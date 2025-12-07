Mudanza a Nueva York: cuánto tiempo puedo manejar con una licencia emitida en otro estado antes de que pierda validez

Cambiar de ciudad trae obligaciones que muchos desconocen. En Nueva York, una de las principales está vinculada a la habilitación para manejar. Esto es porque el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) solo permite conducir por un tiempo limitado a las personas poseedoras de una licencia emitida en otro lugar.

¿Cuántos días se puede conducir en Nueva York con licencias de otros estados?

El gobierno estatal explica en la página oficial que el DMV exige que quienes fijan domicilio en Nueva York reemplacen el permiso obtenido en otra jurisdicción dentro de los primeros 30 días. La disposición incluye credenciales emitidas en cualquier estado o territorio del país, en el Distrito de Columbia y en provincias de Canadá.

Nueva York solo acepta licencias completas, vigentes y verificables emitidas en EE.UU. o Canadá para hacer el intercambio Freepick

¿Quiénes no deben obtener una licencia de Nueva York?

El sitio de NY.gov aclara que quienes permanecen en el estado por turismo o estudios, sin establecer residencia, no están obligados a solicitar un permiso para conducir de Nueva York. En esos casos pueden manejar con su documento del lugar de origen mientras dure la estadía.

¿Qué tipo de licencia acepta Nueva York para hacer el intercambio?

El DMV solo permite reemplazar una licencia emitida en otro punto de EE.UU. o Canadá por una de Nueva York si se trata de un documento completo, válido y verificable.

Según NY.gov, la credencial debe incluir fotografía, estar vigente o haber vencido hace menos de 24 meses y mostrar la fecha exacta de emisión, con al menos seis meses de antigüedad.

El estado descarta cualquier permiso que no acredite identidad ni trayectoria de conducción, por eso quedan fuera las licencias suspendidas, revocadas, perdidas o robadas. Tampoco califican los documentos restringidos, como los de uso laboral, los de carácter excepcional, ni aquellos marcados como “non-renewable” o “non-transferable”.

Quienes llegan al estado para vivir solo pueden manejar con su licencia anterior por un tiempo limitado Freepick

¿Cómo renovar la licencia de conducir en Nueva York?

Para manejar en el estado es necesario contar con una licencia vigente y que no esté vencida.

La renovación puede hacerse en línea y el proceso es rápido. Para completarlo, se necesita el número de identificación del DMV, los últimos cuatro dígitos del Seguro Social, los resultados de un examen de visión —cargados por un proveedor habilitado o presentados mediante el formulario MV-619— y un medio de pago electrónico.

A su vez, aclaran que no se puede renovar un permiso de aprendizaje, una licencia suspendida o revocada ni un documento vencido por más de dos años.

Los requisitos para obtener el permiso de aprendizaje en Nueva York

El permiso de aprendizaje es el primer paso obligatorio para cualquier persona que quiera comenzar a conducir en el estado de Nueva York. Las autoridades exigen cumplir una serie de condiciones antes de iniciar la solicitud.

Para comenzar el trámite, es necesario tener 16 años o más y presentar documentos que acrediten identidad, fecha de nacimiento y domicilio. Las exigencias varían según el tipo de permiso que se quiera obtener —estándar, REAL ID o mejorado—, ya que cada categoría requiere distintos niveles de verificación.

Al gestionar el permiso, se abona una tarifa que cubre el examen teórico, dos pruebas de manejo y la emisión futura de la licencia definitiva. Esta autorización tiene una validez de cinco años. Además, quienes viven en los condados incluidos en el Distrito de Transporte Metropolitano (MCTD, por sus siglas en inglés) deben pagar un recargo adicional de US$1 por cada seis meses de vigencia del documento.

Turistas y estudiantes no están obligados a tramitar una licencia neoyorquina mientras no establezcan residencia Freepick

Antes de acudir a una oficina del DMV, el organismo aconseja estudiar el Manual del Conductor del Estado de Nueva York y practicar con los exámenes disponibles en línea.

El día de la cita, el solicitante debe aprobar la prueba escrita, cumplir con los requisitos de visión mediante un examen realizado en el DMV o presentando un informe ocular (formulario MV-619) firmado por un profesional, y entregar la documentación exacta indicada por la guía oficial.

Una vez aprobado el trámite, la persona queda habilitada para continuar con la preparación del examen práctico, que puede programarse a través del portal del DMV.