La receta de pavo salvadoreño que se diferencia del tradicional americano de Thanskgiving
Su costumbre combina raíces indígenas y españolas, lo que convierte al platillo en un símbolo de prosperidad y unión familiar
La cena del pavo salvadoreño es una tradición navideña que combina raíces indígenas y españolas. A diferencia del pavo de Thanksgiving en Estados Unidos, el de El Salvador tiene un trasfondo histórico que se remonta a las antiguas civilizaciones mesoamericanas, donde el animal simbolizaba abundancia y conexión con la naturaleza.
Cómo cocinar el pavo salvadoreño
La costumbre de este platillo se integró a la celebración cristiana de la Navidad, consolidándose como protagonista en las festividades. Con el tiempo, el pavo ganó popularidad, convirtiéndose en un símbolo de prosperidad y de unión familiar, de acuerdo con Gastronauta.
A continuación, se detallan los ingredientes necesarios para preparar la receta, según indicó Mrs Mango:
- Pavo
- Mantequilla
- Sal de ajo
- Sazón completa
- Mostaza
- Sal y pimienta
- Tomates
- Relajo (achíote, semillas de pepitoria, semillas de ajonjolí, hojas de laurel, chile guajillo o guaco, maní)
- Cebolla
- Chile verde (pimentón)
- Ajo
- Cilantro
- Perejil
- Consomé de pollo
Para elaborarlo hay pasos que se deben seguir.
- Mezclar la mantequilla con las especias italianas, la sazón completa y la sal de ajo hasta que todo esté bien incorporado.
- Desprender la piel del pavo para crear un espacio para poder meter la margarina.
- Rellenar el pavo con la margarina preparada.
- Marinar el exterior de la carne con mostaza. También se puede agregar salsa inglesa.
- Condimentar con sal y pimienta al gusto.
- Asegurar la piel entre las patas del pavo por debajo o amarrar con hilo de cocina.
- En una bandeja, verter un poco de aceite y colocar el pavo; añadir un poco de agua.
- Cubrir con papel aluminio y hornear a 347 °F (175 °C) por una hora.
- Para preparar la salsa de pavo salvadoreña, tostar el relajo en una cacerola a fuego medio durante 3 a 4 minutos. Revolver constantemente para evitar quemarlo.
- Asar la cebolla, el chile y los dientes de ajo por cinco minutos.
- Cocinar los tomates cuatro minutos por cada lado.
- Licuar los tomates, relajo y vegetales asados junto con perejil, cilantro, consomé de pollo, achiote, agua y sazonar con sal y pimienta al gusto.
- Verter la salsa en un recipiente y bañar el pavo recién hecho con ella.
- Tapar con papel aluminio y volver a hornear durante una hora o más, según el tamaño del pavo. Revisarlo cada 20 minutos.
- Retirar el papel aluminio y continuar la cocción por una hora más mientras se baña el pavo con la salsa para mantenerlo jugoso.
- Opcional: agregar aceitunas o verduras antes de servir.
Qué recomendaciones hay que tener para cocinar el pavo salvadoreño
- Tener precaución al desprender la piel para evitar que se rompa.
- Rellenar las partes que tienden a secarse.
- Utilizar una bandeja o pavera con rejilla para que el pavo se cocine de manera uniforme y no se queme.
- Evitar colocar la salsa durante la cocción, ya que se evaporaría.
- Usar un termómetro para controlar la temperatura interna del pavo y asegurarse de que alcance 74 °C.
Qué diferencias hay entre el pavo salvadoreño y el de Thanksgiving
El pavo salvadoreño y el de Thanksgiving tienen sabores, rellenos y tradiciones distintos. El primero de estos se caracteriza por su gusto intenso y especiado, gracias a la mantequilla mezclada con especias italianas. Además, se acompaña con una salsa elaborada con condimentos típicos de la gastronomía salvadoreña. Su preparación refleja la fusión de herencias indígenas y coloniales en un plato central de la Navidad en El Salvador.
En cambio, el pavo de Thanksgiving en Estados Unidos tiene un sabor más suave y ligeramente dulce por el relleno de manzana y tocino, que a menudo se sirve aparte como guarnición, según detalló Directo al paladar. Se acompaña con puré de papas, boniatos, mazorcas de maíz, mermelada o salsa de arándanos rojos, y suele presentarse junto a postres típicos como tarta de calabaza o de nueces pecanas. Esta preparación forma parte de la tradición americana del Día de Acción de Gracias, que se festeja el 27 de noviembre.
