Mostró el “alojamiento más barato de Nueva York” y nadie lo pudo creer

Al planear unas vacaciones, muchas personas priorizan hacer la mayor cantidad de actividades o estirar la estadía quitando presupuesto al alojamiento. Eso mismo fue lo que decidió hacer una mujer española, quien viajó a Nueva York y se quedó en el lugar más barato posible y después compartió en sus redes sociales el espacio que consiguió por 75 dólares la noche.

La usuaria @aquisandrax compartió un video en su cuenta de TikTok. Para su experiencia por la Gran Manzana, se quedó en una habitación tipo cápsula en la que había seis literas para dormir. Según detalló en el clip, también tenía algunas áreas compartidas, como el baño y un espacio de guardado donde todos dejaban sus valijas.

Aunque este tipo de alojamiento es económico, uno de los detalles principales que enfatizó fue la necesidad de confiar en los compañeros de cuarto, ya que las pertenencias de todos quedan al alcance de los demás. En cambio, cada cápsula se abre con una llave personal. “Es bastante espacioso, más de lo que parece”, detalló la joven.

Así es el alojamiento de menor costo en Nueva York, según una tiktoker

Respecto a cómo lucía su minihabitación, el tamaño era individual. La estadía, comentó la usuaria, no estuvo tan mal: “He dormido muy a gusto, la única pena es que una chica ocupó dos horas el baño y yo quería entrar”, contó. Si bien en un primer vistazo el área podría parecer un poco reducida y no apta para claustrofóbicos, la joven compartió algunas amenidades muy básicas, como enchufes y hasta un espejo.

Como consejo adicional, recomendó que las personas cuyos planes de viaje incluyan disfrutar al máximo de caminar y recorrer, opten por este tipo de cápsulas: “Donde duermes es lo menos importante, porque lo que tienes que hacer es disfrutar de la ciudad”.

Otras recomendaciones para viajar a Nueva York

El video se volvió viral de inmediato y hasta el momento acumula medio millón de reproducciones. Entre los comentarios de la comunidad virtual, hubo personas a las que les pareció muy económico el alojamiento, en tanto que otras consideraron que podían acceder a una habitación más grande a un precio menor.

Así es como los huéspedes pueden entrar a su cápsula, una alternativa económica de alojamiento en Nueva York, según una usuaria de TikTok @aquisandrax/TikTok

Asimismo, los usuarios contaron sus propias experiencias. “No puede ser, ¿en qué área?”; “Por US$100 puedes alquilar en Queens. No renten en Manhattan, no vale la pena”; “Hay hoteles desde US$50”; “Yo me quedé en Manhattan y me salió US$32 la noche, con desayuno incluido”; “Por US$45 más, tienes una habitación doble con baño propio en Queens”; “US$105 me salió la noche por un cuarto y dos camas, a seis minutos caminando de Times Square”, comentaron.

¿Cómo encontrar buenos alojamientos en Nueva York?

Para conseguir alojamientos accesibles en cualquier ciudad que se visite, las plataformas pueden ser las mejores aliadas. Algunas, como Trip Advisor, ofrecen comparaciones que ponen en perspectiva la calidad, ubicación, el precio, así como las reseñas de otros visitantes. También hay otras herramientas digitales con las mismas funciones.

