iniciativas relacionadas con salud pública y beneficios para veteranos. En 2014, dio el salto al Congreso nacional, donde se mantuvo durante una década antes de ser elegido senador en noviembre de 2024.

El senador de Arizona intensificó su presencia en estados con importantes comunidades hispanas Facebook Ruben Gallego

El rol creciente de Rubén Gallego dentro del Partido Demócrata

Durante su paso por la Cámara de Representantes, Gallego alcanzó posiciones de relevancia, entre ellas la de legislador latino de mayor rango dentro del Comité de Servicios Armados. Esa experiencia le permitió construir un perfil vinculado tanto a temas de seguridad nacional como a asuntos sociales y económicos.

Desde su llegada al Senado en enero de 2025, integra comités clave como:

Energía

Asuntos de Veteranos

Banca

Seguridad Nacional

En paralelo, el partido comenzó a utilizarlo como referente en campañas fuera de Arizona, especialmente en distritos donde el voto latino puede definir resultados ajustados.

“Vamos a lugares con una gran población latina”, explicó Gallego en una entrevista con AP News. “Obviamente, la última vez se inclinaron demasiado hacia Trump, y queremos hablar con los demócratas, con los hispanos y con los candidatos sobre cómo recuperar el apoyo de esa población”, señaló.