Los icónicos restaurantes que cerraron sus puertas tras ocho décadas en EE.UU.

La escena gastronómica de North Shore, en Massachusetts, perdió dos de sus referentes históricos el sábado 15 de noviembre. La familia Athanas comunicó la clausura de Hawthorne by the Sea y Anthony’s Pier 4 Café en Swampscott. Ambos establecimientos formaron parte de la vida local durante casi 80 años en la Bahía de Nahant, en Massachusetts.

¿Por qué cerró Hawthorne by the Sea y Anthony’s Pier 4 Café?

Los propietarios, Anthony Jr., Michael y Paul Athanas, explicaron en una publicación en Facebook que la clausura se vincula con la venta del terreno al municipio en 2022, una operación que describieron como “la mayor adquisición de espacio abierto de Swampscott en medio siglo”.

La familia Athanas habló de "emociones encontradas" al poner fin a la etapa iniciada por su padre

Los hermanos indicaron que, mientras la ciudad avanza con sus planes para la zona, decidieron cerrar esta etapa. Además, reconocieron que la determinación provoca “emociones encontradas”.

Anthony Athanas, su padre e inmigrante de Albania, abrió varios restaurantes entre 1937 y 1975. Los dos locales que ahora cesaron su actividad comenzaron a operar en 1947.

En el mensaje, los hermanos enfatizaron la conexión personal de su progenitor con la localidad y escribieron: “Swampscott no solo fue el lugar donde decidió abrir dos restaurantes, sino su hogar, donde él y nuestra madre, Esther, criaron a su familia de cuatro hijos”.

Agregaron que se sienten orgullosos de haber contribuido con el pueblo al que llaman “hogar”.

Los locales habían abierto en 1947 y formaron parte de la vida comunitaria de Swampscott

El legado de Anthony Athanas en EE.UU.

En el comunicado que publicaron en su página web, la familia describió al fundador como “un pionero y líder en la industria” y afirmó que estuvo “adelantado a su tiempo al imaginar el potencial del actual Seaport District”.

Sin embargo, no todo fue despedida. En su mensaje, los hermanos también hablaron de una esperanzadora probabilidad: “Existe la posibilidad de que Anthony’s Pier 4 reabra como parte de este nuevo desarrollo”.

Mientras tanto, la familia mantiene operativos otros restaurantes en Cape Cod y la North Shore, donde todavía ofrecen platos clásicos como lobster a la Hawthorne, Dover sole y los tradicionales popovers, que forman parte central de su identidad gastronómica.

La clausura se vinculó a la venta del terreno al municipio en 2022

En su mensaje, los Athanas se refirieron también a su plantilla de empleados. “Queremos expresar nuestra gratitud más profunda a nuestro increíble y leal personal. Su dedicación y trabajo duro han sido la columna vertebral de nuestros restaurantes”. Y destacaron que algunos de ellos trabajaron ahí durante cuatro décadas, algo que definieron como parte del ambiente familiar que caracterizó a ambos locales.

Mensajes de despedida de los clientes: “Los consideramos familia”

La publicación en Facebook reunió más de 200 mensajes que mostraron lo que significaron estos locales para varias generaciones.

Un usuario recordó escenas familiares marcadas por sabores emblemáticos: “Tengo muchos buenos recuerdos con mi familia. Los popovers, el filet mignon y el baked Alaska eran mi orden favorita, y las vistas eran fantásticas”. Otro agradeció haber compartido “una historia larga, encantadora y deliciosa” en todos los espacios creados por la familia Athanas.

Asimismo, una exclienta evocó celebraciones que aún comenta con su hijo: “Todavía hablamos de las tortas especiales que llevábamos a casa para celebrar con nuestros seres queridos”. Y otro hombre resumió su vínculo con el local, por un evento que marcó su vida: “Mi recepción de casamiento fue ahí; simplemente hermoso”.

A su vez, varios testimonios destacaron la cercanía con los propietarios y con los empleados que trabajaron durante décadas: “Los consideramos familia; pasamos allí muchos días de la madre, nochebuenas y años nuevos”, escribió otro usuario.