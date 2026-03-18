Elecciones en Illinois 2026: hasta cuándo dura el mandato de J.B. Pritzker

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, compite por un tercer mandato en las elecciones de Illinois 2026. Si el electorado no lo elige de nuevo, finaliza su gestión y en 2027 su sucesor toma el cargo.

Cuándo termina el mandato de Pritzker en caso de perder los comicios

El segundo período de Pritzker concluye tras los comicios del 3 de noviembre de 2026. En caso de perder, el demócrata deberá entregar la gobernación en enero de 2027.

El segundo período de J.B. Pritzker concluye después de los comicios del 3 de noviembre de 2026 Associated Press

Dado que Illinois no impone límites a la cantidad de mandatos consecutivos, el gobernador tiene la posibilidad legal de extender su gestión.

De lograr la victoria en las urnas, Pritzker se convertiría en el segundo gobernador en la historia de Illinois en cumplir tres períodos, emulando así al republicano James R. Thompson, quien gobernó desde 1977 hasta 1991.

La candidatura de J.B. Pritzker y la búsqueda de su reelección

El 27 de junio del año pasado, el demócrata anunció su candidatura para un tercer mandato como el ejecutivo principal del estado. “Me postulé para gobernador en 2022 para seguir contando nuestra historia. Ahora me postulo en 2026 para proteger nuestra historia”, dijo en una conferencia de prensa en Grand Crossing Park Field House.

La decisión de postularse para la reelección mantiene al multimillonario heredero de los hoteles Hyatt concentrado en Illinois, aunque no logra disipar los rumores sobre una posible candidatura presidencial para 2028.

Durante el primer año del segundo mandato de Trump, el demócrata se erigió como uno de sus principales opositores, sobre todo en temas de migración y derechos civiles.

Pritzker le advirtió a Trump que no dejaría que destruyera Illinois ROBERTO SCHMIDT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Desde el Grand Crossing Park Field House, expresó: “Donald Trump dejó claro que no se detendrá ante nada para salirse con la suya. No voy a quedarme de brazos cruzados y permitir que destruya todo lo que construimos en Illinois”.

Elecciones en Illinois: la estrategia de Pritzker para triunfar en los comicios

El gobernador basa su campaña en los resultados económicos logrados durante sus años de gestión. En ese sentido, destaca nueve mejoras en la calificación crediticia del estado, el aumento del salario mínimo, la expansión de los derechos laborales y la protección del acceso al aborto tras la anulación de Roe vs. Wade.

Pritzker apuntó contra Trump y Abbott por la iniciativa de redistribución de distritos Captura/NBC News

No obstante, su administración enfrentó críticas por la gestión durante la pandemia y la respuesta estatal en la residencia de veteranos de LaSalle. Pritzker, quien posee un patrimonio de US$3700 millones según Forbes, utilizó sus recursos para fortalecer al Partido Demócrata estatal tras los escándalos de corrupción previos.

En su discurso de lanzamiento, Pritzker calificó a Trump como un “narcisista megalómano” y prometió convertir a Illinois en un escudo contra las políticas federales de deportación. Asimismo, remarcó que su enfoque principal permanece en el servicio a las familias trabajadoras del estado de la Pradera.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.