El plan de Hochul: desmantela un centro penitenciario en Nueva York y construirá viviendas asequibles

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, celebró la aprobación del financiamiento estatal para transformar el Centro Correccional Lincoln (Lincoln Correctional Facility) de Manhattan en viviendas para residentes de bajos ingresos.

Hochul quiere remodelar el Lincoln Correctional Facility para hacer viviendas

La votación de la Junta de Control de Autoridades Públicas se dio esta semana y fue celebrada por la gobernadora en un comunicado oficial. Tras la aprobación del financiamiento, se podrá llevar a cabo el plan.

Hochul anunció que se aprobó el financiamiento para transformar el Centro Correccional Lincoln de Nueva York en viviendas asequibles Google Maps

Concretamente, estos son los detalles que se conocieron de la iniciativa:

Transformará el centro penitenciario en un edificio de 22 pisos .

. La propiedad podrá albergar hasta 105 unidades de vivienda.

de vivienda. Los departamentos estarán dirigidos a personas de bajos ingresos .

. El edificio también contará con espacios comunitarios en la planta baja .

. Todo el plan representará una inversión de casi 100 millones de dólares.

El centro correccional, que estuvo abandonado durante mucho tiempo, se ubica en el 31-33 West 110th Street, en Harlem. La intención del gobierno de Hochul es favorecer la vivienda asequible en la comunidad de la zona.

“Los neoyorquinos de todo el estado se enfrentan a una crisis de asequibilidad de la vivienda y afrontar este desafío requiere acciones audaces y el uso creativo de todos los recursos disponibles", declaró la gobernadora de Nueva York.

Concretamente, la aprobación de la Junta de Control de Autoridades Públicas permite que se destinen aproximadamente US$18 millones que provienen del Programa de Oportunidades para la Propiedad de Vivienda Asequible y otras áreas relacionadas del estado.

Además, también se suman otros US$46 millones que son de una combinación de otras iniciativas gubernamentales y de fondos que asignó directamente la Legislatura de Nueva York.

Hochul impulsa la remodelación de una correccional para entregar unidades de vivienda asequibles Freepik

En el comunicado, Hochul no ocultó su alegría por este paso: “La aprobación nos acerca a la transformación de un centro penitenciario desocupado desde hace tiempo en el corazón de Harlem en nuevas oportunidades de vivienda asequible".

Cambios en el acceso a la vivienda asequible en Nueva York: quiénes podrán acceder al programa de Hochul

Junto con el anuncio del nuevo edificio de viviendas en Harlem, el gobierno del Estado Imperial también comunicó quiénes podrán acceder a la iniciativa en este nuevo tramo.

Según indica el comunicado, “en respuesta a las peticiones de la comunidad de una mayor asequibilidad”, se resolvió que residentes que perciban entre el 40% y el 100% del Ingreso Medio del Área (AMI, en inglés) podrán formar parte del programa.

El cálculo es que casi el 30% de las viviendas se destinarán a familias de Nueva York que perciban entre el 40% y el 60% del AMI, para asegurar que la ayuda llegue al segmento de más bajos ingresos.

La vivienda, una de las claves de Hochul en Nueva York

En el mismo comunicado en el que se menciona la remodelación del centro penitenciario, la gobernadora destacó otras iniciativas en el terreno de la vivienda.

Hochul resaltó que impulsó “protecciones para inquilinos y propietarios”, un fondo de US$500 millones para la construcción de nuevas unidades y otras inversiones específicas que buscan aumentar la disponibilidad.