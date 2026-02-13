¿Caerá nieve en Nueva York este 14 de febrero? La tormenta invernal que se espera cerca de San Valentín

La pregunta sobre si caerá nieve en Nueva York el 14 de febrero surge en el marco de una nueva perturbación que avanza hacia la región durante el fin de semana de San Valentín. Los informes meteorológicos describen un escenario con aire frío, ráfagas constantes y estabilidad en el corto plazo para la ciudad y su área metropolitana.

¿Nevará en Nueva York el 14 de febrero?

Para el sábado 14 de febrero, el panorama previsto indica cielo mayormente despejado y condiciones secas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la temperatura máxima durante el día rondará los 42°F (6°C), mientras que la mínima por la noche descenderá hasta cerca de 30°F (-1°C).

Un nuevo sistema de aire frío bajará las temperaturas en Nueva York para el Día de San Valentín, aunque las condiciones no serán suficientes para la acumulación de nieve NWS

Las estimaciones actuales coinciden en que no se esperan precipitaciones durante esa jornada. Esto implica que no hay probabilidad significativa de nieve en Nueva York el Día de San Valentín, según los datos difundidos por el NWS.

El contexto general incluye aire frío y viento persistente, aunque sin registros extremos. Las ráfagas podrían alcanzar velocidades de hasta 30 millas por hora (48 kilómetros por hora), con mayor intensidad en sectores donde la circulación del aire se canaliza entre edificios o en calles estrechas.

“Vamos a ver bajar un poco la temperatura, pero no será la caída dramática que vimos el fin de semana pasado”, aseguró Tyler Roys, meteorólogo senior de AccuWeather, al medio local SiLive.

El día anterior, el viernes por la noche, se proyecta un 30% de posibilidad de chubascos de nieve de carácter leve. En ese escenario, la acumulación estimada sería mínima y no llegaría ni a media pulgada (un centímetro).

“Probablemente comenzaremos con nieve, luego pasaremos a aguanieve, lluvia helada y lluvia. Podría ser que la mayor parte de la tormenta sea más bien lluviosa”, anticipó Roys.

No se espera nieve en Nueva York para este 14 de febrero SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Tormenta invernal en Nueva York: cuándo llegaría el mayor impacto

Si bien el sábado se mantendría estable, la atención se centra en el desarrollo de una tormenta que avanzará desde el oeste hacia el este. Los meteorólogos indican que el núcleo del sistema afectaría principalmente a la zona de Nueva York entre el domingo 15 y el lunes 16 de febrero.

Durante el día del domingo se prevé cielo mayormente cubierto, con una temperatura máxima cercana a los 40°F (4°C). Hacia la noche, el riesgo de precipitaciones aumentará hasta un 40%, en ese momento, la forma más probable sería una mezcla de lluvia y nieve.

No obstante, la chance de que se registre una acumulación ligera de nieve, estimada entre una y dos pulgadas (entre dos y cinco centímetros), se mantiene baja, lo que reduce la expectativa de un evento significativo en términos de acumulación. La temperatura mínima descenderá hasta alrededor de 34°F (1°C).

La probabilidad de precipitaciones para el domingo a la noche aumenta al 40%, presentándose principalmente como una mezcla de lluvia y nieve Freepik

Escenarios posibles según la trayectoria de la tormenta

Los meteorólogos plantean dos escenarios principales:

El sistema avanza hacia el este y se mantiene más al sur, lo que dejaría a la ciudad de Nueva York en una franja con poca o ninguna precipitación.

La tormenta gira hacia el noreste y permite el ingreso de humedad a la región. En ese caso, podrían registrarse precipitaciones, pero las temperaturas en la costa no serían lo suficientemente bajas como para sostener una nevada predominante.

Bajo esta hipótesis, el resultado más probable sería una combinación de lluvia, hielo y nieve, con predominio de lluvia en varios tramos del evento. Esto disminuiría aún más la probabilidad de acumulación significativa en superficie.

Las temperaturas se mantendrán bajas, aunque no se anticipa un descenso abrupto comparable al de semanas anteriores. Se espera un enfriamiento moderado, sin registros extremos.

En este contexto, el 14 de febrero en Nueva York se perfila como un día estable, seco y con presencia de sol, mientras que el riesgo de condiciones invernales mixtas se trasladará hacia el cierre del fin de semana y el inicio del lunes.