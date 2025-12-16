Era un alumno ejemplar en Florida, pero el ICE lo deportó a Honduras por manejar el auto de un migrante indocumentado

La detención y posterior deportación de Elvis García por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), un joven migrante de 18 años y estudiante de Florida, puso en duda la legalidad de los procedimientos migratorios que se aplicaron en su caso. El latino fue arrestado mientras se dirigía a la escuela y luego fue expulsado a Honduras, el país que abandonó cuando era niño.

Detenido por el ICE camino a la escuela en Florida

El episodio ocurrió la mañana del 2 de diciembre, García conducía el auto de su madre rumbo a la Key West High School cuando fue interceptado por agentes de inmigración.

El ICE lo detuvo cuando se dirigía a su escuela en el auto de su madre (foto ilustrativa) ICE - ICE

Su madre, a quien se identificó como María para proteger su identidad debido a su estatus migratorio, relató a Telemundo que, al momento de la detención, los oficiales le informaron al joven que la causa del arresto era por manejar un vehículo registrado a nombre de una persona indocumentada.

“Lo pararon y le dijeron que lo estaban arrestando porque conducía el auto de alguien indocumentado. Entonces lo bajaron y le dijeron que tenían que llevárselo”, contó la mujer.

Las dudas sobre el procedimiento del ICE en Florida con el joven latino

Desde ese día, María mantiene contacto diario con su hijo por teléfono. “Solo quiero que mi hijo regrese y cumpla sus sueños”, dijo. La mujer cuestionó el enfoque de los operativos migratorios: “Se suponía que iban a arrestar criminales, pero están llevándose a personas trabajadoras, personas que están tratando de salir adelante que quieren hacer el bien”.

La madre del joven acusa al ICE se arrestar y deportar a personas que no cometieron ningún crimen Archivo

Esa misma noche, García fue trasladado al centro de detención “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades, en el condado de Miami-Dade. Desde allí, logró comunicarse con su madre mediante una videollamada.

Por su parte, Amanda Velazquez, abogada del joven latino, dijo en diálogo con Gwen Filosa que su cliente “no hizo absolutamente nada malo” y que nada de lo que había ocurrido era su culpa.

De “Alligator Alcatraz” a Honduras en menos de una semana

El joven relató a Telemundo que al momento de ser trasladado, no tenía claro cuál sería su destino. “Cuando me iban a mandar al avión, me dijeron: ‘Ustedes son los que vamos a deportar ahora’”, explicó. Actualmente, el latino se encuentra con sus abuelos en las afueras de San Pedro Sula, Honduras.

García fue enviado a Alligator Alcatraz y luego deportado a Honduras Reuters

“No sabía cómo me iban a recibir, era algo distinto para mí”, dijo. Tanto él como su madre se preguntan por qué fue detenido y expulsado del país norteamericano en menos de una semana.

María asegura que su hijo estaba en pleno proceso migratorio. “Por mi esposo, que es ciudadano”, afirmó, y agregó: “Lo deportan sin revisar su caso, sin mirar si tiene una oportunidad, simplemente así”.

Un “alumno ejemplar”: García planeaba graduarse y convertirse en bombero

Mientras Elvis intenta reconstruir su vida en Honduras, amigos y miembros de la comunidad iniciaron una colecta para pagar los servicios de un abogado que pueda revisar su situación legal.

García se había graduado de la Academia de Bomberos de Key West en mayo Facebook/CityofKeyWest

El joven no ocultó la frustración: planeaba graduarse, trabajar y sacar la licencia para ejercer el trabajo que lo apasionaba. García, según destacó Gwen Filosa, se había graduado de la Academia de Bomberos de Key West en mayo pasado.

Desde el ámbito escolar, una portavoz del distrito del condado Monroe confirmó que Elvis era considerado un estudiante ejemplar, con buena asistencia, integrante del equipo de lucha libre y apreciado por la comunidad educativa que lo vio crecer en Estados Unidos.