Sueño frustrado en Guadalajara: son de Chicago y ahora viven un drama tras la caída de “El Mencho” en México

Una pareja de Chicago que viajó a México para celebrar su boda en Guadalajara terminó por cancelar todos sus planes luego de que una ola de violencia sacudiera la región tras la muerte de uno de los narcotraficantes más poderosos del país centroamericano, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La boda soñada que quedó en suspenso por la muerte de “El Mencho”

Según informó NBC 5, Kaity Bucaro y Robbie Morris llevaban un año en la organización de una ceremonia con impronta cultural en las afueras de Guadalajara, prevista para el próximo viernes 27 de febrero. La pareja, que se conoció hace 12 años mientras estudiaban en Ohio University y que formalizó su relación hace cuatro, invirtó horas en diseñar cada detalle del evento.

Kaity Bucaro y Robbie Morris redactaban sus votos matrimoniales en un café de Chicago cuando comenzaron a recibir reportes sobre narcobloqueos e incendios en Jalisco Instagram de Kaity Bucaro

“Realmente era un sueño que estuvimos planeando. Muchísimas horas dedicadas a que fuera hermoso”, expresó Bucaro a NBC 5.

El giro inesperado comenzó el domingo por la mañana, cuando ambos estaban en un café de River North en plena escritura de sus votos matrimoniales. En medio de ese momento íntimo y cargado de ilusión, empezaron a recibir mensajes de amigos. Morris recordó la escena con claridad: “Ella me dijo, ‘Rob, mira este mensaje’. E inmediatamente supe que algo no estaba bien”.

La noticia que recibieron fue el estallido de violencia que se desató en el estado de Jalisco luego de la muerte de Oseguera Cervantes. De acuerdo con Reuters, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de 59 años, fue abatido el domingo en un operativo militar llevado a cabo por fuerzas especiales mexicanas en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

El estallido de violencia en México tras la muerte de “El Mencho”

La agencia Reuters detalló que la operación fue uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en los últimos años. Oseguera, conocido como “El Mencho”, fundó y encabezó el CJNG, organización que se expandió hasta convertirse en una de las más poderosas, con actividades que iban desde el tráfico de drogas —incluido el fentanilo hacia Estados Unidos— hasta el robo de combustible, la extorsión y el contrabando de personas.

En llamas. Así quedó Puerto Vallarta, México, tras la muerte de “El Mencho”

Tras conocerse la noticia de su muerte, se produjeron represalias inmediatas. Hombres armados bloquearon autopistas con vehículos incendiados y prendieron fuego a negocios en más de media docena de estados, paralizando distintas zonas.

En Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más populares de Jalisco, visitantes describieron en redes sociales escenas comparables a una “zona de guerra”, con columnas de humo elevándose sobre la bahía. Varias aerolíneas, entre ellas Air Canada, United Airlines, Aeroméxico y American Airlines, suspendieron vuelos en el área afectada.

Del duelo a la reacción: una boda en algunos días, pero dentro de Chicago

La cancelación no fue una decisión sencilla. Morris describió un vaivén emocional constante entre ambos: “Creo que nos turnábamos. Uno decía ‘está bien, está bien’, mientras el otro lloraba, y después cambiábamos”.

Finalmente, optaron por dejar atrás el sueño mexicano y reorganizar la ceremonia en el área de Chicago, con la fecha original aún en vigencia. En apenas algunos días deben conseguir salón, proveedores y reorganizar invitados.

A pesar de perder la locación original, Morris y Bucaro decidieron mantener su fecha de boda para este viernes 27 de febrero, con un traslado de la celebración al área de Chicago Instagram de Kaity Bucaro

“Estamos listos para casarnos y comenzar nuestra vida juntos, así que decidimos seguir adelante y encontrar la manera”, afirmó Morris en declaraciones a NBC 5.

La pareja comenzó a buscar espacios disponibles contrarreloj, mientras familiares y amigos —casi una docena, según Bucaro— se sumaron para colaborar con contactos, recomendaciones y tareas prácticas. También persiste la incógnita sobre si podrán recuperar parte del dinero invertido en el lugar contratado en México.

Bucaro explicó que intentan rescatar, en la medida de lo posible, elementos de la celebración originalmente pensada en Guadalajara. “Estamos tratando de traer lo máximo de lo que habíamos imaginado aquí en Chicago. Sabemos que no será lo mismo, pero si hay partes de México que podamos traer aquí, sería un sueño, empezando por el lugar”, dijo.