El curioso fenómeno del “distrito olvidado” de Nueva York que votó masivamente en contra de Mamdani

En las elecciones de Nueva York en 2025, Zohran Mamdani se impuso con poco más del 50% de los votos sobre el 41% del exgobernador Andrew Cuomo, con el 91% escrutado. El candidato demócrata ganó en cuatro de los cinco distritos: la excepción fue Staten Island, donde el exgobernador acaparó más del doble de sufragios.

Staten Island, en contra de Mamdani: el “barrio olvidado” de Nueva York que votó por Cuomo

A nivel general, Mamdani consiguió una contundente victoria en la Gran Manzana. Sin embargo, su ventaja no se evidenció en Staten Island, donde apenas obtuvo 33.820 sufragios, frente a los 82.494 de Cuomo, con el 97,69% de las mesas escrutadas, de acuerdo a Silive. Por su parte, el republicano Curtis Sliwa fue elegido por 31.712 personas.

Mamdani venció en las elecciones de Nueva York con más de un millón de votos Yuki Iwamura - AP

Mayoritariamente republicano, el distrito reúne a casi 500 mil ciudadanos. La isla de 14 millas de largo y ocho millas de ancho, que está separada de la Gran Manzana por el puerto y su canal, tiene una población de casi 500 mil ciudadanos y una marcada inclinación republicana. Sin ir más lejos, según informó The Times, Sliwa le ganó a Eric Adams en 2021 por casi 30 puntos porcentuales. En el resto de la ciudad de Nueva York, el entonces candidato demócrata se impuso por esa misma proporción.

Frecuentemente, los habitantes se refieren a su barrio como “el distrito olvidado”, según consignó el medio mencionado. Es el único que en todos los comicios vota distinto al resto de la Gran Manzana. No obstante, los sufragios de sus residentes no alcanzaron este 4 de noviembre para dar vuelta el resultado.

El plan del “distrito olvidado” para separarse de Nueva York

Con el triunfo de Mamdani, algunos residentes vuelven a considerar la separación de Staten Island de la Gran Manzana. En 1993, el 65% de los habitantes votó a favor de la secesión en un referéndum que luego perdió vigor en la legislatura estatal.

Ahora, la congresista republicana Nicole Malliotakis volvió a poner sobre la mesa la posibilidad. “Creo que a Staten Island le gustaría tener la oportunidad de autogobernarse“, declaró, citada por The Times.

Staten Island es mayormente republicano y algunos legisladores buscan desarrollar un plan para separarse de Nueva York Instagram Andrew Cuom

Por su parte, Frank Morano, miembro del concejo municipal republicano de Staten Island, consideró antes de la jornada electoral que una victoria del legislador ugandés incrementaría esta posibilidad: “Si alguna vez sucediera… lo más probable sería que ocurriera con Mamdani. Tendrías a Staten Island tan ansioso por salir de la ciudad de Nueva York como Mamdani estaría por deshacerse de nosotros“.

No obstante, admitió que la separación es compleja. Es que puntualizó que todas las escuelas, el Departamento de Policía y los servicios básicos del municipio están dirigidos por NYC.

Cómo votó cada distrito de Nueva York en las elecciones para alcalde

En los comicios celebrados el 4 de noviembre, la mayor parte de Manhattan optó por Mamdani, con la excepción del Upper East Side, Midtown East, Murray Hill, Tribeca y Battery Park City, según informó NBC News. Con 521.767 votos contabilizados, el demócrata superó a Cuomo con el 52,7% frente al 43%.

En Queens, los resultados estuvieron más repartidos, con una victoria del legislador ugandés con el 47,3% sobre el 42,2%. En concreto, Mamdani ganó en Astoria, Long Island City y Sunnyside. Por su parte, el exgobernador venció en Bayside, Flushing y Douglaston.

Por el lado de Brooklyn, Mamdani se impuso con el 56,8% gracias al apoyo en muchos barrios del sur, como Borough Park, Coney Island y Sheepshead Bay. En tanto, el exgobernador alcanzó el 37,3%, con respaldo en vecindarios del norte: Williamsburg, Greenpoint y Bed-Stuy.

En Staten Island, Cuomo aseguró su victoria en la mayor parte del territorio, menos en los barrios de la costa norte. En específico, logró el 55,4% de los votos, mientras que Mamdani consiguió el 22,7%.

Por último, en el Bronx, el demócrata se impuso con el 51,5% contra el 40,3% del exmandatario estatal de Nueva York.