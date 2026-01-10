La CBP moderniza proceso de inscripción de reembolsos electrónicos: qué cambia desde el 6 de febrero

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció que moderniza el proceso de inscripción para reembolsos electrónicos. La agencia actualizó sus sistemas para facilitar el fin de las transacciones en papel.

¿Qué cambia en el proceso de reembolsos de la CBP?

A partir del viernes 6 de febrero de 2026, la CBP emitirá todos los reembolsos electrónicamente, medida que estará sujeta a ciertas excepciones, según se informó en un comunicado de la dependencia. “La comunidad comercial puede esperar reembolsos más rápidos”, añadió.

Para cumplir con esta transición digital, los importadores deben seguir una serie de requisitos y procedimientos específicos CBP - CBP

Para llevar a cabo la modernización de los procesos, la agencia hizo dos actualizaciones recientes del Portal de Datos Seguros del Entorno Comercial Automatizado (Portal ACE, por sus siglas en inglés).

Esta norma se aplica a los reembolsos emitidos a todos los importadores, corredores, declarantes, avalistas, proveedores de servicios, operadores de instalaciones, operadores de zonas francas y transportistas, así como a cualquier tercero designado que figure en un Formulario 4811 de la CBP.

“Después de esta fecha, la CBP no emitirá reembolsos mediante cheque, a menos que se haya aprobado una exención”, advierte la agencia en el Registro Federal del 2 de enero de 2026, con el que se oficializó la regla.

La razón por la que la CBP cambia a reembolsos electrónicos

Estas actualizaciones se alinean con la Orden Ejecutiva 14247: Modernización de los pagos hacia y desde las cuentas bancarias de Estados Unidos, que exige a las agencias federales realizar la transición a reembolsos electrónicos para todos los desembolsos y recibos federales en la medida permitida por la ley.

Después del 6 de febrero, la CBP no emitirá reembolsos mediante cheque, aunque existe excepciones Freepik

Susan S. Thomas, subcomisionada ejecutiva interina de la Oficina de Comercio de la CBP, indicó: “Mejorar el ACE permite reembolsos electrónicos seguros, pagos más rápidos, menos errores y un proceso simplificado para importadores, agentes y beneficiarios de reembolsos”.

La agencia agrega que las mejoras permiten el procesamiento automatizado, que hace más fácil, rápido y seguro para las empresas realizar comercio legal con CBP mientras gestionan sus transacciones aduaneras en línea.

“El Departamento del Tesoro de EE.UU. dejará de emitir cheques en papel para todos los reembolsos de la CBP el 6 de febrero, a menos que el beneficiario cuente con una exención aprobada de conformidad con el Título 31 del Código de Regulaciones Federales”, destaca.

Esto permitirá abandonar las transacciones tradicionales en papel, que generan costos y retrasos innecesarios. Además, la adopción de un proceso de reembolso electrónico busca brindar mayor seguridad contra el fraude financiero y los pagos indebidos.

¿Qué es el Portal ACE y cómo funcionará con la modernización?

La CBP ha estado modernizando los procesos de pago al reducir las transacciones manuales en general, y esta nueva norma se centra específicamente en la gestión de reembolsos electrónicos a través de ACE.

Los importadores y entidades comerciales deberán registrar su información bancaria mediante el portal para recibir estos pagos mediante transferencia automatizada.

El Portal ACE es la plataforma centralizada que conecta a la comunidad comercial con la agencia de aduanas y las agencias gubernamentales asociadas, al brindar acceso en tiempo real a procedimientos y datos.

La modernización del sistema implicó la migración de las funciones del Portal ACE a una plataforma mejorada, que ofrece un uso más sencillo y un mejor rendimiento.

La primera mejora introdujo una herramienta segura en línea para autorizar reembolsos electrónicos, y la segunda busca simplificar el proceso de solicitud para la creación de cuentas de importador.