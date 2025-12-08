Alerta navideña por relojes Rolex y carteras Louis Vouitton: la CBP incautó US$425 mil en productos falsos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) incautó más de 425 mil dólares en productos falsos que imitaban varias marcas de diseñador. Estos envíos aumentan en la época navideña, advirtieron las autoridades.

Relojes Rolex, carteras Louis Vuitton y más productos de marcas falsificadas que incautó la CBP

El operativo tuvo lugar en el puerto de entrada de Rochester, en el estado de Nueva York. Los oficiales de la CBP inspeccionaron varios envíos que contenían múltiples relojes, zapatos, bolsos y joyas de diseñador.

Los productos incautados por la CBP CBP

Tras el análisis, se determinó que todos los artículos eran falsos y fueron incautados. De haber sido auténticos, el precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP, por sus siglas en inglés) habría sido de aproximadamente US$425.125.

Según las imágenes de los artículos que compartió la CBP en un comunicado, se trataba de piezas que imitaban marcas de lujo como:

Rolex

Hublot

Audemars Piguet

Louis Vuitton

Más productos falsificados a medida que se acerca Navidad: esto dijo un oficial de la CBP

De acuerdo a Philip Young, director interino del puerto de Rochester, a medida que se acerca la Navidad comienzan a notar un “aumento en la entrada al país de productos falsificados“.

“Los delincuentes intentan aprovechar la alta demanda de marcas populares” dijo y aseguró que sus agentes “identifican e interceptan estos artículos para proteger a los consumidores y las empresas estadounidenses”.

La CBP asegura que el comercio de productos falsos aumenta en la época navideña CBP

La advertencia de la CBP sobre el comercio de productos falsificados

En el comunicado, la agencia de control de aduanas dijo que cuenta con la autoridad para detener, incautar, confiscar y, en última instancia, destruir mercancías importadas si tienen una marca comercial o un derecho de autor registrado.

Además, recordó otras infracciones como la clasificación errónea de mercancías, marcas falsas del país de origen, problemas de salud y seguridad y/o problemas de valoración de los productos.

Alerta de la CBP ante la temporada navideña

Por último, la agencia instó a los consumidores de Estados Unidos a comprar artículos en tiendas de confianza y tener cuidado con las ofertas que parecen demasiado buenas para ser ciertas.

“Los productos falsificados no solo perjudican la economía, sino que también pueden comprometer la seguridad del consumidor”, dijo la agencia.

La CBP lleva millones de dólares incautados en materia de productos falsificados en 2025 CBP

CBP detuvo un envío proveniente de Colombia valuado en más de US$6 millones que tenía como destino Washington

El 28 de noviembre tuvo lugar otro operativo similar de la CBP, en el que decomisó en Cincinnati un envío ilegal procedente de Colombia que buscaba ingresar al país con destino final en Washington.

Dentro del cargamento se encontraron 52 relojes apócrifos de diferentes marcas registradas como Richard Mille, Rolex, Hublot, Cartier y Casio, detallaron en un comunicado.

El organismo determinó que los artículos no eran auténticos gracias al trabajo de sus Centros de Excelencia y Experiencia. En caso de haber sido originales, su valor minorista habría alcanzado los US$6,3 millones.

El paquete tenía como destino una vivienda en Washington, pero fue apartado para una inspección más profunda.

En ese anuncio, la CBP también detalló que en lo que va del 2025 incautó casi 79 millones de artículos falsificados con un valor de venta minorista combinado de más de US$7300 millones, si hubieran sido auténticos.