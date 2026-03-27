¿Adiós al Madison Square Garden? La reunión secreta en el Salón Oval que podría cambiar Nueva York

El futuro del Madison Square Garden (MSG) en Nueva York pende de un hilo tras conocerse los detalles de una reunión a puertas cerradas en el Despacho Oval. Una delegación de aliados políticos presentó al presidente Donald Trump un proyecto para reubicar el recinto, actualmente en la intersección de la Séptima y Octava Avenida, entre las calles 31 y 33, sobre Penn Station.

Un símbolo en el corazón de Manhattan

Según informó Gothamist, la propuesta proviene de la Grand Penn Community Alliance, una organización que financia el donante conservador Thomas Klingenstein.

El futuro del Madison Square Garden (MSG) en Nueva York pende de un hilo Instagram @thegarden

El plan no solo propone el movimiento del estadio, ya que también exige que la nueva terminal ferroviaria se construya bajo una estética grecorromana. La iniciativa busca la transformación de Midtown con el traslado del histórico estadio al otro lado de la Séptima Avenida.

La reunión y la decisión de impulsar este proyecto indican que el presidente considera seriamente la opción de mudar el emblemático complejo.

Para Trump, la reconstrucción de Penn Station representa una oportunidad de dejar un legado físico permanente. “Como neoyorquino de nacimiento, está personalmente interesado en revitalizar la estación", afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, al portal citado.

En 2025, la administración federal tomó el control total del proyecto, desplazó a la MTA y otorgó el poder de decisión a Amtrak y al Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT, por sus siglas en inglés).

Nueva York contiene establecimientos históricos Freepik

Sin embargo, el éxito del plan depende James Dolan, el multimillonario propietario de los New York Knicks y del MSG. Dolan reiteró históricamente su negativa a la mudanza. “No, no voy a trasladar el Madison Square Garden”, declaró en 2023 en una entrevista con AB7ny.

A pesar de esto, el permiso de funcionamiento del estadio expira en 2028, lo que otorga a las autoridades una herramienta de presión legal para forzar una negociación.

“Trump Station”: el debate en Nueva York

La propuesta de Grand Penn en Nueva York es la más radical de las tres finalistas que Amtrak evalúa para mayo. Mientras los otros competidores sugieren que el Garden permanezca en su sitio y solo se renueven los accesos, la alianza conservadora apuesta por una transformación total:

Estética: columnas clásicas, un gran reloj central y techos de cristal que permiten la entrada de luz natural.

columnas clásicas, un gran reloj central y techos de cristal que permiten la entrada de luz natural. Ubicación: el estadio se instalaría en el solar del antiguo Hotel Pennsylvania, demolido en 2023.

el estadio se instalaría en el solar del antiguo Hotel Pennsylvania, demolido en 2023. Costo: aproximadamente US$7500 millones , financiados mediante una asociación público-privada.

aproximadamente , financiados mediante una asociación público-privada. Nombre: Klingenstein y otros aliados sugirieron el cambio de nombre de la terminal a “Trump Station”, según el medio citado.

Buscan reubicar el recinto de su ubicación actual sobre Penn Station (AP foto/Eduardo Munoz Alvarez) Eduardo Munoz Alvarez - FR171643 AP

“Creemos en la existencia de grandes hombres... Existe una conexión natural entre la arquitectura clásica y el conservadurismo" afirmó Klingenstein, quien ya invirtió US$4 millones en la promoción de este diseño.

Según los renders presentados, el nuevo Garden podría imitar la tecnología de la “Esfera” de Las Vegas, con una cobertura de pantallas digitales de última generación.

Críticas políticas sobre el proyecto en Manhattan

El representante demócrata Jerry Nadler cuestionó la objetividad del concurso: “Todo es secreto. No sabemos cómo se va a financiar... Tal vez el presidente seleccione al ganador basado en cuánto dinero recibió su campaña".

Ante estas acusaciones, el DOT aseguró que existe una rúbrica objetiva para evaluar los méritos de cada propuesta. Ahora se espera la resolución que se dará en mayo, para saber el futuro de este icónico espacio.