Malas noticias para los venezolanos: la popular aerolínea que canceló todos sus vuelos desde y hacia Caracas hasta 2026

Copa Airlines anunció que cancelará todos sus vuelos desde y hacia Caracas hasta enero de 2026. La decisión de la aerolínea de bandera de Panamá, que tiene presencia en 17 aeropuertos de Estados Unidos, ocurre en un contexto marcado por las tensiones entre la administración Donald Trump y Venezuela.

Por qué Copa Airlines suspende sus vuelos desde EE.UU. hacia Caracas hasta 2026

La empresa aérea anunció en un comunicado oficial compartido en X (ex Twitter) que la suspensión de las operaciones entre Panamá y Caracas se extenderá hasta el 15 de enero de 2026, como consecuencia de las “condiciones operativas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía”.

Copa Airlines canceló sus vuelos entre Panamá y Caracas hasta el 15 de enero de 2026

La empresa explicó que había “riesgo operacional” en volar hacia la terminal aérea que abastece a Caracas, debido a que habían registrado intermitencias en las señales de navegación en operaciones pasadas, de acuerdo a EFE.

Lejos de ser un episodio aislado, es la tercera vez que Copa Airlines suspende los vuelos hacia la capital de Venezuela.

El primer anunció llegó el pasado 4 de diciembre, con efecto para ese día y el siguiente, mientras que luego renovó las cancelaciones el 12 de diciembre.

Según consignó EFE, esta decisión se relaciona con el conflicto que mantienen Venezuela y Estados Unidos. Es que la situación en el Pacífico atraviesa momentos de tensión, con militarización activa, aviones de combate y destrucción de embarcaciones.

El nuevo trayecto de Copa Airlines hacia Venezuela para compensar las suspensiones

Copa Airlines no canceló todos sus vuelos hacia Venezuela, sino solo aquellos vinculados con Caracas. Para suplir las suspensiones, la compañía anunció que comenzará a volar desde Panamá hacia la ciudad de Maracaibo.

Copa Airlines prorrogó por tercera vez la suspensión de sus vuelos hacia Carcas Matias Delacroix - AP

“Tras realizar satisfactoriamente un vuelo de prueba al Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, hemos determinado que operar hacia este aeropuerto es seguro y confiable”, enfatizó la aerolínea en un mensaje publicado en X.

Ese trayecto comenzará a operar con frecuencia diaria desde sábado 20 de diciembre. En paralelo, se adicionarán vuelos hacia Cúcuta, en Colombia.

Los 17 trayectos de Copa Airlines en Estados Unidos

La aerolínea de bandera de Panamá opera unas 17 rutas hacia y desde Estados Unidos, todas ellas en conexión con el Aeropuerto Internacional de Tocumen (PTY, por sus siglas aeronáuticas).

Copa Airlines mantiene 17 operaciones hacia y desde Estados Unidos David Zalubowski� - AP�

De acuerdo a un listado de Zbordirect, Copa Airlines vuela hacia y desde estos destinos de EE.UU.: