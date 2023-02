Los memes reaccionaron a la ganadora como Mejor Canción del Año en los Grammys: “Eso está arregladísimo”

escuchar

Los Premios Grammy 2023 estuvieron llenos de sorpresas. Como es habitual, los usuarios de redes sociales usaron sus perfiles para dar todos los detalles de la gala que reconoce a lo mejor de la música. Desde el paso por la alfombra roja, el cierre de la ceremonia y el anuncio de cada reconocimiento, todo fue motivo de comentarios llenos de humor e ironía por parte de los creadores de memes. El triunfo de la cantante y compositora Bonnie Raitt no fue la excepción.

Los mejores memes en reacción a la Mejor Canción del Año en los Grammys

Esta edición de los Grammy fue una gran fuente de inspiración de contenidos para redes sociales. La aparición de Taylor Swift causó gran revuelo, mientras que Adele y Sam Smith dieron que hablar por su parecido físico. Cada momento que transcurría generaba un pico de tendencias entre las diferentes plataformas, en particular en Twitter.

Uno de los momentos estelares de la noche fue casi al cierre de la ceremonia, cuando la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, reveló el premio a Mejor Canción del año. En ese momento, ocurrió la mayor sorpresa del evento para todos, incluida la propia protagonista, Bonnie Raitt.

A pesar de su larga trayectoria en el género folk, la mismísima Raitt reaccionó sin poder creerlo al escuchar el nombre de su tema “Just Like That” desde el escenario. “Estoy muy orgullosa porque apreciaron mi trabajo”, compartió.

La propia Bonnie Raitt se mostró sorprendida al saber que era ganadora / Twitter

No obstante, muchos usuarios de las redes sociales no estuvieron de acuerdo con la decisión de la Academia de la Música. Esto se vio sobre todo entre los fans de los otros nominados, dado que esperaban ver a sus ídolos como los ganadores.

Bad Bunny fue uno de los personajes que causó más expectativa en la ceremonia @Alexlvsatellite / Twitter

Bonnie Raitt, cantante y guitarrista de blues y rock, se quedó con el gramófono que disputaba en una de las máximas categorías de los Grammy con artistas como Taylor Swift, con “All Too Well (10 Minutes Version)”, así como Harry Styles con su tema “As It Was”. Figuraban además las canciones de Adele, Lizzo, Beyoncé, Steve Lacy, Gayle, DJ Khaled y Kendrick Lamar.

Las reacciones de Taylor Swift atraparon la atención @ghostcolour - @copypov91 / Twitter

¿De qué trata la canción de Bonnie Raitt?

La canción está inspirada en la historia de una persona que donó los órganos de alguien que amaba para ayudar a otra a seguir con vida. Bonnie Raitt, de 73 años, ha ganado 13 premios Grammy en su carrera (tres en la última gala). Además, ha publicado 17 álbumes de estudio desde 1971.

El tema “Just Like That” de Bonnie Raitt gana Canción del Año en los Grammy

El aburrimiento de Ben Affleck

Además del momento de la Mejor Canción, otros momentos se volvieron memes virales. Como ha pasado en anteriores ocasiones, el aspecto aburrido y desinteresado de Ben Affleck volvió a generar comentarios tras su aparición junto a su esposa Jennifer López, quien participó como presentadora de los Grammy 2023.

Los usuarios criticaron a Ben Affleck / Twitter

Para los usuarios, la actitud del actor californiano contrastaba con el brillo del lugar, lo que hizo que muchos se sintieran identificados con él y comentaran sobre su cara de “miseria” en Twitter. Muchos afirmaron que la cantante lo había obligado a asistir al evento.

Usuarios hicieron notar el descontento del esposo de JLo @vanebeafari / Twitter

Los outfits, de los temas más comentados

Como es habitual, buena parte de la conversación de los usuarios de redes sociales durante la noche del Grammy se centró en los vestuarios de las personalidades que asistieron al estadio Crypto.com Arena, de Los Ángeles.

Todos notaron el parecido entre Adela y Sam Smith @alwallsbeenlou / Twitter

Harry Styles, que estuvo nominado en seis categorías y se quedó con el premio más codiciado de la noche al Mejor Disco del Año, atrajo las miradas y las reacciones al aparecer en la alfombra roja con un atuendo brilloso y colorido.

Cada detalle del paso de Harry Styles por la alfombra roja fue aplaudido @ilvshesit / Twitter

El vestido naranja con flores de Lizzo fue uno de los que más llamó la atención en la alfombra roja de los Grammy 2023. Posteriormente, sus reacciones al interior del lugar del evento se mantuvieron en la conversación de los usuarios, así como su discurso al recibir el premio por el Mejor Sencillo del Año.

Lizzo llamó la atención en la alfombra roja de los Grammy 2023 @pakobunny / Twitter

La noche del domingo, Beyoncé se convirtió en la artista más premiada de la historia de los Grammy con 32 reconocimientos en toda su carrera. El primero de la edición 65 fue justo con el que se abrió la ceremonia, por lo que aún no estaba presente.

El retardo de Beyoncé fue parte de la conversación en redes @blue_bot / Twitter

Las reacciones en redes sociales tras la edición de los Premios Grammy 2023 siguen este lunes, por lo que las etiquetas como Beyoncé, Harry Styles, Madonna y Adele se mantienen entre los temas de tendencia en Twitter.

