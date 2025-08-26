J.B. Pritzker invoca a los “padres fundadores” para responderle a Trump: “Hago sonar la alarma”

J.B. Pritzker, gobernador de Illinois, se mostró en contra de un posible despliegue de la Guardia Nacional en Chicago. En una conferencia de prensa junto al alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, catalogó la medida como “inconstitucional e ilegal”.

El comunicado oficial del gobernador de Illinois

Pritzker habló sobre un eventual despliegue junto con funcionarios electos y autoridades policiales. Allí, advirtió que no existe ningún tipo de emergencia que justifique la presencia de la Guardia Nacional en Chicago.

“Hago sonar la alarma sobre la verdadera crisis que enfrentamos hoy. No existe ninguna emergencia en Chicago que requiera una intervención militar armada que perturbe la vida cotidiana de nuestra gente“, sostuvo el gobernador.

Pritzker afirmó que el despliegue no tiene precedentes a nivel nacional y contradice los valores defendidos por los fundadores de Estados Unidos. Por tanto, acusó a Trump de evaluar una medida “antiestadounidense”.

"Lo que está haciendo el presidente Trump no tiene precedentes y es injustificado. Es ilegal. Es inconstitucional. Y es antiestadounidense“, dijo Pritzker.

El gobernador aseguró que se enteró del eventual despliegue a través de una nota del medio The Washington Post KAMIL KRZACZYNSKI� - AFP�

El gobernador afirmó que tanto él como el alcalde Johnson no fueron notificados por la administración Trump acerca del posible despliegue, y que ambos se enteraron a través de los medios de comunicación. Ante esto, consideró que este accionar tiene como objetivo intimidar a los rivales políticos del presidente.

I am sounding the alarm on the real crisis we face today.



Donald Trump’s overreach is what our founders warned against – it is unprecedented, unwarranted, and un-American.



There’s no emergency here that calls for military intervention. pic.twitter.com/qokhDNGMKX — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) August 25, 2025

“¿Qué justificación tiene la Casa Blanca de planear una acción tan específica sin hablar con el gobernador o el alcalde? Esto no se trata de luchar contra el crimen. Esto se trata de cualquier tipo de justificación de Donald Trump para intimidar a sus rivales“, remarcó el integrante del Partido Demócrata sobre las razones detrás del despliegue.

El pedido del gobernador a Donald Trump

Tras criticar su ofensiva, el gobernador le solicitó a Donald Trump que no vaya a Chicago tras no ser considerado “querido ni necesario”.

El gobernador de Illinois instó al presidente a no pasar por Chicago con las tropas de la Guardia Nacional MANDEL NGAN - AFP

“Hoy, en la Oficina Oval, Donald Trump miró a las cámaras y me pidió que dijera: ‘Señor Presidente, ¿podría hacernos el honor de proteger nuestra ciudad?’. En lugar de eso, le dije: 'Señor Presidente, no venga a Chicago. No lo queremos ni lo necesitamos aquí‘“, expresó Pritzker, lo que generó una serie de aplausos por parte de todos los presentes en la conferencia.

El despliegue de tropas en Chicago: qué se sabe hasta el momento

El pasado 22 de agosto, Trump confirmó su estrategia de hacer llegar a la Guardia Nacional a la Ciudad de los Vientos, durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval. Allí, destacó que estaban analizando emplear a la Guardia Nacional para combatir la delincuencia en Chicago y Nueva York, como hizo en Washington D.C.

“Haremos que nuestras ciudades sean sumamente seguras”, afirmó el presidente norteamericano.“Creo que Chicago será la siguiente y luego ayudaremos con Nueva York”, afirmó.

Para justificar el despliegue, Trump aseguró que la ciudad se encontraba un “desastre” en temas de seguridad y delincuencia por culpa de la “incompetencia” de Brandon Johnson.

Donald Trump acusó al Brandon Johnson de convertir a Chicago en un desastre en temas de seguridad Instagram/chicagosmayor

“Chicago es un desastre. Tienen un alcalde incompetente, tremendamente incompetente. Y probablemente lo solucionaremos a continuación. Ese será nuestro próximo problema“, destacó el presidente de EE.UU.