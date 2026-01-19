Letter 725-B: la acción oficial del IRS para visitar el domicilio y revisar el cumplimiento de la regla fiscal en EE.UU.

Dentro de los recursos con los que cuenta el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) para hacer cumplir las reglas fiscales, una de ellas es la Letter 725-B. En caso de recibirla, la entidad gubernamental de Estados Unidos comunica cuáles son los pasos que deben seguir los contribuyentes y las condiciones de la reunión, que incluso puede ser en el domicilio.

Qué es la Letter 725-B del IRS y qué debe hacer un contribuyente si la recibe

El IRS detalla los términos sobre la carta 725-B en un apartado de su sitio web oficial. Allí, explica que este documento tiene la función de programar una reunión entre el declarante y la agencia impositiva.

El IRS contacta a los contribuyentes mediante la Letter 725-B por declaraciones de impuestos atrasadas o deudas (Foto AP/Patrick Semansky, Archivo)

La entidad se encarga de organizar estos encuentros en los casos de presentaciones de impuestos no realizadas y otras deudas que pueda tener un contribuyente en sus obligaciones fiscales.

En caso de recibir una Letter 725-B, el IRS proporcionará la siguiente información en la carta:

Fecha, hora y lugar de la reunión , que puede ser en una oficina de la agencia federal, en el negocio de un contribuyente o incluso por teléfono.

, que puede ser en una oficina de la agencia federal, en el negocio de un contribuyente o incluso por teléfono. Datos de contacto del funcionario de cobro de impuestos asignado , quien será el responsable de gestionar el caso con el declarante.

, quien será el responsable de gestionar el caso con el declarante. Los documentos que el usuario deberá presentar para resolver su caso.

Inicialmente, la entidad no contactará a un contribuyente para llevar a cabo una reunión directamente en su casa. Sin embargo, el usuario tiene la posibilidad de solicitarlo si así lo desea.

El contribuyentes puede contactar al IRS para pedir que la reunión sea en su negocio o domicilio Freepick

Una vez que reciba la Letter 725-B, la persona debe contactar al funcionario de cobro de impuestos para confirmar o reprogramar la cita. En esa instancia, tiene la posibilidad de pedir que la reunión sea en su negocio o en su domicilio particular si así lo prefiere.

Qué pasa si un contribuyente no responde la carta 725-B del IRS

La agencia impositiva estadounidense sostiene que el hecho de no responder a la programación de esta reunión por deudas o una declaración no presentada puede llevar a la pérdida de beneficios e incluso a sanciones. Las medidas posibles que menciona el IRS son:

Cobro de saldos adeudados.

Preparación de una declaración sustituta.

Rechazo o cancelación de un plan de pago.

Emisión de un embargo.

Incautación de bienes.

Presentación de un aviso de gravamen por el impuesto federal.

Los riesgos de estafa ante una comunicación del IRS

En caso de sospechar sobre la veracidad de una Letter 725-B que recibió, cualquier contribuyente tiene una vía oficial para verificar cuál es su situación ante el IRS. Para eso, debe llamar al número de teléfono 800-829-1040 y seguir las instrucciones.

El IRS puede tomar medidas contra los contribuyentes que no respondan una carta 725-B Canva

Además, en otra publicación la entidad aclara cuáles son las vías de contacto que utiliza para dirigirse a los declarantes. La agencia siempre se comunicará por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto, en los últimos dos casos si tiene autorización del usuario.

Por otro lado, también es posible que se contacte vía fax o incluso en persona, aunque se trata de métodos menos frecuentes.

El IRS también alerta ante estafas y remarca que nunca se contacta mediante mensajes directos en redes sociales y que no realiza llamadas para amenazar con llamar a la policía o autoridades migratorias.