Seguro Social: los cambios que pueden esperar los beneficiarios a partir de enero 2026

El Seguro Social y los beneficios estarán sujetos a cambios en 2026, principalmente impulsados ​​por nuevas políticas federales y la inflación en EE.UU. De acuerdo con especialistas, los jubilados y otras personas que dependen de este apoyo financiero deben estar atentos a las modificaciones que podrían afectar sus cheques y pagos.

Aumento por COLA en 2026

La Administración del Seguro Social de EE.UU. (SSA, por sus siglas en inglés) dio a conocer en octubre de 2025 que los pagos para pensionados y beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) aumentarán en 2026.

Desde los primeros días de diciembre de 2025, la SSA comenzó a notificar a los beneficiarios sobre el nuevo monto por correo postal 123RF

El incremento corresponde al ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) y será de un 2,8%. En promedio, los pagos de jubilación subirán alrededor de 56 dólares por mes a partir de enero.

La SSA también explicó que los montos máximos de los pagos del SSI subirán por el costo de vida, para llegar a:

US$994 para una persona elegible.

US$1491 para una persona elegible con un cónyuge.

US$498 para una persona esencial.

Pago de impuestos sobre los beneficios

La AARP (anteriormente American Association of Retired Persons), explica que a partir de 2026, una nueva exención fiscal beneficiará a personas de 65 años o más al reducir hasta US$6000 de sus ingresos tributables, lo que podría disminuir o incluso eliminar los impuestos sobre los ingresos del Seguro Social.

Esta medida, respaldada por la organización, fue incluida en la One Big Beautiful Bill Act.

Podrán acceder al beneficio completo quienes tengan 65 años al finalizar 2025 y declaren ingresos dentro de ciertos límites: hasta US$75.000 para contribuyentes individuales y $150 mil para parejas casadas. Los ingresos más altos podrán acceder a una deducción parcial.

Los beneficiarios del Seguro Social verán varios cambios importantes en 2026

Definición de crédito del Seguro Social

El sitio The Motley Fool señala que se deben obtener al menos 40 créditos del Seguro Social si el beneficiario desea solicitar la jubilación en el futuro. Estos se obtienen al realizar trabajos que implican el pago de impuestos de la seguridad social sobre los ingresos.

Un crédito se define como US$1810 en ingresos en 2025, y se pueden obtener un máximo de cuatro créditos por año.

De acuerdo con los especialistas, en 2026 “tendrás que esforzarte un poco más para obtener créditos”, ya que se necesitarán US$1890 en ingresos para solicitar uno. La SSA ajusta la definición de crédito anualmente para que coincida con la inflación.

“Necesitarás US$7560 o más en ingresos para obtener los cuatro créditos”, advierten.

Límite del beneficio máximo del Seguro Social en EE.UU.

El monto que una persona percibe del Seguro Social está determinado por los ingresos que obtuvo durante su vida laboral. Además, la SSA fija un tope al pago mensual más alto que puede recibir un trabajador si se retira al alcanzar la edad oficial de jubilación.

En 2025, el beneficio mensual máximo para quienes se jubilaron a la edad plena fue de US$4018, y para 2026 este máximo se incrementará a US$4152.

El seguro social proporciona ingresos de jubilación para casi todos los trabajadores que viven en los EE.UU. Freepik

Aumento de los límites de las pruebas de ingresos

No existe ninguna norma que prohíba trabajar y solicitar prestaciones del Seguro Social al mismo tiempo, explica Motley Fool.

Sin embargo, si no se ha alcanzado la edad plena de jubilación (FRA, por sus siglas en inglés), se podrían tener problemas con la prueba de ingresos si el beneficiario gana más de cierta cantidad en su trabajo.

La prueba de ingresos del Seguro Social reduce los beneficios de quienes trabajan antes de alcanzar la edad plena de jubilación.

En 2025, a quienes estén por debajo de la FRA se les descontará US$1 por cada US$2 ganados por encima de US$23.400, mientras que quienes alcancen la FRA ese año perderán US$1 por cada US$3 que superen US$62.160.

Ambos límites aumentarán en 2026 a US$24.480 y US$65.160, respectivamente.

“Esto significa que podrá ganar más el próximo año sin perder dinero en la prueba de ingresos. Sin embargo, quienes ganan mucho podrían perder parte o la totalidad de sus cheques”, precisa el sitio especialista en finanzas.