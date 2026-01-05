Pritzker y Brandon Johnson vs Trump: polémica en Illinois por la captura de Maduro

En la madrugada del sábado 3 de enero, se anunció que Estados Unidos había llevado a cabo un operativo en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La noticia causó reacciones diversas entre los políticos estadounidenses, entre ellos, JB Pritzker, gobernador de Illinois, quien calificó el acto de Trump como inconstitucional.

Pritzker y Johnson reaccionaron a la captura de Maduro

Unas horas después de que se diera a conocer que Maduro y su esposa eran trasladados a EE.UU., Pritzker, hizo uso de las redes sociales para dar su opinión. En su cuenta oficial de X, el gobernador de Illinois indicó: “La acción militar inconstitucional de Donald Trump en Venezuela pone en peligro a nuestras tropas sin una estrategia a largo plazo”.

Pritzker como demócrata, y Trump como republicano, se han enfrentado por diversos temas Archivo/AP

Agregó: “El pueblo estadounidense merece un presidente que se centre en hacer sus vidas más asequibles”.

Pero el mandatario demócrata no fue el único que se lanzó en contra de la operación militar en Venezuela, ya que el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, también emitió un mensaje en redes sociales.

“La acción militar de la administración Trump en Venezuela viola el derecho internacional y agrava peligrosamente la posibilidad de una guerra a gran escala. Las acciones ilegales de la administración Trump no tienen nada que ver con la defensa del pueblo venezolano; se centran únicamente en el petróleo y el poder”, se lee en la publicación de X.

El alcalde también hizo referencia a la deshumanización, por parte de la extrema derecha, hacia los migrantes venezolanos, y en general. “Condeno enérgicamente el trato inhumano de la administración Trump a los migrantes en nuestro país y este cambio de régimen ilegal en el extranjero”, añadió.

Protestas en Chicago por la operación militar de EE.UU. en Venezuela

Mientras que algunos políticos estadounidenses y ciudadanos venezolanos en exilio celebraron la captura de Maduro, otros se congregaron el sábado por la noche para llevar a cabo una protesta en el centro de Chicago.

Protestas en Chicago por Venezuela

De acuerdo con ABC, la Plaza Federal en el Loop “estaba repleta de grandes multitudes de manifestantes que protestaban contra la administración Trump”.

El medio señaló que los asistentes afirmaban que el operativo trató de otro acto de guerra innecesario y exigieron el fin del uso del dinero de los contribuyentes para asuntos internacionales.

“La multitud enardecida en el centro de Chicago se pronunció contra los ataques estadounidenses contra Venezuela mientras el presidente Maduro y su esposa eran detenidos por las fuerzas estadounidenses”, indicó el medio.

Andy Thayer del Comité de Chicago contra la Guerra y el Racismo, explicó: “Ya sea Saddam Hussein en Irak o los talibanes en Afganistán, Panamá, Libia, donde sea... siempre que Estados Unidos ataca a otro país de esta manera, son los habitantes de esos países los que más sufren”.

Otros demócratas reaccionan en contra de Trump

A su opinión en contra del operativo llevado a cabo en Venezuela, ofrecida por el gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago, se sumaron otros demócratas, como la excandidata a la presidencia de EE.UU., Kamala Harris, y el alcalde de la ciudad de Nueva York.

La demócrata sostiene que el petróleo es el objetivo principal de la administración Trump Archivo

Harris mostró su rechazo horas después de la detención de Maduro a través de su cuenta de X. “Las acciones de Donald Trump en Venezuela no hacen que Estados Unidos sea más seguro, más fuerte ni más asequible. Que Maduro sea un dictador brutal e ilegítimo no cambia el hecho de que esta acción fue ilegal e imprudente.“, señaló.

Añadió que estas guerras se convierten en caos, y las familias estadounidenses pagan el precio. “El pueblo estadounidense no quiere esto y está cansado de que le mientan”, sentenció.

Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, también se mostró en contra con un mensaje en plataformas digitales. El político expresó: “Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación de la ley federal e internacional".

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó su rechazo al operativo militar de EE.UU. mediante el cual se detuvo a Nicolás Maduro X/@NYCMayor

Mientras que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, indicó: Esta mañana fui informada sobre los desarrollos en Venezuela con Nicolás Maduro, tras el flagrante abuso de poder del presidente Trump al actuar sin la aprobación del Congreso”.

“Me solidarizo con las familias aquí y en el extranjero en sus esperanzas por un futuro mejor y más estable", finalizó.