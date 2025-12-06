Hora de EE.UU. de Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps: cómo mirar en vivo la final de la MLS con Messi como figura

El Inter Miami de Lionel Messi se prepara para disputar este sábado 6 de diciembre la gran final de la temporada 2025 de la MLS frente al equipo canadiense Vancouver Whitecaps. El partido definitorio se jugará en Florida y podrá verse por televisión y streaming en EE.UU.

Hora de EE.UU. y cómo mirar la final de la MLS en vivo

La gran final entre Inter de Miami y Vancouver Whitecaps se disputará este 6 de diciembre en el Chase Stadium, casa del equipo de Florida. El encuentro comenzará a las 14.30 hs (ET), las 16.30 hs de la Argentina (Canchallena.com lo seguirá minuto a minuto).

En tanto, desde EE.UU. se podrá ver a través de señales como:

Fox Deportes

Fox Sports a través de Direct TV

Fubo

MLS Season Pass de Apple TV

Inter Miami recibe en casa a los Vancouver Whitecaps este 6 de diciembre por la final de la MLS (FB/Inter Miami CF)

El equipo de Lionel Messi llega a este encuentro tras dominar con tres victorias por goleada consecutivas ante Nashville SC, Cincinnati y New York City FC.

Por otro lado, Vancouver Whitecaps llega a la final después de un camino muy exigente en los playoffs del Oeste: primero superó a FC Dallas en una definición por penales, luego eliminó también por penales a Los Angeles FC en semifinales y, finalmente, venció 3-1 a San Diego FC en la final de la Conferencia para meterse en su primera MLS Cup.

Los Vancouver Whitecaps viajaron a Florida para enfrentar al Inter Miami en el Chase Stadium (FB/Vancouver Whitecaps FC)

Esta es la primera final de la liga MLS para ambos equipos, que debutaron recientemente en el torneo principal de futbol profesional que engloba a escuadras de Estados Unidos y Canadá.

Cómo es el Chase Stadium, en Florida, donde se juega la final MLS 2025

El Chase Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Florida, es la casa del Inter Miami y cuenta con una capacidad total de poco más de 21.500 espectadores, según Transfermarkt.

El recinto se inauguró en 2020 y es territorio de Las Garzas desde la temporada inaugural del equipo de expansión de la MLS, según Inter Miami News.

El equipo de Messi tiene planes de mudarse al Miami Freedom Park, que reemplazará a su casa actual a partir de su inauguración, en 2026.

El Chase Stadium es la casa temporal del Inter Miami hasta la inauguración de su nueva sede en 2026 (Archivo-Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Chase Stadium se llamaba originalmente Inter Miami CF Stadium al momento de su inauguración, pero luego cambió su nombre debido a un acuerdo entre el equipo de futbol y JPMorgan Chase.

El complejo mide 34 acres (14 hectáreas), tiene césped natural y se ubica en 1350 NW 55th St, Fort Lauderdale, FL 33309, Estados Unidos.

Historial entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps

La rivalidad entre ambos equipos de la MLS es relativamente joven, pero intensa. Además, su próximo encuentro será el último partido oficial que se juegue en el Chase Stadium antes de la mudanza del Inter de Miami, de acuerdo con Bein Sports.

En total, el equipo de La Pulga y la formación canadiense se enfrentaron solo tres veces: en la primera ocasión, en la temporada 2024 de la liga, los estadounidenses vencieron 2-1 como visitantes.

El futbolista alemán Thomas Müller se incorporó recientemente a las filas de los Vancouver Whitecaps (FB/Vancouver Whitecaps FC)

Posteriormente, se volvieron a encontrar en las Semifinales de la Concacaf Champions Cup en 2025 y los Vancouver Whitecaps se impusieron 2-0 a los de Florida con gran solidez defensiva en un encuentro que tuvo lugar en Canadá.

La revancha del mismo torneo se dio en casa de Las Garzas, quienes fueron derrotadas nuevamente con un marcador 3-1, que eliminó al equipo de Messi, pese a ser uno de los favoritos.

El próximo partido del cierre de la MLS será la cuarta ocasión en la que se vean, y el historial marca una ventaja para los canadienses, quienes además tienen en sus filas a Thomas Müller.