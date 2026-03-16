Elecciones primarias en Illinois 2026: qué documentos necesito para ir a votar

Este martes 17 de marzo se celebran las elecciones primarias en Illinois. En estos comicios se definirán los candidatos que competirán en la elección general del 3 de noviembre. Las personas que voten por primera vez deberán presentar un documento de identificación.

Uno por uno: qué documentos debe presentar una persona para las primarias de Illinois 2026

Si una persona ya ha votado en Illinois o proporcionó una identificación al registrarse, no necesita mostrar un documento de identidad para votar.

Si una persona ya ha votado en Illinois, no necesita mostrar un documento de identidad para votar Freepik

No obstante, si un ciudadano participa por primera vez en unos comicios en el Estado de la Pradera, debe mostrar uno de los siguientes documentos durante la votación anticipada o el día de las elecciones, según Vote.org:

Documento de identidad con fotografía vigente y válida.

Factura de servicios públicos.

Extracto de cuenta.

Cheque de pago.

Cheque gubernamental.

Otra documentación gubernamental que indique su nombre y dirección.

Carnet de estudiante junto con una copia de su contrato de alquiler o una correspondencia con matasellos de su domicilio actual.

En el caso de las votaciones por correo, si una persona no muestra una identificación válida para registrarse (como una licencia de conducir o un número de seguridad social), debe ejercer su derecho al voto en persona y presentar una identificación válida al funcionario electoral en el centro de votación.

Primarias en Illinois 2026: ¿un migrante puede votar en estas elecciones?

De acuerdo con ILVote, los votantes deben ser ciudadanos estadounidenses para poder votar en Illinois, sin importar si la persona es latina o de cualquier otro origen.

Un requisito para participar en cualquier elección en Illinois es que la persona sea ciudadana estadounidense Freepik

Los requisitos puntuales que debe cumplir una persona para participar en las elecciones de Illinois son:

Ser ciudadano estadounidense.

Tener al menos 18 años.

Ser residente del distrito electoral durante más de 30 días antes del día de las elecciones.

No estar cumpliendo una condena de reclusión por un delito (puede votar si ha sido acusado, pero no condenado, o ha cumplido su condena).

No reclamar el derecho al voto en ningún otro lugar.

Si el votante cumple 18 años antes de los comicios generales del 3 de noviembre, puede votar en las primarias de Illinois. En ese caso, se tiene que registrar a los 17 años.

Qué se vota en las elecciones primarias de Illinois 2026

En estas primarias, los republicanos y demócratas votan por sus candidatos principales para cargos ejecutivos, legislativos y judiciales:

Cargos ejecutivos

Gobernador

Vicegobernador

Fiscal General

Secretario de Estado

Contralor

Tesorero

El actual gobernador J. B. Pritzker va por un nuevo mandato Archivo

Cargos legislativos

Senador de Estados Unidos

Representantes de EE.UU.

Senadores estatales

Representantes estatales

Cargos judiciales