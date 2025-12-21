El plan que cambiaría Nueva York para siempre y se aplicará en una vía de Manhattan

Canal Street, una vía clave del Bajo Manhattan que conecta West Street con Bowery, se encuentra en el centro de un ambicioso plan urbano que impacta de manera directa en peatones, ciclistas y vehículos. El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (DOT, por sus siglas en inglés) presentó la propuesta que busca reorganizar el uso del espacio público en este corredor.

Por qué buscan ampliar la senda peatonal en Canal Street, en Manhattan

El proyecto, denominado “Reimaginando Canal Street”, contempla una intervención de alcance total que abarca toda la extensión de la calle y que se apoya en estudios de tráfico, estadísticas de siniestralidad y consultas públicas realizadas entre 2022 y 2025.

El plan es una respuesta a las condiciones peligrosas de la vía, donde entre 2020 y 2024 se reportaron 190 heridos (al este de Broadway) NYC DOT

Según los datos recopilados por el DOT, entre 2020 y 2024 se registraron cerca de 190 personas heridas en el tramo este de Broadway, incluidas seis muertes de peatones. A esto se suman reclamos reiterados por veredas angostas, cruces extensos y conflictos constantes entre la gente y los vehículos particulares, camiones de reparto y transporte público.

La fase uno del proyecto está programada para comenzar en el verano boreal de 2026, con un inicio estimado en julio, una vez concluidos los ajustes finales de diseño, los estudios de tráfico complementarios y las revisiones con las juntas comunitarias previstas para principios de ese año.

Así será el proyecto de reorganización en Canal Street

Uno de los ejes centrales del plan es la ampliación del espacio destinado a quienes transitan a pie. En específico, el DOT propone la creación de las denominadas “superaceras”, extensiones de vereda que se desarrollarán a lo largo de manzanas completas en sectores de Chinatown y SoHo, donde la circulación peatonal supera ampliamente la capacidad actual.

Estas modificaciones se lograrán mediante la eliminación de carriles vehiculares y la incorporación de los cordones de las veredas pintados. En total, se prevén intervenciones de este tipo en al menos 14 ubicaciones estratégicas, con el objetivo de reducir la aglomeración y acortar las distancias que deben recorrer los peatones para cruzar la calle.

Además, el plan incluye la instalación de casi 30 extensiones de veredas adicionales en intersecciones, nuevos cruces peatonales de alta visibilidad y la construcción de islas de refugio de concreto en puntos donde el espacio lo permita. Estas estructuras permitirán dividir los cruces largos en tramos más manejables y mejorarán la seguridad.

Las modificaciones se extenderán en todo el trayecto de la calle NYC DOT

Otro punto relevante es la incorporación de infraestructura ciclista protegida. Se prevé la creación de un carril bidireccional que conectará el Hudson River Greenway con Bowery y el puente de Manhattan, lo que fortalecerá la red de movilidad en bicicleta a través del Bajo Manhattan.

Para habilitar este corredor, se eliminaría uno de los carriles de circulación en dirección este en determinados tramos de Canal Street. De acuerdo con los análisis de tráfico presentados por el DOT, esta reducción no empeoraría las condiciones actuales de tránsito vehicular.

En la calle Watts, se proyecta un bicisenda protegida de doble sentido que conectará con Canal Street. Los ciclistas que se desplacen hacia el este podrán continuar por el nuevo trazado o desviarse hacia otras vías ya integradas a la red existente, como Grand Street.

Se instalará un nuevo carril de bici protegido de doble sentido que unirá el Hudson River Greenway, Bowery y el Manhattan Bridge NYC DOT

Cambios en intersecciones consideradas críticas en la ciudad de Nueva York

El rediseño pone especial atención en intersecciones que el propio DOT identifica como de alto riesgo. Un ejemplo es el cruce de Canal Street con la Sexta Avenida y Laight Street, señalado como uno de los más peligrosos de la vía transitoria.

En ese caso, se propone:

La instalación de una isleta central de concreto para facilitar el cruce peatonal.

La ampliación de las veredas en ambos lados de Laight Street.

La modificación de la sincronización de los semáforos.

La prohibición giros a la izquierda en intersecciones como West Broadway y Greene Street.

Nuevos espacios públicos y cierres de calles en nueva York

Entre las intervenciones más significativas se encuentra el cierre de Walker Street entre Baxter Street y Canal Street. Este tramo, que actualmente canaliza parte del tráfico proveniente del túnel Holland, sería transformado en una plaza peatonal ampliada.

Este nuevo espacio público estaría vinculado al Kiosco de Información de Chinatown y busca generar un punto de encuentro y descanso en una zona con alta densidad de circulación. Aún no se establecieron los materiales definitivos que se utilizarán como delimitadores para impedir el ingreso de vehículos a estas áreas peatonales ampliadas.

El inicio de las remodelaciones en Canal Street se espera para julio de 2026 NYC DOT

Qué opinan los ciudadanos de Nueva York de estas remodelaciones en Canal Street

Las reacciones ante el plan fueron diversas. Algunos residentes y visitantes consideraron que las veredas más amplias y los espacios peatonales podrían mejorar la experiencia urbana.

“Creo que atraerían más turistas, así que estoy totalmente a favor”, dijo Kathy Meo, una ciudadana neoyorquina, en una entrevista con NBC New York. “También necesitan limpiarlo un poco”, señaló su esposo, Joseph.

Otros neoyorkinos expresaron dudas respecto de la reducción de carriles vehiculares y el impacto que esto podría tener en la circulación. “No sé si ayudaría. Creo que tener más autos en una calle más corta es peor que tener gente en una acera pequeña”, manifestó Tracy Mugford, una turista de Stratford, Connecticut.

Para vendedores ambulantes, la ampliación aparece como una mejora funcional. “Está mejor. Hay más espacio para que la gente pueda caminar”, aseguró Tony, quien lleva 25 años con la venta productos en esta zona.