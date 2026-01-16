Quién es Charles Wall, la nueva mano derecha de Kristi Noem en el ICE: un abogado experto en migración

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, designó a Charles Wall como nuevo subdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El nombramiento se produce tras la salida de Madison Sheahan y en un contexto de operativos migratorios reforzados y tensiones políticas en distintas ciudades del país norteamericano.

Tras la salida de Madison Sheahan, Kristi Noem presentó al nuevo subdirector del ICE

Madison Sheahan formalizó su renuncia a la subdirección del ICE en un mensaje en redes sociales el 15 de enero de 2026. “Al despedirme, estoy orgullosa del trabajo que hemos realizado para proteger a las familias estadounidenses y estoy agradecida por los valientes hombres y mujeres que sirven en la agencia”, escribió.

Madison Sheahan, subdirectora del ICE, renunció a su cargo y fue reemplazada en el cargo por Charles Wall, un abogado de amplia experiencia en migración Jose Luis Magana - FR159526 AP

La decisión respondió a su intención de iniciar una campaña electoral para competir por un escaño en la Cámara de Representantes por el distrito nueve del estado de Ohio. Su renuncia marca el inicio de una transición en la conducción operativa de la agencia, en momentos en que la política migratoria se encuentra en el centro del debate público y bajo fuerte escrutinio, especialmente tras el incidente fatal en Minneapolis que derivó en la muerte de una mujer a manos de oficiales del ICE.

“A partir de ahora, Charles Wall desempeñará el cargo de subdirector”, anunció Noem en su cuenta de X. “Espero trabajar con él en su nuevo cargo para que EE.UU. vuelva a ser un lugar seguro”, agregó.

Quién es Charles Wall, el nuevo subdirector del ICE

Charles Wall es abogado y cuenta con una trayectoria de 14 años dentro del ICE. De acuerdo con su biografía oficial, su carrera en la agencia comenzó en 2012, cuando se incorporó como asesor legal principal adjunto en el estado de Luisiana. Desde entonces, ocupó diversos cargos vinculados a la gestión legal y operativa de casos migratorios.

Durante el último año, Wall se desempeñó como asesor legal principal del ICE, posición desde la cual tuvo a su cargo la supervisión de miles de abogados y personal de apoyo. En ese rol, coordinó la representación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en procedimientos de deportación y brindó asesoramiento jurídico a los niveles más altos del organismo.

El anuncio de Kristi Noem sobre el nuevo subdirector del ICE Captura de pantalla X @Sec_Noem

La secretaria de Seguridad destacó su experiencia técnica y su conocimiento interno de la institución al anunciar su designación como subdirector. Según lo expresado por la funcionaria, el abogado tuvo un rol central en la implementación de estrategias legales vinculadas a la identificación y expulsión de personas extranjeras con antecedentes penales considerados graves.

“El Sr. Wall es un pensador progresista y estratégico que comprende la importancia de priorizar la deportación de asesinos, violadores, pedófilos, pandilleros y terroristas de nuestro país”, señaló Noem.

La trayectoria profesional de Wall dentro de la agencia migratoria

Antes de asumir la conducción de la oficina legal del ICE, Wall ocupó cargos de responsabilidad regional. Desde 2016, fue asesor principal adjunto de la Oficina del Asesor Legal Principal en Nueva Orleans. En esa función, supervisó equipos de abogados en varios estados y administró carteras relacionadas con operaciones de cumplimiento migratorio y derecho laboral.

Su trabajo incluyó la coordinación con las divisiones de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). También participó en el seguimiento legal de operativos encubiertos y controles en lugares de trabajo, además de brindar capacitaciones y asesoramiento jurídico a personal de campo.

Charles Wall es un abogado con una trayectoria de 14 años en el ICE, recientemente nombrado como subdirector de la agencia ICE

En etapas previas de su carrera dentro de la agencia, estuvo asignado a la oficina de Oakdale, donde se especializó en el procesamiento de casos de personas detenidas. Allí actuó como abogado designado en asuntos vinculados a seguridad nacional, donde intervino en expedientes complejos y de alto perfil.

En el plano académico, Wall cuenta con una licenciatura en Historia obtenida en la Universidad de Nueva Orleans. Posteriormente, completó sus estudios jurídicos y obtuvo el título de Doctor en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tulane. Esta formación fue la base de su posterior especialización en derecho migratorio y administrativo.

El reciente nombramiento de Charles Wall busca aportar continuidad técnica en un momento de cambios políticos. Su conocimiento del funcionamiento interno del ICE y su paso por distintas áreas de la agencia lo posicionan como una figura clave en la conducción operativa.