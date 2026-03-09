Devastación y caos por la llegada de tornados: el mapa de las tormentas en EE.UU. en pleno adiós del invierno

Estados Unidos iniciará este lunes con un panorama meteorológico activo y contrastante. Mientras una porción considerable del territorio experimentará temperaturas inusualmente altas para la época, varios sistemas atmosféricos impulsarán tormentas eléctricas, lluvias intensas y nevadas en diferentes regiones.

Tormentas y riesgo de clima severo en el sur y valle del Mississippi

Durante este lunes, se desarrollará una nueva ronda de lluvias y tormentas eléctricas en el sureste del país norteamericano. Según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), el sistema se originará a partir de una débil onda corta en niveles altos de la atmósfera. Esta onda se desplazará desde las Altas Llanuras del sur hacia Oklahoma y posteriormente hacia Arkansas antes de continuar hacia los Apalaches durante la noche.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) vigila una onda corta en niveles altos que, al interactuar con el flujo de humedad del Golfo de México, generará tormentas eléctricas organizadas y posibles complejos convectivos en Arkansas y los estados del Golfo SPC

A medida que avance la jornada, el flujo cálido y húmedo proveniente del Golfo de México incrementará la inestabilidad atmosférica en amplias zonas del sur y del valle del Mississippi. El SPC anticipa que esta combinación de humedad y viento en distintos niveles de la atmósfera favorecerá el desarrollo de tormentas eléctricas organizadas, algunas de las cuales podrían intensificarse.

El organismo emitirá un riesgo leve de tormentas severas que abarcará partes de la región conocida como Mid-South y los estados del golfo central. Allí, los modelos meteorológicos sugieren que múltiples grupos de tormentas podrían evolucionar a lo largo del día e incluso organizarse en complejos convectivos más amplios.

Nevadas y precipitación invernal en el norte

Mientras el sur enfrentará tormentas eléctricas, el panorama será diferente en el norte. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa que el aire más gélido ubicado al norte de un frente estacionario permitirá la aparición de precipitaciones invernales desde las Llanuras del norte hasta la región de los Grandes Lagos superiores.

Durante este lunes comenzará la primera de varias rondas de precipitación que se extenderán hacia el martes y el miércoles. En estas áreas, la combinación de humedad y temperaturas más bajas favorecerá episodios de nieve ligera a moderada, junto con posibles acumulaciones de hielo.

El NWS indica que las mayores probabilidades de acumulaciones significativas se concentrarán en la zona de los Grandes Lagos superiores. En estos sectores, la nieve podrá acumularse gradualmente durante los próximos días, a medida que sucesivos sistemas atmosféricos se desplacen por la región.

Al norte de un frente estacionario, el aire frío permitirá el desarrollo de nieve ligera a moderada y acumulación de hielo NWS

Lluvias y nieve en el noroeste del Pacífico y las Montañas Rocosas

El oeste de Estados Unidos también tendrá un patrón meteorológico dinámico. De acuerdo con el NWS, un patrón atmosférico energético impactará al noroeste del Pacífico y al norte de las Montañas Rocosas durante varios días.

Este lunes un sistema frontal atravesará la región y provocará lluvias en zonas costeras y valles de baja altitud. En contraste, las áreas montañosas recibirán nevadas más intensas que las registradas durante el fin de semana.

Las precipitaciones sólidas se concentrarán en elevaciones altas de la cordillera, donde la humedad transportada por el sistema favorecerá acumulaciones significativas. Con el paso del frente frío, además, el aire helado comenzará a descender hacia el sur, lo que permitirá que algunas zonas de menor altitud puedan experimentar mezclas de lluvia y nieve.

Un sistema frontal atraviesa el noroeste del país norteamericano, e impulsa lluvias costeras y nevadas en las Montañas Rocosas NWS

Los meteorólogos advierten que este será apenas el inicio de un período más activo para la región, ya que un sistema aún más potente asociado a un río atmosférico llegará hacia mediados de semana, incrementando la intensidad de las nevadas en las montañas.

Temperaturas primaverales en gran parte de Estados Unidos

Más allá de las tormentas y las precipitaciones, uno de los rasgos más llamativos del clima de este lunes será el calor inusual en gran parte del territorio estadounidense. El NWS señala que el chorro polar permanecerá desplazado hacia el norte, cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, lo que permitirá la persistencia de aire cálido en amplias zonas.

Las temperaturas máximas alcanzarán valores típicos de primavera en numerosos estados. En el Medio Oeste, los Grandes Lagos y partes de las Llanuras centrales, los termómetros llegarán a los 70°F (21°C), lo que representará entre 25 y 35°F por encima de los promedios normales para la fecha.

En Florida se registrarán temperaturas más altas estos días Pixabay

En el sur, el ambiente será aún más cálido. Desde las llanuras del sur hasta el sureste y Florida, se registrarán máximas entre los 70°F (21°C) y los 80°F (27°C), con algunos puntos acercándose incluso a los 90°F (32°C).

En el noreste también se percibirá un notable ascenso térmico. Nueva Inglaterra experimentará temperaturas máximas que oscilarán entre los 50°F (10°C) y los 60°F (16°C), valores superiores a los habituales para comienzos de marzo.