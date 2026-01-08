Son venezolanos y pensaron que los deportaban a su país, pero terminaron en México: “Lo perdí todo”

La deportación de ciudadanos venezolanos hacia México se registra desde al menos diciembre de 2025, cuando Estados Unidos mantenía suspendidas las conexiones aéreas directas con ese destino. Ahora, las personas afectadas señalaron que las trasladaron a ciudades del sur del país vecino, sin que mediara un anuncio público por parte de Washington.

¿Cómo fueron los traslados de los venezolanos a México?

Una madre soltera con dos hijos pequeños y un hombre que huyó de autoridades gubernamentales en Venezuela y posteriormente de un grupo guerrillero en Colombia, señalaron al Miami Herald que permanecieron detenidos en centros migratorios de Texas y luego fueron entregados a autoridades mexicanas.

Villahermosa se consolidó como el principal punto de recepción ante la situación en Chiapas ICE

Una vez en México, los trasladaron en ómnibus a Villahermosa, capital del estado de Tabasco, y al municipio de Palenque, en el estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala.

Un administrador de un refugio en Villahermosa indicó al medio citado que su centro recibió hombres, mujeres y niños venezolanos deportados desde Estados Unidos luego de que Caracas anunciara, el 12 de diciembre, la suspensión unilateral de los vuelos de deportación hacia Venezuela.

El caso de Omar Vergara Flores: “Lo perdí todo”

Omar Vergara Flores, arquitecto venezolano de 36 años, fue detenido en junio durante una cita migratoria rutinaria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), luego de presentarse a seis controles previos. Había ingresado a Estados Unidos en 2022 por la frontera con México y construyó una vida junto a su esposa, Jennyfer Carrillo, con quien había comprado recientemente una vivienda en Austin y evaluaba adquirir una franquicia de construcción.

Durante su detención, Vergara Flores permaneció casi siete meses bajo custodia migratoria. En ese período, según su testimonio, perdió peso y cabello por el estrés, la falta de luz solar y la alimentación. Sobre el inicio de ese proceso afirmó: “Una vez que entré al centro de detención migratoria, lo perdí todo”.

El caso avanzó sin que un juez de inmigración le concediera la libertad bajo fianza. Al referirse a esa decisión, sostuvo: “El punto de quiebre para nosotros fue cuando solicitamos la libertad bajo fianza y nos la denegaron, cuando a los acusados de violación y asesinato se les concede la libertad bajo fianza”. Por su parte, Carrillo enfatizó: “No significamos nada para ellos”.

El 25 de diciembre fue deportado a México debido a la suspensión de los vuelos a Venezuela ICE

El 25 de diciembre, Vergara Flores fue deportado a México junto a otras personas. En un correo electrónico obtenido por el Miami Herald, un agente del ICE informó a sus familiares que el envío se concretó porque “todos los vuelos a Venezuela están suspendidos hasta nuevo aviso”. Tras su llegada, fue trasladado a la ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco.

La vivienda adquirida por la pareja quedó a la venta. Carrillo relató: “Solo vivió un mes en la casa. Su detención sacudió nuestras vidas y las puso patas arriba. Fue una pesadilla que nunca pensamos vivir. Luchamos hasta el final”.

Vergara Flores había sido beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) hasta abril, cuando la administración Trump inició gestiones para retirar las protecciones contra la deportación a más de 600 mil venezolanos. Carrillo advirtió que tomó conocimiento de la inminente deportación cuando su esposo dejó de figurar en el sistema que utilizaba para enviarle dinero durante la detención.

Actualmente, Vergara Flores aguarda la llegada de su pasaporte venezolano para poder salir de México. Sin ese documento, debería trasladarse por tierra hacia la frontera con Guatemala, una ruta que su esposa describió como peligrosa por la presencia de grupos criminales. Carrillo señaló: “Estaba asustado. Yo sigo asustada por él, pero estamos empezando a ver la luz”.

El caso de Freddy Villegas y Edgar Sosa Rojas: detención, asilo pendiente y deportación sin documentación

Asimismo, Freddy Villegas, ingeniero informático de 31 años, fue detenido el 1° de julio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una cita de registro.

Villegas había huido de la persecución de grupos paramilitares en Caracas en 2021 e ingresó ese mismo año a Estados Unidos. En agosto de 2022 solicitó asilo por amenazas y temor a regresar a Venezuela y, mientras el trámite seguía pendiente, recibió el Estatus de Protección Temporal.

Tras su detención, el hombre continuó el proceso desde la custodia migratoria. Según sus declaraciones al Miami Herald, funcionarios del ICE informaron a venezolanos y cubanos detenidos en su centro que sería difícil lograr que sus gobiernos aceptaran su regreso. En ese contexto, afirmó: “Nos ofrecieron la opción de reasentarnos en otro país, como Colombia o México, pero me negué”. Señaló que prefiere permanecer bajo custodia del ICE antes que ser enviado a un tercer país o devuelto a Venezuela, donde teme persecución.

Según su testimonio, perdió diez kilos durante la detención y desarrolló una afección cutánea similar al vitíligo, que atribuyó al confinamiento prolongado y al acceso limitado a la luz solar.

Los traslados se intensificaron tras la suspensión unilateral de los vuelos anunciada por el gobierno venezolano ICE

La respuesta de las organizaciones

July Rodríguez, fundadora de una organización de apoyo a inmigrantes venezolanos en México, señaló al Nuevo Herald que las autoridades mexicanas dejaron de enviar inmigrantes deportados a Tapachula, en el suroeste del país, y atribuyó ese cambio a la situación en Chiapas: “El crimen organizado se apoderó descaradamente del estado de Chiapas, y muchos mexicanos han tenido que abandonar Chiapas y desplazarse a Guatemala”. El nuevo destino observado por defensores fue Villahermosa.

A su vez, Rodríguez afirmó: “El nivel de vulnerabilidad que enfrentan los venezolanos en México es extremadamente grave”.